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El papa Juan Pablo II conversa con su presunto asesino, Mehmet Ali Agca, en la prisión de Rebibbia el 27 de diciembre de 1983 en Roma. (OSSERVATORE ROMANO/ARTURO MARI/AFP)
El papa Juan Pablo II conversa con su presunto asesino, Mehmet Ali Agca, en la prisión de Rebibbia el 27 de diciembre de 1983 en Roma. (OSSERVATORE ROMANO/ARTURO MARI/AFP)
/ ARTURO MARI
Por Agencia EFE

En un 13 de mayo, pero de 1981, hace 45 años, el papa Juan Pablo II resulta herido al recibir varios disparos por parte del turco Alí Agca, en la plaza de San Pedro de El Vaticano.

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