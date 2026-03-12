En un 13 de marzo, pero de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido papa con el nombre de Francisco. Es el primer pontífice de origen latinoamericano.

OTRAS EFEMÉRIDES

1604.- Un incendio destruye parte del palacio de El Pardo, en Madrid.

1781.- El astrónomo alemán Federic William Herschel descubre el planeta Urano.

1881.- Asesinado el zar Alejandro II de Rusia.

1900.- Las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños.

1933.- Joseph Goebbels es nombrado ministro de Instrucción y Propaganda del III Reich.

1943.- Comienza la aniquilación de los judíos del gueto de la ciudad polaca de Cracovia. Unos 8.000 fueron destinados a trabajar en el campo de concentración de Cracovia-Płaszów y el resto exterminados en las calles o enviados a morir a Auschwitz.

1954.- Comienza la batalla franco-vietnamita de Dien Bien Fu.

1969.- Regresa a la Tierra la nave espacial Apolo X, una misión clave para que unos meses más tarde lograse posarse sobre la superficie de la Luna.

1986.- Los cosmonautas soviéticos Leonid Kizim y Vladimir Solovyov viajan a bordo de un cohete Soyuz para convertirse en los primeros ocupantes de la estación espacial MIR, germen de la actual Estación Espacial Internacional.

1988.- Inaugurado en Japón el túnel Seikan, el segundo túnel ferroviario más largo del mundo, que mide 53 km de los que casi la mitad transcurren bajo la superficie marina.

1990.- Ertha Pascal Trouillot, la primera mujer nombrada juez en su país, toma posesión como presidenta de Haití.

1995.- Concluye en Copenhague la I Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, con la aprobación de algunos acuerdos contra la pobreza y la marginación.

1996.- Thomas Hamilton, de 43 años, dispara en una escuela de la localidad escocesa de Dunblane, donde asesina a 16 niños y su maestra, antes de suicidarse.

2024.- El Europarlamento ratifica la primera ley mundial de IA.

NACIMIENTOS

1898.- Henry Hathaway, cineasta estadounidense.

1900.- George Seferis (Giorgios Stylianou), escritor y diplomático griego, Nobel de Literatura 1963.

1914.- Conchita Montes, actriz española.

1925.- Medardo Fraile, escritor y profesor español.

1926.- Carlos Roberto Reina Idiáquez, político hondureño.

1931.- Rodrigo Rubio, escritor español.

1942.- José Barrionuevo, político español.

1943.- André Techine, director de cine francés.

1952.- Wolfgang Rihm, músico y compositor alemán.

1958.- Jorge Alberto González Barillas, Mágico González, futbolista salvadoreño.

1962.- Pello Ruiz Cabestany, ciclista español.

1963.- Fito Páez, músico argentino.

1971.- Carme Chacón, política española.

1987.- Marco Andretti, piloto estadounidense de automovilismo.

DEFUNCIONES

1906.- Susan B. Anthony, sufragista estadounidense, iniciadora de la campaña para la obtención del voto femenino en su país.

1937.- Manuel Serafín Pichardo, diplomático y poeta cubano.

1983.- Louison Bobet, ciclista francés.

1984.- Luis Lucia, director español de cine.

1990.- Juan Antonio Vallejo-Nájera, psiquiatra español.

1993.- José Antonio Gabriel y Galán, escritor español, nieto del también escritor José María Gabriel y Galán.

1996.- Krzysztof Kieslowski, cineasta polaco.

2001.- Ramiro Pérez-Maura de Herrera, diplomático español.

2002.- Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán.

2004.- Ustad Vilayat Khan, músico indio.

2009.- José González, “Pepe González”, creador del cómic “Vampirella”.

.- Blanca Varela, poetisa peruana.

2010.- Jean Ferrat, cantautor francés.

2012.- Teresa Pàmies, escritora española.

2020.- Dana Zatopkova, atleta checa, campeona olímpica de lanzamiento de jabalina.

2022.- William Hurt, actor estadounidense.

2024.- Aribert Reimann, compositor alemán.

