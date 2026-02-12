Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cartel teatral para el estreno en Estados Unidos de la película Rebecca de Alfred Hitchcock de 1940. (United Artists Corporation vía Wikimedia Commons)
Cartel teatral para el estreno en Estados Unidos de la película Rebecca de Alfred Hitchcock de 1940. (United Artists Corporation vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 13 de febrero, pero de 1940, el largometraje dirigido por Alfred Hitchcock, ‘Rebecca’, el primero que el británico rodó en Hollywood, se estrena en la localidad californiana de Santa Barbara (EE.UU.).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Efemérides del 13 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 13 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”
Latinoamérica

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”

Efemérides del 12 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 12 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas
Tendencias

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas