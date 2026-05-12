En un 13 de mayo, pero de 1981, hace 45 años, el papa Juan Pablo II resulta herido al recibir varios disparos por parte del turco Alí Agca, en la plaza de San Pedro de El Vaticano.

OTRAS EFEMÉRIDES

1418.- Juan II de Castilla y el Papa Martino V firman el primer concordato de la historia de España.

1917.- Tres pastorcillos -Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto- afirman haber presenciado la aparición de la Virgen en Cova da Iria, Fátima, Portugal.

1943.- Capitulación del ‘Afrika Korps’ en Túnez. El mariscal Rommel concluye su campaña de África, tras rendirse las tropas germano-italianas tres días antes.

1950.- En el circuito de Silverstone (Inglaterra) se celebra la primera carrera de Fórmula 1 de la historia.

1960.- EE.UU. lanza ‘Echo’, primer satélite pasivo de comunicaciones.

1993.- Ezer Weizman jura como séptimo presidente de Israel.

1994.- Tras 27 años de ocupación, Israel traspasa el control total de Jericó a los palestinos.

.- El escritor mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1995.- La británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas.

2000.- Mueren 22 personas y casi 1.000 resultan heridas al explotar 100 toneladas de material pirotécnico en la empresa S.E. Fireworks, en la ciudad de Enschede (Países Bajos).

2008.- Más de setenta personas mueren al explotar ocho bombas en la ciudad india de Jaipur.

2009.- La Comisión Europea multa con 1.060 millones de euros al fabricante de microprocesadores Intel por abuso de posición dominante.

.- Se informa del descubrimiento en Alemania de la venus más antigua del mundo (40.000 años), durante unas excavaciones en la cueva de Hohle Fels (peña hueca) cerca de la localidad de Scheklingen, en el sureño estado alemán de Baden-Württemberg.

2014.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla contra el buscador Google y respalda el ‘derecho al olvido’ en Internet.

.- Mueren 301 mineros en el mayor accidente laboral de la historia moderna de Turquía.

2017.- El papa Francisco canoniza a los pastorcillos Jacinta y Francisco.

2024.- OpenAI presenta ChatGPT-4o, la nueva versión gratuita, más rápida y mejorada del ‘chatbot’.

2025.- Mark Carney toma posesión como primer ministro de Canadá.

NACIMIENTOS

1699.- Marqués de Pombal, estadista portugués.

1717.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria-Hungría.

1840.- Alphonse Daudet, novelista francés.

1882.- George Braque, pintor cubista francés.

1907.- Daphne du Maurier, escritora británica.

1930.- Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, líder de las FARC, colombiano.

1935.- Luciano Benetton, empresario italiano.

1938.- Giuliano Amato, político italiano, ex primer ministro.

1950.- Stevie Wonder, cantante y compositor estadounidense.

1977.- Samantha Morton, actriz británica.

1979.- Carlos Felipe, príncipe sueco.

1986.- Robert Pattinson, actor británico.

DEFUNCIONES

1961.- Gary Cooper, actor estadounidense.

2003.- Marcos Zucker, actor argentino.

2019.- Doris Day, actriz estadounidense.

2022.- Teresa Berganza, cantante de ópera, española.

.- Jalifa bin Zayed al Nahyan, emir, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

2024.- Alice Munro, escritora canadiense, Nobel de Literatura 2013.

2025.- José Mújica, expresidente de Uruguay.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó el martes 12 de mayo un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, y a cinco meses de buscar la reelección. (AFP)

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