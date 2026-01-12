Efemérides del 13 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 13 de enero, pero de 1898, el escritor francés Emile Zola publica su famoso artículo ‘J’Accuse’ (Yo acuso) en el diario L’Aurore, una toma de posición en defensa del militar judío francés Alfred Dreyfus.
OTRAS EFEMÉRIDES
1750.- Tratado de Madrid, suscrito por España y Portugal para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur.
1915.- Un terremoto destruye la ciudad de Avezzano (Italia) y provoca la muerte de más de 30.000 personas.
1927.- Descubrimiento del testamento ológrafo de Hernán Cortés.
1969.- The Beatles lanzan el álbum ‘Yellow Submarine’.
1970.- Las fuerzas separatistas de Biafra firman la rendición al Gobierno central de Nigeria, con lo que finaliza la guerra civil que comenzó en 1967 y que causó cerca de un millón de muertos y una terrible hambruna.
1973.- Ejecutan en Marruecos a once oficiales de aviación implicados en un atentado contra el rey Hassan II de Marruecos.
1993.- Acuerdo en París para la prohibición de armas químicas.
2008.- El papa Benedicto XVI oficia en el Vaticano una misa de espaldas a los fieles, como antes del Concilio.
2012.- El crucero italiano ‘Costa Concordia’ naufraga frente a la isla italiana de Giglio causando 32 muertos.
2016.- El chileno Alejandro Aravena gana el Premio Pritzker de Arquitectura.
2022.- La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés tras el escándalo por su presunta implicación en un caso de abuso sexual.
2023.- La canción ‘Pa tipos como Tú’, de Shakira y Bizarrap, bate récords en Youtube: 64 millones de reproducciones en 24 horas.
NACIMIENTOS
1900.- Gertrude Cox, estadística estadounidense.
1919.- Robert Stack, actor estadounidense.
1924.- Roland Petit, bailarín y coreógrafo francés.
1927.- Sydney Brenner, biólogo sudafricano.
1935.- Marcos Aguinis, escritor argentino.
1938.- Gregorio Peces-Barba, profesor y político español.
1941.- Pasqual Maragall, político español.
1966.- María de la Pau Janer, escritora española.
.- Patrick Dempsey, actor estadounidense.
1973.- Juan Diego Flórez, tenor peruano.
1977.- Orlando Bloom, actor británico.
.- Cayetano Rivera Ordóñez, torero español.
1984.- Raif Badawi, bloguero y defensor de los derechos humanos saudí.
1990.- Liam Hemsworth, actor australiano.
DEFUNCIONES
1691.- George Fox, fundador de la comunidad religiosa de los cuáqueros.
1941.- James Joyce, escritor irlandés.
2002.- José María Sánchez-Silva, único español en obtener el Premio Hans Christian Andersen. Autor de ‘Marcelino pan y vino’.
2004.- Harold Shipman, conocido como ‘doctor muerte’, médico británico acusado de matar, al menos, a 218 pacientes.
2006.- Raúl Anguiano, pintor mexicano.
2007.- Michael Brecker, saxofonista estadounidense.
2009.- Patrick McGoohan, actor estadounidense.
.- Nancy Bird-Walton, pionera australiana de la aviación.
2017.- Lord Snowdon, fotógrafo británico y exmarido de la princesa Margarita de Inglaterra.
.- Horacio Guarany, cantante de folclore más importante en la historia de Argentina.
2025.- Oliviero Toscani, fotografo italiano.
