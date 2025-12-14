El representante comercial de Estados Unidos, Mickey Kantor, se reúne con su homólogo europeo, Leon Brittan, el 11 de diciembre de 1993, al inicio de una nueva ronda de conversaciones destinadas a concluir la Ronda Uruguay. (VINCENT AMALVY / AFP)
Efemérides del 15 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 15 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 15 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un , pero de 1993, los 117 países miembros del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), aprueban por unanimidad, tras siete años de negociaciones multilaterales, el acta final de la Ronda Uruguay, un histórico acuerdo comercial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1791.- Se adoptan las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que constituyen la conocida como “Bill of Rights” (Declaración de Derechos).

1792.- Revolución francesa. El rey Luis XVI, prisionero de los revolucionarios, redacta su testamento en la torre de Temple, de donde saldría hacia el cadalso.

1918.- Asesinato del presidente portugués Sidonio Paes.

1939.- Se estrena en Atlanta (Estados Unidos) la película “Lo que el viento se llevó”.

1960.- El rey Balduino de Bélgica contrae matrimonio con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1961.- Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio en el que fue acusado de genocidio a la raza judía.

1995.- Los quince miembros de la Unión Europea aprueban en Madrid la creación del “euro”, la moneda única europea.

2000.- Ucrania cierra oficialmente la central nuclear de Chernóbil, causante de la mayor catástrofe atómica de la historia.

2001.- Después de casi doce años cerrada, la Torre de Pisa vuelve a abrir su acceso al público tras finalizar las obras para asegurarla que costaron alrededor de 30 millones de euros.

2011.- Jacques Chirac, sentenciado a dos años de cárcel por un caso de corrupción en su etapa como alcalde de París, se convierte en el primer expresidente francés condenado por un tribunal ordinario.

2013.- España y Francia quedan conectadas en alta velocidad ferroviaria.

2015.- El Gobierno colombiano y las FARC firman un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

2019.- Concluye en Madrid la Cumbre del Clima, la número 25 (COP25), sin acuerdo sobre los mercados de carbono.

2020.- La Comisión Europea presenta dos leyes de mercados y servicios digitales para limitar el abuso dominante en el mercado de las grandes plataformas tecnológicas.

2023.- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, es condenado a pagar 148 millones de dólares por difamar a dos trabajadoras electorales.

NACIMIENTOS

1832.- Gustavo Eiffel, ingeniero francés.

1845.- Francisco Silvela, político y escritor español.

1852.- Antoine Henri Becquerel, físico francés (Premio Nobel 1903).

1898.- Fernando Remacha, compositor y profesor español.

1907.- Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño.

1944.- Francisco Alves Mendes Filho, “Chico Mendes”, activista medioambiental brasileño asesinado en 1988.

1949.- Don Johnson, actor estadounidense.

1961.- Paula Molina, actriz española.

DEFUNCIONES

1944.- Glenn Miller, músico estadounidense.

1966.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

2003.- Margarita Aguirre, escritora y crítica chilena.

2005.- Julián Marías, filósofo, sociólogo y escritor español.

2008.- León Febres Cordero, expresidente de Ecuador.

.- Carlo Caracciolo, cofundador del diario italiano “La República”.

2010.- Blake Edwards, cineasta estadounidense.

2013.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

2021.- Rogério Samora, actor portugués.

