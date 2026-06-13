En un 14 de junio, pero de 1982, finaliza la Guerra de las Malvinas con la rendición del Ejército argentino ante las fuerzas británicas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1699.- Presentación en la Real Sociedad de Londres de la primera máquina de vapor, por el mecánico inglés Thomas Savery.

1791.- La República francesa proclama la libertad de trabajo y de sindicalismo.

1777.- El II Congreso Continental estadounidense aprueba la nueva bandera de la nación, con sus famosas barras y estrellas.

1934.- Primer encuentro entre Hitler y Mussolini, en Venecia.

1940.- El Ejército alemán entra en París durante la II Guerra Mundial.

1942.- Ana Frank comienza a escribir su diario en Amsterdam.

1962.- Establecida la organización Europea para la Investigación Espacial (ESRO).

1964.- El presidente Francisco Duvalier es investido presidente vitalicio de la República de Haití.

1965.- Los Beatles graban ‘Yesterday’.

1985.- Terroristas libaneses secuestran un avión de la TWA cuando volaba de Atenas a Roma con 153 pasajeros a bordo. El secuestro duró 16 días.

1989.- Rafael Alberti ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1992.- La Cumbre de la Tierra adopta en Río de Janeiro la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la Declaración de Principios sobre Bosques.

1995.- Un comando chechén toma un hospital en Budionovsk (Rusia) y se atrinchera con 1.500 rehenes causando 129 muertos y más de 400 heridos.

2000.- Los líderes de Corea del Norte y del Sur, Kim Jong-il y Kim Dae-jung, firman un histórico acuerdo para colaborar hacia una eventual reunificación de la península.

2002.- Rusia abandona el tratado de desarme nuclear START-II, tras la salida de EE.UU. del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM).

2017.- Un incendio en la torre de viviendas Grenfell de Londres causa 72 muertos.

2024.- Francisco, el primer pontífice que asiste a una reunión de los países del G7.

NACIMIENTOS

1864.- Alois Alzheimer, médico alemán que describió por primera vez la enfermedad.

1906.- Margaret Bourke-White, reportera gráfica estadounidense.

1928.- Ernesto ‘Che’ Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.

1932.- Espartaco Santoni, actor y productor venezolano.

1935.- Vivian Gornick, escritora estadounidense.

1939.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

1946.- Donald Trump, político y empresario estadounidense.

1958.- Olaf Scholz, político alemán.

1969.- Steffi Graf, tenista alemana.

1973.- Coti, cantante y compositor argentino.

1982.- Lang Lang, pianista chino.

DEFUNCIONES

1920.- Max Weber, sociólogo alemán.

1936.- Gilbert Keith Chesterton, escritor británico.

1968.- Salvatore Quasimodo, poeta italiano, Premio Nobel de Literatura en 1959.

1986.- Jorge Luis Borges, escritor argentino.

1994.- Henry Mancini, compositor estadounidense.

1999.- Dolores Jiménez Alcántara, ‘La Niña de la Puebla’, cantaora española.

2007.- Kurt Waldheim, político austríaco.

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2018.- Stanislav Govorujin cineasta ruso.

2024.- Curro Fernández, cantaor español.

2025.- Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua.

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