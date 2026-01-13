Efemérides del 14 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 14 de enero, pero de 1994, los presidentes de Rusia, Borís Yeltsin, Estados Unidos, Bill Clinton, y Ucrania, Leonid Kravchuk, suscriben un tratado para la eliminación del arsenal nuclear ucraniano.
OTRAS EFEMÉRIDES
1503.- Creación de la Casa de Contratación, en Sevilla, destinada a depósito de mercancías de y para América.
1514.- Real cédula autorizando el matrimonio de españoles con indias americanas.
1897.- El suizo Mathias Zurbriggen realiza la primera ascensión al monte Aconcagua, en Argentina.
1900.- Estreno de la ópera ‘Tosca’ de Puccini en el teatro Costanzi de Roma.
1931.- Un terremoto destruye la ciudad de Oaxaca (México).
1973.- Un concierto de Elvis Presley en Hawai, primero de la historia transmitido vía satélite.
1986.- Accidente de helicóptero en el Rally París-Dakar. Mueren el organizador, Thierry Sabine, y cuatro personas más.
2005.- La sonda espacial europea ‘Huygens’ se posa en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, tras siete años de viaje.
2006.- Leonor, primera hija de los reyes Felipe VI y Letizia, es bautizada en el Palacio de la Zarzuela.
2011.- El presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, abandona el país tras un mes de protestas con más de 200 muertos.
2013.- Entra en vigor en Cuba una reforma migratoria que pone fin a décadas de restricciones para viajar.
.- El ciclista estadounidense Lance Armstrong, ganador de siete Tours, reconoce que se dopó durante su carrera.
2021.- Argentina promulga la ley del aborto.
2024.- Abdica la reina Margarita, le sucede el príncipe Federico.
NACIMIENTOS
1896.- John Dos Passos, novelista estadounidense.
1909.- Joseph Losey, cineasta estadounidense.
1919.- Giulio Andreotti, político italiano.
1924.- Fernando Álvarez de Miranda, político español.
1925.- Yukio Mishima, escritor japonés.
1928.- Carlos Luis Álvarez ‘Cándido’, periodista español.
1937.- Ann Chapman, científica neozelandesa, primera mujer que dirigió una expedición antártica.
1938.- Allen Toussaint, pianista, cantante y compositor estadounidense.
1940.- Trevor Nunn, director de teatro británico.
.- Georgie Dann, cantante francés.
1941.- Faye Dunaway, actriz estadounidense.
1943.- José Luis Rodríguez ‘El Puma’, cantante venezolano.
1951.- Carmen Elías, actriz española.
1956.- Ben Heppner, tenor canadiense.
1967.- Emily Watson, actriz británica.
1969.- Jason Bateman, actor estadounidense.
1971.- Manel Fuentes, periodista y humorista español.
1975.- Rodolfo Sancho, actor español.
1981.- Rosa López, ‘Rosa’, cantante española.
1982.- Víctor Valdés, exfutbolista español.
1983.- Hanna Gabriel, boxeadora costarricense.
1989.- Chino Darín, actor argentino.
1990.- Grant Gustin, actor y cantante estadounidense.
1994.- Gisela Pulido, española, campeona del mundo de kitesurf.
.- Kai, cantante, bailarín, actor y modelo surcoreano.
DEFUNCIONES
1742.- Edmond Halley, matemático y astrónomo británico.
1898.- Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), escritor inglés, autor de ‘Alicia en el país de las maravillas’.
1949.- Joaquín Turina, compositor español.
1957.- Humphrey Bogart, actor estadounidense.
.- Irene Caba Alba, actriz española.
1977.- Anaïs Nin, escritora francesa.
1984.- José Fernando Dicenta, actor y escritor español, intérprete de la serie radiofónica ‘La saga de los porretas’.
1994.- Federica Montseny, anarquista española y ministra durante la II República.
.- Delio Rodríguez, ciclista español.
2001.- Julio Robles, matador de toros español.
2006.- Shelley Winters, actriz estadounidense.
2009.- Ricardo Montalbán, actor mexicano.
.- Jan Kaplicky, arquitecto checo.
2010.- Bobby Charles, músico estadounidense.
2014.- Juan Gelman, poeta argentino.
2015.- Raoul Pantin, poeta y periodista de Trinidad y Tobago.
2016.- Alan Rickman, actor británico.
2017.- Nicolás del Hierro, poeta español.
2018.- Hugh Wilson, cineasta estadounidense.
.- Pablo García Baena, poeta español.
2019.- Juan Cueto, escritor español.
2022.- Ricardo Bofill, arquitecto español.
.- Carmen de la Maza, actriz española.
2024.- Luis Torras, español, considerado el pintor más viejo del mundo, 111 años.
