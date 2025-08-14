Efemérides del 15 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 15 de agosto, pero de 1498, Cristóbal Colón descubre, durante su tercer viaje, en el litoral venezolano la Isla Margarita.

OTRAS EFEMÉRIDES

778.- Carlomagno es derrotado por los vascones en la batalla de Roncesvalles.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1483.- Se celebra la primera misa en la Capilla Sixtina. El entonces papa Sixto IV la consagró y dedicó a la Virgen María.

1534.- Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús.

1761.- Firma en Versalles del “Pacto de Familia” de los Borbones de España, Francia y Nápoles.

1843.- Inauguración del Tívoli Garden en Dinamarca, el segundo parque más antiguo del país después del de Bakken y el tercero del mundo.

1884.- La Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.

1914.- El presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, declara oficialmente inaugurado el Canal de Panamá.

1945.- Con la capitulación japonesa, anunciada por el emperador Hiro Hito, finaliza la II Guerra Mundial.

1948.- Syngman Rhee proclama la República de Corea en Seúl.

1969.- Inauguración del festival de rock de Woodstock en Nueva York. Durante tres días, célebres artistas concentraron a miles de jóvenes en torno a la música, el amor y la paz.

1971.- Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro y termina con el acuerdo de Bretton Woods.

1975.- Golpe de Estado en Bangladesh. El presidente Mujibur Rahman y sus familiares son fusilados.

1979.- Estreno en EE.UU. del filme de Francis Ford Coppola, “Apocalypse Now”, protagonizada por Marlon Brando.

1989.- Frederik de Klerk asume la presidencia de Sudáfrica.

1998.- 29 muertos por un coche-bomba en Omagh (Irlanda del Norte).

2001.- Entra en vigor en México la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.

2003.- Libia reconoce ante la ONU su responsabilidad en el atentado de Lockerbie (Escocia) en el que murieron 270 personas en un avión de Pan Am que se estrelló en 1988.

2005.-Indonesia y el Movimiento para la Liberación de Aceh firman la paz en Helsinki, tras 30 años de conflicto.

2008.- El exobispo, Fernando Lugo, jura su cargo como presidente de Paraguay, tras seis décadas de dominio del Partido Colorado.

2013.- Científicos estadounidenses del Instituto Smithsonian identifican al olinguito como la primera especie de carnívoro descubierta en las Américas en 35 años.

2017.- Las FARC dejan de ser un movimiento armado después de que la Misión de la ONU en Colombia se llevara el último de los contenedores en que almacenaban sus fusiles.

2021.- Los talibanes conquistan de nuevo Kabul después de 25 años ante el colapso del Gobierno y la huida del presidente afgano.

2022.- Un tribunal militar de Myanmar condena a la depuesta líder y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a otros seis años de cárcel por corrupción.

NACIMIENTOS

1527.- Fray Luis de León, poeta español.

1769.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1771.- Walter Scott, escritor escocés.

1944.- Sylvie Vartan, actriz y cantante francesa.

1945.- Alain Juppe, político francés.

1950.- Ana de Windsor, Princesa de Inglaterra.

1954.- Stieg Larsson, escritor sueco autor de la saga “Millenium”.

1963.- Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano.

1964.- Melinda Gates, filántropa estadounidense.

1972.- Ben Affleck, actor estadounidense.

1990.- Jennifer Lawrence, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1728 - Marin Marais, violagambista y compositor francés.

1935.- Paul Signac, pintor francés.

1951.- Artur Schnabel, pianista polaco.

1967.- René Magritte, pintor belga.

2006.- Carlos Luis Alvarez, Cándido, periodista español.

2013.- Rosalía Mera, empresaria española cofundadora de Inditex.

2021.- Gerd Müller, exfutbolista alemán.

2022.- Tsuneko Sasamoto, primera mujer fotoperiodista de Japón.

2023.- Taijiro Iimori, director de orquesta japonés.

VIDEO RECOMENDADO