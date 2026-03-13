Un 14 de marzo de 1892 se publicó en Nueva York, el primer número del periódico ‘Patria’, fundado y dirigido por el cubano José Martí para colaborar en la lucha por la independencia de su país, y en 1972 se estrenó en Nueva York la película ‘El Padrino’.

Otras efemérides

1937.- El papa Pío XI se pronuncia contra el nazismo en su encíclica ‘En mi angustiosa inquietud’.

1948.- El Senado estadounidense aprueba el Plan Marshall.

1959.- Aldo Moro accede a la secretaría general de la Democracia Cristiana de Italia.

1964.- Jack Ruby, asesino de Lee Harvey Oswald, autor a su vez del magnicidio contra el presidente estadounidense John F.Kennedy, es condenado a muerte, aunque finalmente murió en prisión en 1967.

1972.- Estreno en el Loew’s State Theatre de Nueva York de ‘El Padrino’, dirigida por Francis Ford Coppola, una de las películas más importantes de la historia del cine y primera de una trilogía que cosechó nueve premios Oscar.

1984.- El líder republicano norirlandés, Gerry Adams, resulta herido en un intento de asesinato en Belfast.

1998.- El Comité Monetario Europeo aprueba la entrada de la dracma griega en el Sistema Monetario Europeo (SME).

2001.- La justicia peruana interviene el Pacific Industrial Bank, con sede en Gran Caimán, por su vinculación con el ex asesor de seguridad Vladimiro Montesinos.

2004.- Tres días después de los atentados del 11-M en Madrid, el PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, gana las elecciones legislativas en España con el 42,64% de los votos.

2012.- La Enciclopedia Británica deja de imprimirse en papel tras 244 años y se queda solo con su edición digital.

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2024.- Muhamad Mustafa, elegido nuevo primer ministro palestino.

2025.- Despega la misión Crew-10 de la Nasa y SpaceX para rescatar a astronautas de la estación EEI.

Nacimientos

1804.- Johann Strauss, compositor austriaco.

1854.- Pablo Ehrlich, investigador alemán. Premio Nobel en 1908, creador del primer fármaco eficaz contra la sífilis.

1879.- Albert Einstein, físico alemán, Nobel de Física 1922.

1889.- Arturo Capdevila, poeta e historiador argentino.

1933.- Michael Caine, actor británico.

.- Quincy Jones, músico estadounidense.

1948.- Billy Crystal, actor estadounidense.

1958.- Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi, Alberto II de Mónaco, príncipe de Mónaco.

1963.- Pedro Duque, astronauta español.

1979.- Nicolás Sebastien Anelka, futbolista francés.

1983.- Jordan Taylor Hanson, Taylor Hanson, músico estadounidense, cantante y teclista del grupo musical Hanson.

Defunciones

1871.- Benjamín Franklin Rawson, pintor argentino.

1883.- Karl Marx, político, filósofo y economista alemán.

1946.- José Antonio Saldías, novelista y dramaturgo argentino.

1984.- Aurelio Peccei, italiano, fundador del Club de Roma.

1989.- Zita de Borbón Parma, emperatriz de Austria.

1997.- Fred Zinnemann, director de cine austriaco, nacionalizado estadounidense.

2009.- Alain Bashung, cantante francés.

2010.- Peter Graves, actor estadounidense.

2011.- Félix Jiménez Gómez (Félix de Guarania), poeta y escritor paraguayo.

2016.- Peter Maxwell Davies, compositor y director de orquesta británico.

2018.- Stephen Hawking, físico británico.

2022.- Jorge Silva Melo, actor, dramaturgo y cineasta portugués.

2024.- Byron Yanis, pianista estadounidense.

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