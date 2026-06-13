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Un soldado argentino camino a ocupar la base de los Royal Marines capturada en Puerto Argentino/Puerto Stanley, el 13 de abril de 1982. (DANIEL GARCIA / AFP)
Un soldado argentino camino a ocupar la base de los Royal Marines capturada en Puerto Argentino/Puerto Stanley, el 13 de abril de 1982. (DANIEL GARCIA / AFP)
/ DANIEL GARCIA
Por Agencia EFE

En un 14 de junio, pero de 1982, finaliza la Guerra de las Malvinas con la rendición del Ejército argentino ante las fuerzas británicas.

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