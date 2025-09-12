¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 13 de septiembre

Escucha la noticia
En un 13 de septiembre, pero de 1993, se produjo en Washington el histórico apretón de manos entre el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yaser Arafat, tras la firma de los acuerdos de Oslo que auspiciaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Otras efemérides
1501.- El escultor y pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti, comienza a trabajar en la escultura de El David, una de las obras maestras del Renacimiento.
1584.- El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, finaliza las obras bajo las órdenes de Felipe II.
1955.- El Gobierno de Alemania Occidental (RFA) acuerda con los soviéticos en Moscú la repatriación de 15.000 civiles y prisioneros de guerra alemanes.
1956.- IBM presenta el IBM 305 RAMAC, la primera computadora comercial que utilizaba una unidad de disco duro móvil para el almacenamiento secundario.
1968.- Albania abandona el Pacto de Varsovia como protesta por la intervención soviética en Checoslovaquia.
1975.- El cuadro de Rembrandt “La ronda de noche”, expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado por un desequilibrado mental.
1985.- Nintendo lanza en Japón el videojuego Super Mario Bros, cuya serie es una de las más vendidas de la historia.
1996.- Marruecos ratifica en referéndum la modificación constitucional que crea un parlamento bicameral en el que los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos mediante sufragio universal.
1999.- Un atentado con bomba atribuido a extremistas musulmanes causa 118 muertos en un edificio de viviendas en Moscú (Rusia).
2007.- La ONU aprueba en Nueva York la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
2015.- Alemania restablece controles fronterizos con Austria a raíz de la llegada de un número récord de refugiados que huían de la violencia en Siria e Irak.
Nacimientos
1903.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.
1916.- Roald Dahl, escrito británico
1924.- Maurice Jarre, músico estadounidense de origen francés, compositor de bandas sonoras.
1941.- Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, Nobel de la Paz.
1944.- Jacqueline Bisset, actriz británica.
1967.- Michael Johnson, atleta estadounidense.
1971.- Stella McCartney, modista británica.
1973.- Fabio Cannavaro, futbolista italiano.
1989: Thomas Müller, futbolista alemán.
1996.- Lili Reinhart, actriz estadounidense.
Defunciones
1592.- Michel Montaigne, ensayista y filósofo francés.
1598.- Felipe II, rey de España.
1995.- Francesco Messina, escultor italiano.
2011.- Richard Hamilton, pintor británico, pionero del “Pop Art”.
2015.- Moses Malone, jugador de baloncesto estadounidense.
2022.- Jean-Luc Godard, cineasta francés.
Contenido GEC