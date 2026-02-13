Efemérides del 14 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
El clérigo iraní emite la fatua contra el novelista, décadas después víctima de un ataque en Nueva York. Foto: Imagen generada por IA Chat GPT
Por Agencia EFE

Un 14 de febrero, pero de 1989, el ayatolá iraní Jomeiní emitió una fatua que condenaba a muerte por blasfemia al escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie, autor de “Los versos satánicos” (1988) y que sigue vivo, aunque en 2022 fue víctima de un intento de asesinato durante un acto en Nueva York.

