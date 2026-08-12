icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Banderas nacionales de los Emiratos Árabes Unidos e Israel están colocadas una al lado de la otra en el nuevo consulado israelí de Dubái antes de una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Israel. (Karim SAHIB / AFP)
Banderas nacionales de los Emiratos Árabes Unidos e Israel están colocadas una al lado de la otra en el nuevo consulado israelí de Dubái antes de una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Israel. (Karim SAHIB / AFP)
/ KARIM SAHIB
Por Agencia EFE

En un 13 de agosto, pero de 2020, Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país del Golfo en normalizar relaciones con Israel.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.