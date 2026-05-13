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Dominique Strauss-Kahn es escoltado por agentes policiales tras su arresto en Nueva York, en medio de gran atención mediática. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Dominique Strauss-Kahn es escoltado por agentes policiales tras su arresto en Nueva York, en medio de gran atención mediática. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 14 de mayo de 2011, hace 15 años, fue arrestado en Nueva York Dominique Strauss-Kahn, entonces gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusado de asalto sexual contra una camarera y de facilitar prostitutas para orgías, cargo del que posteriormente fue absuelto, al no poder demostrarse los cargos en su contra.

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