Un 13 de octubre, pero de 1972, se produjo la tragedia aérea de los Andes, cuando un avión en el que viajaban 45 personas hacia Chile, entre ellas el equipo de rugby uruguayo Old Christian Club, se estrelló y abocó a los 16 supervivientes a condiciones infrahumanas, incluido el consumo de la carne de los fallecidos para subsistir.

OTRAS EFEMÉRIDES

1792.- Se coloca la primera piedra del edificio que se convertiría en la Casa Blanca.

1884.- El meridiano de Greenwich es adoptado como referencia para medir las longitudes de la Tierra en una conferencia internacional celebrada en Washington (EE.UU.).

1908.- El químico alemán Fritz Haber registra la patente del amoniaco.

1950.- Estreno oficial en Nueva York de la película ‘Eva al desnudo’ (‘All about Eve’).

1980.- El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

1983.- Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, Sistema Móvil Avanzado (AMPS, siglas en inglés).

1987.- El costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz.

1994.- Se lanza el primer navegador web comercial, el Mosaic Netscape 0.9.

1999.- Detenido en Colombia Fabio Ochoa, uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

2006.- El surcoreano Ban Ki-moon sustituye al ghanés Kofi Annan como secretario general de la ONU.

.- Abimael Guzmán, conocido como ‘presidente Gonzalo’ y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua por un tribunal peruano.

2008.- El economista estadounidense Paul Krugman, Premio Nobel de Economía.

2010.- Finaliza la operación de rescate de los 33 mineros atrapados durante 70 días, desde el 5 de agosto, en el yacimiento de la mina San José (norte de Chile).

2015.- El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la ‘guerra santa’ contra Rusia y Estados Unidos.

2016.- Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura.

2020.- Apple presenta el iPhone 12, primero compatible con 5G.

NACIMIENTOS

1789.- Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.

1821.- Rudolf Virchow, médico alemán.

1921.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1925.- Margaret Thatcher, ex-primera ministra británica.

1930.- Paquita Rico, actriz y cantante española.

1931.- Raymond Kopa, futbolista francés.

1934.- Nana Mouskouri, cantante griega.

1940.- Pharoah Sanders, saxofonista estadounidense.

1941.- Paul Simon, cantante estadounidense.

1948.- Nusrat Fateh Ali Khan, cantante pakistaní, el ‘emperador del qawwali’.

1962.- Kelly Preston, actriz estadounidense.

1967.- Javier Sotomayor, atleta cubano.

1971.- Luis Tosar, actor español.

.- Sacha Baron Cohen, ‘Borat’, actor y humorista británico.

1982.- Ian Thorpe, nadador australiano.

1990.- Florian Munteanu, actor y boxeador alemán.

DEFUNCIONES

1715.- Nicolás Malebranche, filósofo francés.

1822.- Antonio Canova, escultor italiano.

1938.- Elzie Crisler Segar, dibujante estadounidense, creador de ‘Popeye’.

1985.- Francesca Bertini, actriz italiana.

1991.- Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica.

2003.- Bertram Brockhouse, Premio Nobel de Física estadounidense.

2007.- Vernon Bellecourt, líder del movimiento indígena estadounidense.

.- Andrée de Jongh, enfermera, miembro de la resistencia belga en la Segunda Guerra Mundial.

2008.- Guillaume Depardieu, actor francés.

2014.- Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino.

2016.- Dario Fo, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura.

.- Bhumibol Adulyadej, rey de Tailandia.

2018.- Jim Taylor, exjugador de fútbol americano.

2023.- Louise Glück, poeta estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

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