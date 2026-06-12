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En un 13 de junio, pero de 1920, estalla un bomba en el Teatro Nacional de La Habana, durante una representación de la opera ‘Aida’ interpretada por el tenor Enrico Caruso.
En un 13 de junio, pero de 1920, estalla un bomba en el Teatro Nacional de La Habana, durante una representación de la opera ‘Aida’ interpretada por el tenor Enrico Caruso.
OTRAS EFEMÉRIDES
1525.- El religioso reformista Martín Lutero se casa con la exmonja Catalina de Bora.
1611.- El astrónomo alemán David Fabricius publica ‘De Maculis in Sole Observatis’ primer libro sobre manchas en el sol.
1886.- Un devastador incendio destruye gran parte de la ciudad de Vancouver (Canadá).
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1939.- Llega a México el buque Sinaia con más de 2.500 exiliados españoles huyendo de la Guerra Civil.
1944.- Lanzamiento sobre Londres de la bomba V-1 alemana, el primer misil guiado que se utilizó en guerra.
1996.- El Parlamento de Bélgica elimina la pena de muerte.
2000.- Ali Agca, autor del atentado contra Juan Pablo II, es indultado en Italia y extraditado a Turquía.
2005.- El cantante Michael Jackson es declarado inocente de abuso sexual de un menor.
2007.- Simon Peres es elegido noveno presidente de Israel.
2012.- Cruz Roja Internacional gana el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación.
2019.- El Reino Unido firma la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EE.UU.
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2025.- Israel lanza múltiples ataques contra instalaciones y objetivos militares en Irán, comenzando la llamada ‘guerra de los 12 días’.
NACIMIENTOS
1888.- Fernando Pessoa, escritor portugués.
1910.- Gonzalo Torrente Ballester, escritor español.
1917.- Augusto Roa Bastos, escritor de origen paraguayo nacionalizado español.
1923.- Antonio Pereira, escritor español.
1928.- John Forbes Nash, economista estadounidense, Premio Nobel en 1994.
1943.- Malcolm McDowell, actor británico.
1944.- Ban Ki-moon, coreano, ex secretario general de Naciones Unidas.
1946.- Montserrat Roig, escritora y periodista española.
- Cristina Hoyos, bailaora y coreógrafa española.
1963.- Olvido Gara, Alaska, cantante española de origen mexicano.
1981.- Chris Evans, actor estadounidense.
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1986.- Mary Kate y Ashley Olsen, hermanas gemelas, actrices estadounidenses.
- DJ Snake, francés.
1990.- Aaron Taylor-Johnson, actor británico.
DEFUNCIONES
1901.- Leopoldo Alas, ‘Clarín’, escritor español.
1931.- Santiago Rusiñol, pintor y escultor español.
1982.- Jaled ben Abdel Azis, rey de Arabia Saudí.
2005.- Eugenio de Andrade, poeta portugués.
2012.- Carlos Cobos, actor mexicano.
2018.- Miguel Mejides, escritor cubano.
- D. J. Fontana, músico estadounidense.
2020.- Jean Raspail, escritor francés.
2021.- Ned Beatty, actor estadounidense.
- Ferran Freixa, fotógrafo español.
2023.- Cormac McCarthy, escritor estadounidense.
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