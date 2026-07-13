En un 14 de julio, pero de 2016, hace diez años, mueren 84 personas y más de 400 resultan heridas en un atentado islamista, por arrollamiento con un camión, en Niza (Francia), durante el día de la Fiesta Nacional Francesa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1789.- Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla.

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1795.- ‘La Marsellesa’ se convierte en himno francés.

1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Picchu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.

1933.- La Alemania nazi promulga la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas, que permite la esterilización para mejorar la raza alemana.

1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California, EE. UU.) hasta Moscú.

1938.- El Giornale d’Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, ‘Il Fascismo e i problemi della razza’, que inspira las leyes raciales.

1940.- Fulgencio Batista gana las presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.

1960.- La británica Jane Goodall llega por vez primera a la Reserva tanzana de Gombe Stream, donde estudia al chimpancé.

1983.- Nintendo lanza el videojuego Mario Bros.

1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.

2000.- Un jurado de Miami otorga la cifra récord de 145.000 millones de dólares en indemnizaciones a medio millón de fumadores de Florida (EE. UU.), luego desestimada en 2006.

2002.- Un ultraderechista francés falla un disparo contra el presidente, Jacques Chirac, en París.

2005.- La ONU lanza la ‘Alianza de Civilizaciones’ entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.

2015.- Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania) alcanzan en Viena el acuerdo por el que Irán no fabricará armas nucleares.

2023.- El Gobierno colombiano y el ELN firman en La Habana los protocolos del alto el fuego y la participación social.

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NACIMIENTOS

1602.- Giulio Mazzarini, ‘Mazarino’, cardenal italiano al servicio de Francia.

1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.

1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.

1910.- William Hanna, estadounidense, cofundador de los estudios de películas de animación de la compañía Hanna-Barbera.

1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.

1918.- Ingmar Bergman, director sueco de cine y teatro.

1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.

1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.

1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.

DEFUNCIONES

1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.

1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1971.- Ermilo Abreu Gómez, escritor y académico mexicano.

1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.

2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.

2003.- Compay Segundo, músico cubano.

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