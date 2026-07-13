En un 14 de julio, pero de 2016, hace diez años, mueren 84 personas y más de 400 resultan heridas en un atentado islamista, por arrollamiento con un camión, en Niza (Francia), durante el día de la Fiesta Nacional Francesa.
1789.- Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla.
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1795.- ‘La Marsellesa’ se convierte en himno francés.
1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Picchu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.
1933.- La Alemania nazi promulga la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas, que permite la esterilización para mejorar la raza alemana.
1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California, EE. UU.) hasta Moscú.
1938.- El Giornale d’Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, ‘Il Fascismo e i problemi della razza’, que inspira las leyes raciales.
1940.- Fulgencio Batista gana las presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.
1960.- La británica Jane Goodall llega por vez primera a la Reserva tanzana de Gombe Stream, donde estudia al chimpancé.
1983.- Nintendo lanza el videojuego Mario Bros.
1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.
2000.- Un jurado de Miami otorga la cifra récord de 145.000 millones de dólares en indemnizaciones a medio millón de fumadores de Florida (EE. UU.), luego desestimada en 2006.
2002.- Un ultraderechista francés falla un disparo contra el presidente, Jacques Chirac, en París.
2005.- La ONU lanza la ‘Alianza de Civilizaciones’ entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.
2015.- Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania) alcanzan en Viena el acuerdo por el que Irán no fabricará armas nucleares.
2023.- El Gobierno colombiano y el ELN firman en La Habana los protocolos del alto el fuego y la participación social.
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1602.- Giulio Mazzarini, ‘Mazarino’, cardenal italiano al servicio de Francia.
1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.
1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.
1910.- William Hanna, estadounidense, cofundador de los estudios de películas de animación de la compañía Hanna-Barbera.
1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.
1918.- Ingmar Bergman, director sueco de cine y teatro.
1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.
1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.
1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.
1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.
1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.
1971.- Ermilo Abreu Gómez, escritor y académico mexicano.
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1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.
2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.
2003.- Compay Segundo, músico cubano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes 10 de julio que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo. (AFP)
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