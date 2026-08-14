Un 14 de agosto de 2015, la bandera estadounidense volvía a ondear en Cuba tras 54 años, en el contexto del deshielo diplomático bajo el mandato de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, con la histórica visita a La Habana del entonces secretario de Estado, John Kerry, que reabrió formalmente la embajada en el país.
1556.- Establecimiento definitivo de los portugueses en China, cerca de Cantón, donde fundaron Macao.
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1808.- Los franceses levantan el primer sitio que pusieron a Zaragoza, al conocer la derrota de su ejército en la Batalla de Bailén.
1881.- El médico cubano Carlos Finlay demuestra que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes.
1914.- I Guerra Mundial: Japón declara la guerra a Alemania.
1917.- I Guerra Mundial: China declara la guerra a Alemania y a sus aliados.
1941.- Firma de la Carta Atlántica, suscrita por Churchill y Roosevelt.
1945.- II Guerra Mundial: El presidente de EE.UU., Harry Truman, anuncia la rendición incondicional de Japón.
1949.- Primeras elecciones en la recién creada República Federal de Alemania, que ganan los cristianodemócratas liderados por Konrad Adenauer quien fue elegido primer canciller el 14 de septiembre.
1957.- Proclamación del Reino de Marruecos. El hasta entonces sultán Mohamed V se convierte en rey.
1980.- Estalla la histórica huelga, de 17 días, en el astillero de Gdansk (Polonia), que dio lugar al nacimiento del sindicato “Solidaridad”.
1989.- El presidente de Sudáfrica, Pieter Botha, anuncia su dimisión.
1994.- El Gobierno de Sudán detiene en Jartúm y entrega a Francia al terrorista venezolano Illitch Ramírez Sánchez, alias “Carlos”.
2000.- El Concilio de la Iglesia ortodoxa rusa aprueba la canonización del último zar, Nicolás II y de otros miembros de su familia.
2001.- Un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.
2003.- Un apagón paraliza Nueva York y se extiende a otras ciudades del nordeste del país y del sudeste de Canadá. Es el tercero de importancia en los últimos 38 años y el mayor de la historia de EE.UU.
2006.- Dell y Sony realizan el mayor retiro de baterías de la industria electrónica, por amenaza de incendio.
2007.- Mueren 250 miembros de la secta yazidí al estallar en Nínive (Irak) cuatro camiones bomba suicidas.
2013.- Los hermanos rusos Pável y Nikolai Dúrov lanzan la aplicación de mensajería Telegram.
2016.- El jamaicano Usain Bolt, primer atleta de la historia que conquista tres títulos olímpicos consecutivos de 100 metros al imponerse en la final de los Juegos de Río.
2018.- 43 muertos por el derrumbe del puente Morandi en Génova (Italia).
2021.- Un potente terremoto en Haití deja más de 1.400 muertos.
2024.- Se descubre que el altar del monumento megalítico de Stonehenge no procede de Gales como se pensaba hasta ahora, sino de Escocia, según publica la revista “Nature”.
2025.- Rusia declara “organización indeseable” a Reporteros Sin Fronteras (RSF).
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1867.- John Galsworthy, escritor inglés.
1940.- Arístides Royo, expresidente de Panamá.
1945.- Wim Wenders, cineasta alemán.
1947.- Danielle Steel, escritora estadounidense.
1959.- Magic Johnson, exjugador de baloncesto estadounidense.
.- Marcia Gay Harden, actriz estadounidense.
1966.- Halle Berry, actriz estadounidense.
1983.- Mila Kunis, actriz ucraniana naturalizada estadounidense.
1951.- William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense.
1956.- Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán.
1971.- Georg von Opel, constructor alemán de automóviles.
1985.- Sergio Galeotti, arquitecto italiano y cofundador de Giorgio Armani Corporation.
1988.- Enzo Ferrari, constructor italiano de coches deportivos y de carreras.
1994.- Elías Canetti, escritor búlgaro nacionalizado británico.
2004.- Czeslaw Milosz, poeta polaco.
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2007.- Tijon Jrénnikov, compositor ruso.
2020.- Julian Bream, guitarrista clásico y laudista inglés.
2024.- Gena Rowlands, actriz estadounidense.
El gobierno interino de Venezuela y la oposición buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en Inglaterra y avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial, según anunciaron al cabo de las primeras negociaciones que sostienen de cara a una transición democrática. (AFP)
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