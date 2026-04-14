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Estudiantes chinos rinden homenaje al exlíder del Partido Comunista Chino y reformador liberal Hu Yaobang en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, el 22 de abril de 1989. (CATHERINE HENRIETTE / AFP)
Estudiantes chinos rinden homenaje al exlíder del Partido Comunista Chino y reformador liberal Hu Yaobang en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, el 22 de abril de 1989. (CATHERINE HENRIETTE / AFP)
/ CATHERINE HENRIETTE
Por Agencia EFE

En un 15 de abril, pero de 1989, comienza la revuelta de la plaza de Tiananmen en Beijing, tras la muerte del exsecretario general del Partido Comunista Chino, Hu Yaobang. Las revueltas cobraron intensidad en junio siguiente, cuando fueron reprimidas violentamente.

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