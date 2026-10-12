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Vista del Memorial de la 'Tragedia de los Andes', en febrero de 2006. A lo lejos se encuentra la montaña que Parrado y Canessa escalaron para dar el último empujón para llegar al rescate. (Vía Wikimedia Commons)
Vista del Memorial de la 'Tragedia de los Andes', en febrero de 2006. A lo lejos se encuentra la montaña que Parrado y Canessa escalaron para dar el último empujón para llegar al rescate. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 13 de octubre, pero de 1972, se produjo la tragedia aérea de los Andes, cuando un avión en el que viajaban 45 personas hacia Chile, entre ellas el equipo de rugby uruguayo Old Christian Club, se estrelló y abocó a los 16 supervivientes a condiciones infrahumanas, incluido el consumo de la carne de los fallecidos para subsistir.

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