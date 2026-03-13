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Estreno en Nueva York de The Godfather, con la figura de Vito Corleone al centro y el oscuro ambiente del poder mafioso en la ciudad. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Estreno en Nueva York de The Godfather, con la figura de Vito Corleone al centro y el oscuro ambiente del poder mafioso en la ciudad. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 14 de marzo de 1892 se publicó en Nueva York, el primer número del periódico ‘Patria’, fundado y dirigido por el cubano José Martí para colaborar en la lucha por la independencia de su país, y en 1972 se estrenó en Nueva York la película ‘El Padrino’.

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