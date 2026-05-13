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Un 14 de mayo de 2011, hace 15 años, fue arrestado en Nueva York Dominique Strauss-Kahn, entonces gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusado de asalto sexual contra una camarera y de facilitar prostitutas para orgías, cargo del que posteriormente fue absuelto, al no poder demostrarse los cargos en su contra.
Un 14 de mayo de 2011, hace 15 años, fue arrestado en Nueva York Dominique Strauss-Kahn, entonces gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusado de asalto sexual contra una camarera y de facilitar prostitutas para orgías, cargo del que posteriormente fue absuelto, al no poder demostrarse los cargos en su contra.
Otras efemérides
1643.- Luis XIV es proclamado rey de Francia.
1796.- El niño James Phipps, de 8 años, se convierte en el primer ser humano en recibir la vacuna contra la viruela, desarrollada por el médico británico Edward Jenner.
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1897.- El físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia.
1925.- Publicación de la novela Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.
1948.- Tras concluir el mandato británico en Palestina, David Ben Gurión proclama, en Tel Aviv, el Estado de Israel.
1955.- Firma del Pacto de Varsovia, como réplica a la OTAN, por parte de ocho países de la Europa del Este: la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la R. D. Alemana.
1962.- Don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia.
1977.- Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, renuncia a sus derechos a la Corona de España y a la titularidad de la Casa Real.
1989.- Carlos Menem, candidato del Frente Justicialista de Unidad Popular, gana por mayoría absoluta las elecciones presidenciales argentinas.
2011.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, es arrestado en Nueva York, acusado de asalto sexual contra una camarera, cargo del que posteriormente fue exonerado.
2017.- Emmanuel Macron asume por primera vez la presidencia de Francia.
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2018.- La OMS lanza un programa para eliminar las grasas trans de la cadena alimentaria para finales de 2023.
2023.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibe el Premio Carlomagno, otorgado a él y al pueblo de Ucrania.
Nacimientos
1893.- Louis Verneuil, comediógrafo francés.
1922.- Franjo Tudjman, expresidente de Croacia.
1944.- George Lucas, director y productor de cine, estadounidense.
1950.- Adolfo Domínguez, diseñador de moda y empresario español.
1952.- David Byrne, cantante escocés-estadounidense y líder del grupo ‘Talking Heads’.
1962.- Ferran Adrià, cocinero español.
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1969.- Cate Blanchett, actriz australiana.
1971.- Sofia Coppola, directora de cine, estadounidense.
1984.- Mark Zuckerberg, programador y empresario estadounidense, fundador de Facebook.
Defunciones
1643.- Luis XIII, rey de Francia.
1986.- David Hearst, magnate de la prensa de Estados Unidos.
1987.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.
1998.- Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.
2015.- B.B. King, músico estadounidense.
2018.- Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense.
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