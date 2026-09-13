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El escritor uruguayo, integrante de la Generación del 45, nació en 1920 y dejó una destacada obra literaria que trascendió las fronteras de su país. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
El escritor uruguayo, integrante de la Generación del 45, nació en 1920 y dejó una destacada obra literaria que trascendió las fronteras de su país. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 14 de septiembre, pero de 1920, nace en Paso de los Toros (Uruguay) Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la llamada Generación del 45, y autor, entre otras obras, de ‘La tregua’, ‘Primavera con una esquina rota’, ‘Poemas de la oficina’, ‘El amor, las mujeres y la vida’, ‘Montevideanos’ y ‘Pedro y el Capitán’.

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