El cardenal argentino Jorge Bergoglio, elegido Papa Francisco I, aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro tras ser elegido el 266º papa de la Iglesia Católica Romana el 13 de marzo de 2013 en el Vaticano. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
En un 13 de marzo, pero de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido papa con el nombre de Francisco. Es el primer pontífice de origen latinoamericano.

