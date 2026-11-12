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Vista aérea del 18 de noviembre de 1985 de la ciudad de Armero, a 130 km al oeste de Bogotá, sumergida por las inundaciones después de que el volcán Nevado del Ruiz. (AFP)
Vista aérea del 18 de noviembre de 1985 de la ciudad de Armero, a 130 km al oeste de Bogotá, sumergida por las inundaciones después de que el volcán Nevado del Ruiz. (AFP)
/ STF
Por Agencia EFE

En un 13 de noviembre, pero de 1985, entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, en los Andes colombianos, y causa cerca de 23.000 muertos. El deshielo de la cumbre provoca una avalancha que sepulta la localidad de Armero.

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