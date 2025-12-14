Efemérides del 15 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 15 de diciembre, pero de 1993, los 117 países miembros del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), aprueban por unanimidad, tras siete años de negociaciones multilaterales, el acta final de la Ronda Uruguay, un histórico acuerdo comercial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1791.- Se adoptan las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que constituyen la conocida como “Bill of Rights” (Declaración de Derechos).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1792.- Revolución francesa. El rey Luis XVI, prisionero de los revolucionarios, redacta su testamento en la torre de Temple, de donde saldría hacia el cadalso.

1918.- Asesinato del presidente portugués Sidonio Paes.

1939.- Se estrena en Atlanta (Estados Unidos) la película “Lo que el viento se llevó”.

1960.- El rey Balduino de Bélgica contrae matrimonio con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1961.- Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio en el que fue acusado de genocidio a la raza judía.

1995.- Los quince miembros de la Unión Europea aprueban en Madrid la creación del “euro”, la moneda única europea.

2000.- Ucrania cierra oficialmente la central nuclear de Chernóbil, causante de la mayor catástrofe atómica de la historia.

2001.- Después de casi doce años cerrada, la Torre de Pisa vuelve a abrir su acceso al público tras finalizar las obras para asegurarla que costaron alrededor de 30 millones de euros.

2011.- Jacques Chirac, sentenciado a dos años de cárcel por un caso de corrupción en su etapa como alcalde de París, se convierte en el primer expresidente francés condenado por un tribunal ordinario.

2013.- España y Francia quedan conectadas en alta velocidad ferroviaria.

2015.- El Gobierno colombiano y las FARC firman un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

2019.- Concluye en Madrid la Cumbre del Clima, la número 25 (COP25), sin acuerdo sobre los mercados de carbono.

2020.- La Comisión Europea presenta dos leyes de mercados y servicios digitales para limitar el abuso dominante en el mercado de las grandes plataformas tecnológicas.

2023.- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, es condenado a pagar 148 millones de dólares por difamar a dos trabajadoras electorales.

NACIMIENTOS

1832.- Gustavo Eiffel, ingeniero francés.

1845.- Francisco Silvela, político y escritor español.

1852.- Antoine Henri Becquerel, físico francés (Premio Nobel 1903).

1898.- Fernando Remacha, compositor y profesor español.

1907.- Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño.

1944.- Francisco Alves Mendes Filho, “Chico Mendes”, activista medioambiental brasileño asesinado en 1988.

1949.- Don Johnson, actor estadounidense.

1961.- Paula Molina, actriz española.

DEFUNCIONES

1944.- Glenn Miller, músico estadounidense.

1966.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

2003.- Margarita Aguirre, escritora y crítica chilena.

2005.- Julián Marías, filósofo, sociólogo y escritor español.

2008.- León Febres Cordero, expresidente de Ecuador.

.- Carlo Caracciolo, cofundador del diario italiano “La República”.

TAMBIÉN VER: Quiénes fueron y cómo murieron los presos políticos que nunca salieron de las cárceles de Maduro en Venezuela

2010.- Blake Edwards, cineasta estadounidense.

2013.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

2021.- Rogério Samora, actor portugués.

VIDEO RECOMENDADO

Chile define en el balotaje de este domingo 14 de diciembre su próximo presidente con el ultraderechista José Antonio Kast como amplio favorito frente a la izquierdista Jeannette Jara, tras una campaña marcada por el temor a la delincuencia y el alza de la migración irregular. (AFP)