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En 1958, el físico estadounidense Jack S. Kilby presentó el primer circuito integrado, considerado un avance clave para el desarrollo de la electrónica moderna. Foto: Imagen generada con IA Gemini
En 1958, el físico estadounidense Jack S. Kilby presentó el primer circuito integrado, considerado un avance clave para el desarrollo de la electrónica moderna. Foto: Imagen generada con IA Gemini
Por Agencia EFE

En un 12 de septiembre, pero de 1958, el físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

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