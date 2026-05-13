Un 14 de mayo de 2011, hace 15 años, fue arrestado en Nueva York Dominique Strauss-Kahn, entonces gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusado de asalto sexual contra una camarera y de facilitar prostitutas para orgías, cargo del que posteriormente fue absuelto, al no poder demostrarse los cargos en su contra.

Otras efemérides

1643.- Luis XIV es proclamado rey de Francia.

1796.- El niño James Phipps, de 8 años, se convierte en el primer ser humano en recibir la vacuna contra la viruela, desarrollada por el médico británico Edward Jenner.

1897.- El físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia.

1925.- Publicación de la novela Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.

1948.- Tras concluir el mandato británico en Palestina, David Ben Gurión proclama, en Tel Aviv, el Estado de Israel.

1955.- Firma del Pacto de Varsovia, como réplica a la OTAN, por parte de ocho países de la Europa del Este: la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la R. D. Alemana.

1962.- Don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia.

1977.- Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, renuncia a sus derechos a la Corona de España y a la titularidad de la Casa Real.

1989.- Carlos Menem, candidato del Frente Justicialista de Unidad Popular, gana por mayoría absoluta las elecciones presidenciales argentinas.

2011.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, es arrestado en Nueva York, acusado de asalto sexual contra una camarera, cargo del que posteriormente fue exonerado.

2017.- Emmanuel Macron asume por primera vez la presidencia de Francia.

2018.- La OMS lanza un programa para eliminar las grasas trans de la cadena alimentaria para finales de 2023.

2023.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibe el Premio Carlomagno, otorgado a él y al pueblo de Ucrania.

Nacimientos

1893.- Louis Verneuil, comediógrafo francés.

1922.- Franjo Tudjman, expresidente de Croacia.

1944.- George Lucas, director y productor de cine, estadounidense.

1950.- Adolfo Domínguez, diseñador de moda y empresario español.

1952.- David Byrne, cantante escocés-estadounidense y líder del grupo ‘Talking Heads’.

1962.- Ferran Adrià, cocinero español.

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1969.- Cate Blanchett, actriz australiana.

1971.- Sofia Coppola, directora de cine, estadounidense.

1984.- Mark Zuckerberg, programador y empresario estadounidense, fundador de Facebook.

Defunciones

1643.- Luis XIII, rey de Francia.

1986.- David Hearst, magnate de la prensa de Estados Unidos.

1987.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1998.- Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.

2015.- B.B. King, músico estadounidense.

2018.- Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense.