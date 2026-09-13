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En un 14 de septiembre, pero de 1920, nace en Paso de los Toros (Uruguay) Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la llamada Generación del 45, y autor, entre otras obras, de ‘La tregua’, ‘Primavera con una esquina rota’, ‘Poemas de la oficina’, ‘El amor, las mujeres y la vida’, ‘Montevideanos’ y ‘Pedro y el Capitán’.
En un 14 de septiembre, pero de 1920, nace en Paso de los Toros (Uruguay) Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la llamada Generación del 45, y autor, entre otras obras, de ‘La tregua’, ‘Primavera con una esquina rota’, ‘Poemas de la oficina’, ‘El amor, las mujeres y la vida’, ‘Montevideanos’ y ‘Pedro y el Capitán’.
OTRAS EFEMÉRIDES
1791.- El rey Luis XVI acepta la primera Constitución escrita de la historia de Francia bajo presión de la Asamblea Nacional que la había promulgado dos años antes.
1812.- El ejército de Napoleón Bonaparte entra en Moscú, una ciudad fantasma vaciada de suministros e incendiada por los propios rusos, que posteriormente causa la retirada de los franceses.
1822.- El historiador francés Jean-Francois Champollion, considerado el padre de la egiptología, descifra la escritura jeroglífica de la piedra de Rosetta.
1829.- Los Imperios ruso y otomano firman el Tratado de Edirne o Adrianópolis por el que se pone fin a la guerra con una cláusula que concedía a Grecia la independencia frente a los turcos.
1886.- George K. Anderson patenta la primera cinta entintada para máquinas de escribir en Memphis (EEUU).
1901.- Theodore Roosevelt se convierte en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos tras el asesinato de su predecesor, William McKinley.
1911.- El primer ministro ruso Piotr Stolypin es tiroteado en el Teatro de la Ópera de Kiev por el revolucionario Dmitri Bogrov y fallece a los cuatro días.
1917.- El gobierno provisional de Aleksandr Kérenski, que derrocó al zar Nicolás II en Rusia, proclama formalmente la República como forma de Estado (calendario juliano).
1930.- La lista socialdemócrata es la más votada en las elecciones federales de Alemania, pero el Partido Nazi sube 95 escaños y se convierte en la segunda fuerza del Parlamento.
1954.- Un avión militar soviético lanza una bomba atómica en Orenburg, al sur de los montes Urales, un ensayo nuclear para estudiar los efectos de las radiaciones sobre los seres humanos.
1955.- El músico estadounidense Little Richard graba ‘Tutti Frutti’, una de las canciones más emblemáticas de la música rock.
1959.- La sonda espacial soviética no tripulada ‘Luna 2’ choca contra la superficie lunar y se convierte en la primera nave en alcanzar la Luna.
1960.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se funda en Bagdad.
1964.- Eduardo Frei es elegido presidente de Chile.
1979.- La película británica Quadrophenia, basada en la ópera rock de The Who y referencia del movimiento mod, se estrena en el Festival Internacional de Toronto.
1982.- La actriz estadounidense y princesa de Mónaco, Grace Kelly, fallece tras sufrir un accidente de tráfico en el Principado el día anterior.
2002.- Ramzi Binalshibh, destacado miembro de Al Qaeda y presunto “cerebro” de los atentados del 11-S en EE. UU., es detenido en Karachi (Pakistán).
2003.- Estonia aprueba en referéndum su adhesión a la Unión Europea.
2010.- Francia prohíbe la burka islámica en todos los espacios públicos y ser convierte en el primer país europeo que aplica esta medida.
2023.- La NASA crea un departamento especializado para investigar los ovnis, ahora denominados ‘fenómenos aéreos no identificados’.
NACIMIENTOS
1580.- Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro.
1769.- Alejandro von Humboldt, naturalista alemán.
1879.- Margaret Sanger, feminista estadounidense.
1929.- Larry Collins, escritor estadounidense.
1955.- Robert Francis Prevost, papa León XIV
1968.- Ara Malikian, violinista libanés de ascendencia armenia.
1983.- Amy Winehouse, cantante británica.
1986.- Michelle Jenner, actriz española.
DEFUNCIONES
1321.- Dante Alighieri, poeta italiano.
1852.- Arthur Wellesley, duque de Wellington, militar británico.
1916.- José Echegaray, escritor español, Nobel de Literatura.
1927.- Isadora Duncan, bailarina y actriz estadounidense.
1979.- Pastora Imperio, bailaora y cantaora española.
2005.- Robert Wise, cineasta estadounidense.
2009.- Patrick Swayze, actor estadounidense.
2022.- Irene Papas, actriz griega
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