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Resumen

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Agentes de policía y personal de rescate permanecen cerca de una furgoneta que arrolló a una multitud que salía de un espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad de Niza, en la Riviera francesa, el 14 de julio de 2016. (VALERY HACHE / AFP)
Agentes de policía y personal de rescate permanecen cerca de una furgoneta que arrolló a una multitud que salía de un espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad de Niza, en la Riviera francesa, el 14 de julio de 2016. (VALERY HACHE / AFP)
/ VALERY HACHE
Por Agencia EFE

En un 14 de julio, pero de 2016, hace diez años, mueren 84 personas y más de 400 resultan heridas en un atentado islamista, por arrollamiento con un camión, en Niza (Francia), durante el día de la Fiesta Nacional Francesa.

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