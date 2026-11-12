En un 13 de noviembre, pero de 1985, entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, en los Andes colombianos, y causa cerca de 23.000 muertos. El deshielo de la cumbre provoca una avalancha que sepulta la localidad de Armero.

OTRAS EFEMÉRIDES

1905.- Noruega decide en referéndum establecer la monarquía como forma de estado, en lugar de la república. Días después, el príncipe Carlos de Dinamarca es proclamado rey con el nombre de Haakon VII.

1918.- Hungría y los aliados firman el Armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de descomposición del Imperio austrohúngaro en los Balcanes.

1940.- Se estrena en Estados Unidos la película ‘Fantasía’, de Walt Disney, la primera proyectada con sonido estereofónico.

1970.- Hafez al Assad, miembro del Partido Baaz y de la minoría alauí, toma el poder en Siria mediante un golpe de Estado. Gobierna hasta su muerte, en el 2000, y le sucede su hijo Bashar al Assad.

1971.- La sonda estadounidense Mariner 9 entra en la órbita de Marte y se convierte en la primera nave espacial que orbita con éxito otro planeta.

1992.- Asesinada en Aravaca (Madrid) la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, considerada la primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida como tal en España.

2002.- El petrolero griego Prestige, con bandera de Bahamas y 77.000 toneladas de fuel a bordo, zozobra frente a las costas de Galicia. El 19 de noviembre se parte en dos y se hunde, lo que provoca una de las mayores catástrofes ecológicas de España.

2013.- Se inaugura en Nueva York el rascacielos Four World Trade Center, la primera torre de oficinas del complejo del World Trade Center abierta tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2015.- Una serie de atentados coordinados por el Estado Islámico en París, contra la sala Bataclan, varios bares y restaurantes y los alrededores del Estadio de Francia, causa 130 muertos y más de 400 heridos.

2022.- Nataša Pirc Musar, abogada y defensora de los derechos humanos, es elegida presidenta de Eslovenia y se convierte en la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado del país.

2024.- Inaugurada en Puertollano (Ciudad Real, España) la primera planta solar híbrida del mundo que combina energía fotovoltaica y termosolar.

NACIMIENTOS

1819.- Estanislao Figueras, estadista español.

1850.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1914.- Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo español.

1916.- José Ortega Spottorno (hijo de Ortega y Gasset), editor español.

1955.- Whoopi Goldberg, actriz estadounidense.

1979.- Ricardo Scamarccio, actor italiano.

DEFUNCIONES

1868.- Gioachino Rossini, compositor italiano.

1974.- Vittorio de Sicca, actor y director italiano de cine.

2002.- Juan Alberto ‘Pepe’ Schiaffino, futbolista uruguayo.

2010.- Luis García Berlanga, cineasta español.

2018.- Luis Enrique Gatica, ‘Lucho Gatica’, cantante de boleros chileno.

2019.- Raymond Poulidor, ciclista francés.

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