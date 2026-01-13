El presidente estadounidense Bill Clinton, el presidente ruso Boris Yeltsin y su homólogo ucraniano Leonid M. Kravchuk se dan la mano el 14 de enero de 1994. (SERGEY SUPINSKI / AFP)
El presidente estadounidense Bill Clinton, el presidente ruso Boris Yeltsin y su homólogo ucraniano Leonid M. Kravchuk se dan la mano el 14 de enero de 1994.
Efemérides del 14 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 14 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 14 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un , pero de 1994, los presidentes de Rusia, Borís Yeltsin, Estados Unidos, Bill Clinton, y Ucrania, Leonid Kravchuk, suscriben un tratado para la eliminación del arsenal nuclear ucraniano.

OTRAS EFEMÉRIDES

1503.- Creación de la Casa de Contratación, en Sevilla, destinada a depósito de mercancías de y para América.

Francisco Sanz
1514.- Real cédula autorizando el matrimonio de españoles con indias americanas.

1897.- El suizo Mathias Zurbriggen realiza la primera ascensión al monte Aconcagua, en Argentina.

1900.- Estreno de la ópera ‘Tosca’ de Puccini en el teatro Costanzi de Roma.

1931.- Un terremoto destruye la ciudad de Oaxaca (México).

1973.- Un concierto de Elvis Presley en Hawai, primero de la historia transmitido vía satélite.

1986.- Accidente de helicóptero en el Rally París-Dakar. Mueren el organizador, Thierry Sabine, y cuatro personas más.

2005.- La sonda espacial europea ‘Huygens’ se posa en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, tras siete años de viaje.

2006.- Leonor, primera hija de los reyes Felipe VI y Letizia, es bautizada en el Palacio de la Zarzuela.

2011.- El presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, abandona el país tras un mes de protestas con más de 200 muertos.

2013.- Entra en vigor en Cuba una reforma migratoria que pone fin a décadas de restricciones para viajar.

.- El ciclista estadounidense Lance Armstrong, ganador de siete Tours, reconoce que se dopó durante su carrera.

2021.- Argentina promulga la ley del aborto.

2024.- Abdica la reina Margarita, le sucede el príncipe Federico.

NACIMIENTOS

1896.- John Dos Passos, novelista estadounidense.

1909.- Joseph Losey, cineasta estadounidense.

1919.- Giulio Andreotti, político italiano.

1924.- Fernando Álvarez de Miranda, político español.

1925.- Yukio Mishima, escritor japonés.

1928.- Carlos Luis ÁlvarezCándido’, periodista español.

1937.- Ann Chapman, científica neozelandesa, primera mujer que dirigió una expedición antártica.

1938.- Allen Toussaint, pianista, cantante y compositor estadounidense.

1940.- Trevor Nunn, director de teatro británico.

.- Georgie Dann, cantante francés.

1941.- Faye Dunaway, actriz estadounidense.

1943.- José Luis RodríguezEl Puma’, cantante venezolano.

1951.- Carmen Elías, actriz española.

1956.- Ben Heppner, tenor canadiense.

1967.- Emily Watson, actriz británica.

1969.- Jason Bateman, actor estadounidense.

1971.- Manel Fuentes, periodista y humorista español.

1975.- Rodolfo Sancho, actor español.

1981.- Rosa López, ‘Rosa’, cantante española.

1982.- Víctor Valdés, exfutbolista español.

1983.- Hanna Gabriel, boxeadora costarricense.

1989.- Chino Darín, actor argentino.

1990.- Grant Gustin, actor y cantante estadounidense.

1994.- Gisela Pulido, española, campeona del mundo de kitesurf.

.- Kai, cantante, bailarín, actor y modelo surcoreano.

DEFUNCIONES

1742.- Edmond Halley, matemático y astrónomo británico.

1898.- Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), escritor inglés, autor de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

1949.- Joaquín Turina, compositor español.

1957.- Humphrey Bogart, actor estadounidense.

.- Irene Caba Alba, actriz española.

1977.- Anaïs Nin, escritora francesa.

1984.- José Fernando Dicenta, actor y escritor español, intérprete de la serie radiofónica ‘La saga de los porretas’.

1994.- Federica Montseny, anarquista española y ministra durante la II República.

.- Delio Rodríguez, ciclista español.

2001.- Julio Robles, matador de toros español.

2006.- Shelley Winters, actriz estadounidense.

2009.- Ricardo Montalbán, actor mexicano.

.- Jan Kaplicky, arquitecto checo.

2010.- Bobby Charles, músico estadounidense.

2014.- Juan Gelman, poeta argentino.

2015.- Raoul Pantin, poeta y periodista de Trinidad y Tobago.

2016.- Alan Rickman, actor británico.

2017.- Nicolás del Hierro, poeta español.

2018.- Hugh Wilson, cineasta estadounidense.

.- Pablo García Baena, poeta español.

2019.- Juan Cueto, escritor español.

2022.- Ricardo Bofill, arquitecto español.

.- Carmen de la Maza, actriz española.

2024.- Luis Torras, español, considerado el pintor más viejo del mundo, 111 años.

