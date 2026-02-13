Efemérides del 14 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 14 de febrero, pero de 1989, el ayatolá iraní Jomeiní emitió una fatua que condenaba a muerte por blasfemia al escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie, autor de “Los versos satánicos” (1988) y que sigue vivo, aunque en 2022 fue víctima de un intento de asesinato durante un acto en Nueva York.
1556.- El Arzobispo de Canterbury Tomás Cranmer es degradado por Roma de sus órdenes sagradas por su compromiso con la Reforma inglesa.
1779.- El navegante y capitán de la Marina Real británica, James Cook, es asesinado en Hawái por habitantes de la isla.
1895.- Se estrena en Londres ‘The importance of being Earnest’ (‘La importancia de llamarse Ernesto’) del escritor irlandés Oscar Wilde, una obra teatral sobre las costumbres de la sociedad británica.
1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.
1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladímir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano, y el 1 de febrero pasa a ser directamente el 14 de febrero.
1924.- La multinacional tecnológica estadounidense CTR es renombrada como IBM (International Business Machines).
1939.- El acorazado ‘Bismarck’, el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es botado en Kiel.
1946.- El Parlamento británico aprueba la Ley de Nacionalización del Banco de Inglaterra propuesta por los laboristas.
- Se estrena en Los Ángeles la película estadounidense ‘Gilda’, que pasaría a la historia cinematográfica por la escena en que Rita Hayworth es abofeteada por Glenn Ford.
1950.- Mao Zedong y Iósif Stalin firman en Moscú (URSS) el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua Chino-Soviético.
1970.- El grupo británico de rock The Who graba ‘Live at Leeds’, su primer álbum en vivo, considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos.
1983.- Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Beirut).
2005.- Youtube, el principal servicio global de transmisión de vídeos en Internet, activa su dominio web.
2006.- Sotheby’s vende la fotografía del artista estadounidense Edward Steichen “‘he Pond-Moonlight’ por 2,9 millones de dólares, una cifra récord por una instantánea hasta esa fecha.
- Sophos detecta el primer virus que ataca el sistema operativo de los ordenadores de Apple, el Mac OS X, un troyano denominado Leap-A que se extiende a través del programa de mensajería iChat.
1942.- Michael Bloomberg, político estadounidense que fue alcalde de Nueva York.
1943.- Maceo Parker, saxofonista de jazz estadounidense.
1944.- Alan Parker, cineasta británico.
1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.
1949.- Rafael A. Calderón, ex presidente de Costa Rica.
1959.- Victor Mendes, matador de toros portugués.
1964.- Gianni Bugno, campeón ciclista italiano.
1972.- Najwa Nimri, actriz española.
1987.- Edinson Cavani, futbolista uruguayo.
1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.
2001.- Claire Stone, creadora de contenido digital estadounidense.
1400.- Ricardo II, rey inglés.
1831.- Vicente Guerrero, insurgente independentista mexicano.
1929.- Tom Burke, atleta estadounidense, el primer campeón olímpico de los 100 metros lisos.
1975.- P.G. Wodehouse, escritor inglés.
2004.- Marco Pantani, ciclista italiano.
2015.- Michele Ferrero, empresario italiano, propietario de Chocolates Ferrero.
2021.- Carlos Menem, político argentino que fue presidente del país.
2025.- Cacá Diegues, cineasta brasileño, referencia del Cinema Novo.
