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La histórica visita a La Habana del entonces secretario de Estado, John Kerry, que reabrió formalmente la embajada en el país al alzar la bandera de Estados Unidos en Cuba. (AFP)
La histórica visita a La Habana del entonces secretario de Estado, John Kerry, que reabrió formalmente la embajada en el país al alzar la bandera de Estados Unidos en Cuba. (AFP)
Por Agencia EFE

Un 14 de agosto de 2015, la bandera estadounidense volvía a ondear en Cuba tras 54 años, en el contexto del deshielo diplomático bajo el mandato de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, con la histórica visita a La Habana del entonces secretario de Estado, John Kerry, que reabrió formalmente la embajada en el país.

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