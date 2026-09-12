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Resumen

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Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat durante los Acuerdos de Oslo, 13 de septiembre de 1993. Foto: Vince Musi / The White House/Wikipedia
Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat durante los Acuerdos de Oslo, 13 de septiembre de 1993. Foto: Vince Musi / The White House/Wikipedia
Por Agencia EFE

El 13 de septiembre de 1993 se produjo en Washington el histórico apretón de manos entre el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yaser Arafat, tras la firma de los acuerdos de Oslo que auspiciaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y la Franja de Gaza.

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