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Resumen

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“Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”. (Foto: EFE)
“Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”. (Foto: EFE)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Un 15 de agosto de 2021, hace cinco años, los talibanes conquistaron de nuevo Kabul, después de una guerra en Afganistán que duró 20 años, ante el colapso del Gobierno y la huida del presidente afgano, Ashraf Ghani. Las tropas estadounidenses completarían su caótica retirada del país el día 30.

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