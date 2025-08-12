Escucha la noticia
Efemérides del 13 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 13 de agosto, pero de 1961, el Ejército de la República Democrática Alemana (RDA) comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.
OTRAS EFEMÉRIDES
1521.- Hernán Cortés conquista Tenochtitlán y hace prisionero a Cuauhtemoc, último emperador azteca.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Casi 240 periodistas muertos en Gaza: la historia de Anas al Sharif, el joven corresponsal de 28 años asesinado por Israel
1529.- Se celebra en México la primera corrida de toros.
1808.- Llega a Buenos Aires Claude Bernard, marqués de Sassenay, comisionado por Napoleón para que fuera aceptada allí la autoridad de José Bonaparte, proclamado rey de España.
1876.- Inauguración del “Festspielhaus”, teatro proyectado por Wagner en Bayreuth (Baviera).
1913.- El inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable.
1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación con cientos de muertos.
1959.- Sofocada en Cuba una tentativa contrarrevolucionaria instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo, según el Gobierno.
1967.- Estreno en Nueva York de la película “Bonnie and Clyde”.
1987.- El presidente de EEUU, Ronald Reagan, asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contra.
1995.- Seis montañeros mueren en el Himalaya al ser sorprendidos por una tormenta, entre ellos tres españoles, Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz, y la británica Alison Hargreaves, primera mujer en coronar el Everest en solitario y sin oxígeno.
1996.- Arrestado el asesino en serie belga Marc Dutroux vinculado a una red de pedofilia. Había secuestrado, torturado y abusado sexualmente de seis niñas y adolescentes de las cuales 4 fueron asesinadas.
1999.- Es asesinado en Bogotá el periodista y mediador de paz colombiano Jaime Hernando Garzón Forero.
2008.- Rusia y Georgia aceptan el plan de paz presentado por Francia en nombre de la Unión Europea.
2015.- El cuadro “La coiffeuse” de Pablo Picasso pone rumbo desde Estados Unidos al Centro Pompidou de París, donde desapareció en 2001.
2019.- Nueve mujeres acusan al tenor español Plácido Domingo de acoso sexual en los años 80.
MÁS INFORMACIÓN: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?
2020.- Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país del Golfo en normalizar relaciones con Israel.
2022.- The Observer publica una carta de 1934 del académico Alan Gardiner que confirma que el arqueólogo británico Howard Carter sustrajo tesoros de la tumba de Tutankamón.
NACIMIENTOS
1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.
1913.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.
1914.- Luis Mariano, cantante español.
1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.
1930.- Tomás Borge, político nicaragüense, cofundador del Frente Sandinista.
1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.
1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.
.- Manuel Valls, ex primer ministro francés.
1965.- Jorge Perugorría, actor cubano.
1980.- Alex González, actor español.
DEFUNCIONES
1863.- Eugene Delacroix, pintor francés.
1912.- Jules Massenet, compositor francés.
1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.
1946.- Herbert George Wells, escritor británico.
1994.- Manfred Woerner, alemán, ex secretario general de la OTAN.
1998.- Julien Green, escritor francés.
2007.- Brooke Astor, millonaria neoyorquina.
2009.- Les Paul, músico estadounidense “padre” de la guitarra eléctrica.
TAMBIÉN VER: Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?
2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.
2016.- Kenny Baker, actor británico.
2024.- Juan Luis Goenaga, pintor español.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Doria Medina promete cuenta regresiva de 100 días para resolver crisis económica de Bolivia
- Putin y Kim prometen “reforzar su cooperación” antes de la cumbre Rusia-Estados Unidos
- Maduro anuncia una “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad interna en Venezuela
- Detonación en fábrica de explosivos deja al menos 9 muertos en el sur de Brasil
- Oposición de Ecuador afirma que ataque a Corte Constitucional es “señal de autoritarismo”
Contenido sugerido
Contenido GEC