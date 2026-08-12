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En un 13 de agosto, pero de 2020, Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país del Golfo en normalizar relaciones con Israel.
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OTRAS EFEMÉRIDES
1521.- Hernán Cortés conquista Tenochtitlán y hace prisionero a Cuauhtemoc, último emperador azteca.
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1529.- Se celebra en México la primera corrida de toros.
1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en la fortaleza medieval del Temple.
1808.- Llega a Buenos Aires Claude Bernard, marqués de Sassenay, comisionado por Napoleón para que fuera aceptada allí la autoridad de José Bonaparte, proclamado Rey de España.
1844.- Decreto de Alejandro Mon suspendiendo la venta de bienes religiosos ordenada por Mendizábal.
1876.- Inauguración del Festspielhaus, teatro proyectado por Wagner en Bayreuth (Baviera).
1913.- El inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable.
1917.- Primera huelga general en España en época de Alfonso XIII y con Eduardo Dato como jefe del Gobierno que acabó con un centenar de muertos y 2.000 detenidos.
1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación: cientos de muertos.
1959.- Sofocada en Cuba una tentativa contrarrevolucionaria instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo, según el Gobierno.
1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.
1967.- Estreno en Nueva York de la película ‘Bonnie and Clyde’.
1973.- Se estrella un avión “Caravelle” de la aerolínea española Aviaco a pocos kilómetros de La Coruña y mueren sus 85 ocupantes.
1987.- El presidente de EE.UU., Ronald Reagan, asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contra.
1993.- Al menos 114 muertos tras el derrumbe del hotel Royal Plaza en Korat (Talilandia).
1995.- Seis montañeros mueren en el Himalaya al ser sorprendidos por una tormenta, entre ellos tres españoles, Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz, y la británica Alison Hargreaves, primera mujer en coronar el Everest en solitario y sin oxígeno.
1996.- Arrestado el asesino en serie belga Marc Dutroux vinculado a una red de pedofilia. Había secuestrado, torturado y abusado sexualmente de seis niñas y adolescentes de las cuales 4 fueron asesinadas.
1999.- Es asesinado en Bogotá el periodista y mediador de paz colombiano Jaime Hernando Garzón Forero.
2008.- Rusia y Georgia aceptan el plan de paz presentado por Francia en nombre de la Unión Europea.
2014.- El equipo de fútbol argentino San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América.
2015.-El cuadro “La coiffeuse” de Pablo Picasso pone rumbo desde Estados Unidos al Centro Pompidou de París, donde desapareció en 2001.
2016.-El nadador estadounidense Michael Phelps gana su 23 medalla de oro y 28 medalla olímpica en total, consolidándose así como el máximo campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro.
2019.- Nueve mujeres acusan al tenor español Plácido Domingo de acoso sexual en los años 80.
2022.- The Observer publica una carta de 1934 del académico Alan Gardiner que confirma que el arqueólogo británico Howard Carter sustrajo tesoros de la tumba de Tutankamón.
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NACIMIENTOS
1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.
1913.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.
1914.- Luis Mariano, cantante español.
1925.- José Sazatornil, actor español.
1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.
1930.- Tomás Borge, político nicaragüense, cofundador del Frente Sandinista.
1952.- Javier González Ferrari, periodista español.
1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.
1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.
1965.- Jorge Perugorría, actor cubano.
DEFUNCIONES
1863.- Eugene Delacroix, pintor francés.
1912.- Jules Massenet, compositor francés.
1913.- August Bebel, líder de la Socialdemocracia alemana.
1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.
1946.- Herbert George Wells, escritor británico.
1994.- Manfred Woerner, alemán, ex secretario general de la OTAN.
1998.- Julien Green, escritor francés.
2004.- Sandra Domeq, exesposa del cantante Bertín Osborne.
2007.- Brooke Astor, millonaria neoyorquina.
2009.- Les Paul, músico estadounidense “padre” de la guitarra eléctrica.
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2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.
2016.- Kenny Baker, actor británico.
2025.- Sonallah Ibrahim, escritor egipcio.
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