En un 13 de junio, pero de 1920, estalla un bomba en el Teatro Nacional de La Habana, durante una representación de la opera ‘Aida’ interpretada por el tenor Enrico Caruso.

OTRAS EFEMÉRIDES

1525.- El religioso reformista Martín Lutero se casa con la exmonja Catalina de Bora.

1611.- El astrónomo alemán David Fabricius publica ‘De Maculis in Sole Observatis’ primer libro sobre manchas en el sol.

1886.- Un devastador incendio destruye gran parte de la ciudad de Vancouver (Canadá).

1939.- Llega a México el buque Sinaia con más de 2.500 exiliados españoles huyendo de la Guerra Civil.

1944.- Lanzamiento sobre Londres de la bomba V-1 alemana, el primer misil guiado que se utilizó en guerra.

1996.- El Parlamento de Bélgica elimina la pena de muerte.

2000.- Ali Agca, autor del atentado contra Juan Pablo II, es indultado en Italia y extraditado a Turquía.

2005.- El cantante Michael Jackson es declarado inocente de abuso sexual de un menor.

2007.- Simon Peres es elegido noveno presidente de Israel.

2012.- Cruz Roja Internacional gana el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación.

2019.- El Reino Unido firma la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EE.UU.

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2025.- Israel lanza múltiples ataques contra instalaciones y objetivos militares en Irán, comenzando la llamada ‘guerra de los 12 días’.

NACIMIENTOS

1888.- Fernando Pessoa, escritor portugués.

1910.- Gonzalo Torrente Ballester, escritor español.

1917.- Augusto Roa Bastos, escritor de origen paraguayo nacionalizado español.

1923.- Antonio Pereira, escritor español.

1928.- John Forbes Nash, economista estadounidense, Premio Nobel en 1994.

1943.- Malcolm McDowell, actor británico.

1944.- Ban Ki-moon, coreano, ex secretario general de Naciones Unidas.

1946.- Montserrat Roig, escritora y periodista española.

- Cristina Hoyos, bailaora y coreógrafa española.

1963.- Olvido Gara, Alaska, cantante española de origen mexicano.

1981.- Chris Evans, actor estadounidense.

1986.- Mary Kate y Ashley Olsen, hermanas gemelas, actrices estadounidenses.

- DJ Snake, francés.

1990.- Aaron Taylor-Johnson, actor británico.

DEFUNCIONES

1901.- Leopoldo Alas, ‘Clarín’, escritor español.

1931.- Santiago Rusiñol, pintor y escultor español.

1982.- Jaled ben Abdel Azis, rey de Arabia Saudí.

2005.- Eugenio de Andrade, poeta portugués.

2012.- Carlos Cobos, actor mexicano.

2018.- Miguel Mejides, escritor cubano.

- D. J. Fontana, músico estadounidense.

2020.- Jean Raspail, escritor francés.

2021.- Ned Beatty, actor estadounidense.

- Ferran Freixa, fotógrafo español.

2023.- Cormac McCarthy, escritor estadounidense.