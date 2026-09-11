En un 12 de septiembre, pero de 1958, el físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

Otras Efemérides:

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).

1959.- La popular serie televisiva Bonanza se estrena en Estados Unidos.

1972.- El japonés Gō Nagai publica el manga ‘Mazinger Z’, convertido posteriormente en popular serie televisiva.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, ‘Wish you were here’, uno de los álbumes más vendidos de la historia.

1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- El transbordador espacial “Endeavour” es lanzado al espacio, con una tripulación que incluye al primer matrimonio de astronautas, la primera astronauta afroamericana y el primer astronauta japonés.

2005.- Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

2023.- El ciclón Daniel causa al menos 11.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos en el noreste de Libia.

2024.- Primer paseo espacial de carácter comercial. El magnate Jared Isaacman sale de la nave Polaris Dawn de Space X.

2025.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro es condenado por la Corte Suprema a 27 años de cárcel por conspirar contra el orden democrático tras su derrota electoral en 2022. Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por un golpe de Estado.

NACIMIENTOS

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1954.- Vicente Belda, ciclista español.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994.- Kim Nam-joon ‘RM’, músico surcoreano.

DEFUNCIONES

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés.

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