Efemérides del 13 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 13 de febrero, pero de 1940, el largometraje dirigido por Alfred Hitchcock, ‘Rebecca’, el primero que el británico rodó en Hollywood, se estrena en la localidad californiana de Santa Barbara (EE.UU.).
1668.- La Corona española reconoce oficialmente la independencia de Portugal con la firma del Tratado de Lisboa.
1801.- Francia y España firman el Convenio de Aranjuez, por el que se establecía la alianza para combatir a las fuerzas de Gran Bretaña.
1837.- El escritor romántico y periodista español Mariano José de Larra se suicida en Madrid de un disparo en la sien.
1867.- El Danubio azul, obra del compositor austriaco Johann Strauss II, se estrena en la Sala Diana de Viena.
1895.- La dinastía Qing de China capitula ante el naciente Imperio de Japón, tras una guerra por el control de Corea.
1917.- La legendaria espía Mata-Hari es arrestada en París acusada de traición, en el marco de la Primera Guerra Mundial.
1945.- La aviación anglo-estadounidense bombardea la ciudad alemana de Dresde hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y provoca decenas de miles de muertos.
1946.- La Ley de Disputas Sindicales, que declaraba ilegales las huelgas, es derogada en Gran Bretaña.
1960.- El Gobierno francés hace detonar su primera bomba atómica, llamada ‘Gerboise bleue’, en el Sahara francés, durante la guerra de Argelia.
1972.- Se estrena en Nueva York (EEUU) ‘Cabaret’, uno de los mejores filmes musicales de todos los tiempos, galardonado con ocho Óscar.
.- Singapur prohíbe la entrada al país al grupo de rock Led Zeppelin, que iba a dar un concierto, por llevar el pelo largo.
1974.- El escritor y disidente soviético Alexander Solyenitsin, Nobel de Literatura en 1970, es deportado de la URSS a Alemania Occidental.
1983.- Mueren 64 jóvenes italianos en el incendio de un cine en Turín.
2001.- Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español nominado al Óscar al mejor actor, por su papel como poeta cubano Reinaldo Arenas en ‘Antes que anochezca’.
2003.- Un equipo multidisciplinar del madrileño Hospital La Paz reemplaza con éxito, por primera vez en el mundo, la aorta torácica por una prótesis en un paciente con aneurisma.
2004.- El primer sorteo de Euromillones, una lotería organizada por operadores de países europeos, se celebra en París (Francia).
2014.- Bélgica legaliza la eutanasia infantil sin límite de edad.
2017.-El hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un es asesinado en Malasia.
2019.- El Supremo ratifica la nulidad del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
2021.- El expresidente estadounidense Donald Trump supera su segundo “impeachment”, tras resultar absuelto en el juicio político por el asalto al Capitolio.
1903.- Georges Simenon, escritor belga.
1924.- Jean Jacques Serban-Schreiber, escritor francés.
1929.- Omar Torrijos, político y militar panameño.
1933.- Kim Novak, actriz estadounidense.
1934.- Josep María Carandell, escritor español.
1935.- Marcelino Oreja, diplomático y político español.
1938.- Oliver Reed, actor británico.
1950.- Peter Gabriel, cantante británico.
1952.- Freddy Maertens, ciclista belga.
1956.- Peter Hook, músico británico, bajista de Joy Division y New Order.
1974.- Robbie Williams, músico británico.
1994.- Memphis Depay, futbolista neerlandés.
2002.- Sophia Lillis, actriz estadounidense.
1571.- Benvenuto Cellini, orfebre y escultor renacentista italiano.
1837.- Mariano José de Larra, escritor y periodista español.
1883.- Richard Wagner, músico alemán.
1929.- Francisco Peris-Mencheta, fundador de la agencia informativa española Mencheta.
1956.- Jan Łukasiewicz, matemático y filósofo polaco.
1980.- David Janssen, actor estadounidense.
2002.- Ramón Moreno Grosso, futbolista español.
2005.- Sor Lucía, religiosa portuguesa, última superviviente de los niños de Fátima.
2008.- Henri Salvador, músico francés.
2016.- Concha Goyanes, actriz española.
2018.- Enrique de Dinamarca, príncipe consorte de la reina Margarita II.
2021.- Alberto Oliart , jurista y político español.
.- Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil condenado por el asesinato de los etarras Lasa y Zabala.
