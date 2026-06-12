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Explosión en el Teatro Nacional de La Habana durante una función de Aida en 1920, provocando pánico entre artistas y espectadores. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Explosión en el Teatro Nacional de La Habana durante una función de Aida en 1920, provocando pánico entre artistas y espectadores. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 13 de junio, pero de 1920, estalla un bomba en el Teatro Nacional de La Habana, durante una representación de la opera ‘Aida’ interpretada por el tenor Enrico Caruso.

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