El 13 de septiembre de 1993 se produjo en Washington el histórico apretón de manos entre el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yaser Arafat, tras la firma de los acuerdos de Oslo que auspiciaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y la Franja de Gaza.

OTRAS EFEMÉRIDES

1501.- El escultor y pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti, comienza a trabajar en la escultura de El David, una de las obras maestras del Renacimiento.

1584.- El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, finaliza las obras bajo las ordenes de Felipe II.

1923.- Miguel Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno español mediante un golpe de Estado, que contará con el apoyo del rey Alfonso XIII.

1955.- El Gobierno de Alemania Occidental (RFA) acuerda con los soviéticos en Moscú la repatriación de 15.000 civiles y prisioneros de guerra alemanes.

1956.- IBM presenta el IBM 305 RAMAC, la primera computadora comercial que utilizaba una unidad de disco duro móvil para el almacenamiento secundario.

1968.- Albania abandona el Pacto de Varsovia como protesta por la intervención soviética en Checoslovaquia.

1974.- Un atentado con bomba de la banda terrorista ETA en una cafetería de la madrileña calle Correo, a escasos metros de la Dirección General de Seguridad, causa 13 muertos.

1975.- El famoso cuadro de Rembrandt ‘La ronda de noche’, expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado por un desequilibrado mental.

1985.- Nintendo lanza en Japón el videojuego Super Mario Bros, cuya serie es una de las más vendidas de la historia.

1996.- Marruecos ratifica en referéndum la modificación constitucional que crea un parlamento bicameral en el que los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos mediante sufragio universal.

1999.- Un atentado con bomba atribuido a extremistas musulmanes causa 118 muertos en un edificio de viviendas en Moscú (Rusia).

2001.- La serie televisiva española ‘Cuéntame cómo pasó’, convertida en la más longeva de TVE, emite su primer episodio.

2007.- La ONU aprueba en Nueva York (EEUU) la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.

2015.- Alemania restablece controles fronterizos con Austria a raíz de la llegada de un número récord de refugiados que huían de la violencia en Siria e Irak.

2018.- El Congreso de los Diputados español aprueba la modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitirá la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

2025.- Nepal estrena un ejecutivo liderado por la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en la historia del país, tras disturbios que causaron decenas de muertos.

NACIMIENTOS

1903.- Claudette Colbert, actriz francoestadounidense.

1916.- Roald Dahl, escrito británico.

1924.- Maurice Jarre, músico francés, ​compositor de bandas sonoras.

1941 - Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, Nobel de la Paz.

1943.- Luis Eduardo Aute, cantautor español.

1944.- Jacqueline Bisset, actriz británica.

1967.- Michael Johnson, atleta estadounidense.

1968.- Santi Millán, actor español.

1971.- Stella McCartney, modista británica.

1973.- Fabio Cannavaro, futbolista italiano.

1989.- Thomas Müller, futbolista alemán.

1996.- Lili Reinhart, actriz estadounidense.

1999.- Pedro Porro, futbolista español.

DEFUNCIONES

1592.- Michel Montaigne, ensayista y filósofo francés.

1598.- Felipe II, rey de España.

1873.- Eduardo Rosales, pintor español.

1995.- Francesco Messina, escultor italiano.

2011.- Richard Hamilton, pintor británico, pionero del ‘Pop Art’.

2015.- Moses Malone, jugador de baloncesto estadounidense.

2022.- Jean-Luc Godard, cineasta francés.

2025.- Hermeto Pascoal, compositor brasileño.

VIDEO RECOMENDADO

Rusia engaña a extranjeros de países como Colombia, Brasil y Cuba para que combatan en Ucrania, denunció el jueves 10 de septiembre Amnistía Internacional en un informe que cita entrevistas con prisioneros de guerra que firmaron contratos militares con Moscú, según la organización. (AFP)

SOBRE EL AUTOR