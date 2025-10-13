¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 14 de octubre

Un 14 de octubre de 1962 comenzaba la crisis de los misiles en Cuba, que generó una fuerte controversia entre EE.UU. y la Unión Soviética y acercó el mundo a una guerra.

Otras efemérides

1888.- Se filma la primera película de la historia del cine, ‘La escena del jardín de Roundhay’ (Francia), que dura menos de dos segundos.

1913.- Catástrofe minera de Senghenydden (Gales): mueren 439 mineros en el mayor desastre de la minería británica.

1944.- Segunda Guerra Mundial: el general Rommel se suicida a instancias de Hitler, acusado de participar en un complot contra él.

1947.- Por primera vez en la historia, el hombre rompe la barrera del sonido. Lo hizo Chuck E. Yeager, piloto americano, a los mandos del avión cohete Bell ‘X-1’, que sobrepasó los 1.224 km/hora.

1951.- Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.

1964.- El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta para eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

1972.- Se estrena en Nueva York la película ‘El último tango en París’.

1981.- Hosni Mubarak asume la presidencia de Egipto.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión, con la que se crea el segundo mayor banco del mundo en activos.

2006.- La ONU aprueba sanciones comerciales y armamentísticas contra Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.

2011.- Apple lanza su nuevo sistema automatizado de control por voz llamado ‘Siri’.

2012.- El deportista austríaco Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.

2017.- Al menos 587 personas mueren en un atentado perpetrado por Al Shabab contra un hotel y un mercado en Mogadiscio (Somalia).

.- La Academia de Hollywood expulsa al productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual.

2018.- El papa Francisco proclama santo al papa Pablo VI.

2023.- Australia rechaza en un referendo el reconocimiento de sus indígenas en su Constitución.

Nacimientos

1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE.UU.

1906.- Hasan Al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes.

.- Hannah Arendt, filósofa alemana.

1927.- Roger Moore, actor británico.

1938.- Farah Diba, exemperatriz de Irán.

1939.- Ralph Lauren, diseñador de moda estadounidense.

1940.- Cliff Richard, cantante británico.

1961.- Francisco Santos Calderón, periodista y político colombiano.

Defunciones

1959.- Errol Flynn, actor australiano.

1977.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.

1990.- Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta estadounidense.

1997.- Harold Robbins, escritor estadounidense.

2022.- Robbie Coltrane, actor británico.

2023.- Gaston Ugalde, artista boliviano.

2024.- Lilly Ledbetter, activista estadounidense.