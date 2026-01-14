Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 15 de enero, pero de 2001, nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger.

OTRAS EFEMÉRIDES

1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico.

1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto.

1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán.

1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos.

1943.- Inauguración del Pentágono (Departamento de Defensa estadounidense), cerca de Washington.

1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano.

1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el Nilo.

1992.- La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia, lo que supone la desmembración de Yugoslavia como Estado unitario a efectos europeos.

1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón ‘L’ de la Real Academia Española.

2000.- El caudillo paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, ‘Arkan’, acusado de crímenes de guerra, es asesinado en Belgrado.

2004.- El robot ‘Spirit’, de la NASA, comienza la exploración de Marte.

2005.- Primera sentencia por el maltrato a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib: un tribunal de Texas condena a Charles Graner a diez años de prisión y la expulsión del Ejército.

2006.- Michelle Bachelet gana las elecciones en Chile y se convierte en la primera mujer que accede a la Presidencia.

2009.- Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, en Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger. Se salvan los 155 viajeros.

2013.- Más de 80 muertos en un atentado contra la universidad siria de Alepo.

2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el ‘brexit’ y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno.

2022.- Un buque de la compañía española Repsol provoca un vertido de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú.

NACIMIENTOS

1850.- Sofía Kovalevskaya, matemática rusa.

1888.- María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), escritora costarricense.

1896.- Víctor de la Serna, escritor español nacido en Chile.

1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego.

1908.- Edward Teller, físico estadounidense de origen húngaro.

1918.- Gamal Abdel Nasser, expresidente de Egipto (1956-1970).

1919.- Maurice Herzog, alpinista y político francés.

1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo.

1927.- Armando Morales, pintor nicaragüense.

1929.- Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos.

1955.- Thierry Breton, empresario y político francés.

1968.- Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón.

1975.- Mary Pierce, tenista francesa.

1977.- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

1978.- ‘Niña Pastori’ (María Rosa García), cantaora de flamento española.

1980.- David Muñoz (‘Dabiz Muñoz’), cocinero español.

1981.- ‘Pitbull’ (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense.

DEFUNCIONES

1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974.

1998.- Junior Wells, músico estadounidense de blues.

2004.- Olivia Goldsmith, escritora estadounidense.

2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

2007.- Bo Yibo, histórico líder del Partido Comunista chino.

2012.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

2018.- Dolores O’Riordan, cantante irlandesa, líder de ‘The Cranberries’.

2019.- Carol Channing, actriz y cantante estadounidense.

2021.- Vicente Cantatore, futbolista y entrenador argentino nacionalizado chileno.

2022.- Ninno Cerruti, diseñador de moda italiano.

2025.- David Lynch, polifacético cineasta, director de ‘Blue Velvet’ y ‘Twin Peaks’.

