Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 15 de enero, pero de 2001, nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger.
OTRAS EFEMÉRIDES
1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico.
1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto.
1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán.
1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos.
1943.- Inauguración del Pentágono (Departamento de Defensa estadounidense), cerca de Washington.
1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano.
1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el Nilo.
1992.- La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia, lo que supone la desmembración de Yugoslavia como Estado unitario a efectos europeos.
1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón ‘L’ de la Real Academia Española.
2000.- El caudillo paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, ‘Arkan’, acusado de crímenes de guerra, es asesinado en Belgrado.
2004.- El robot ‘Spirit’, de la NASA, comienza la exploración de Marte.
2005.- Primera sentencia por el maltrato a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib: un tribunal de Texas condena a Charles Graner a diez años de prisión y la expulsión del Ejército.
2006.- Michelle Bachelet gana las elecciones en Chile y se convierte en la primera mujer que accede a la Presidencia.
2009.- Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, en Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger. Se salvan los 155 viajeros.
2013.- Más de 80 muertos en un atentado contra la universidad siria de Alepo.
2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el ‘brexit’ y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno.
2022.- Un buque de la compañía española Repsol provoca un vertido de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú.
NACIMIENTOS
1850.- Sofía Kovalevskaya, matemática rusa.
1888.- María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), escritora costarricense.
1896.- Víctor de la Serna, escritor español nacido en Chile.
1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego.
1908.- Edward Teller, físico estadounidense de origen húngaro.
1918.- Gamal Abdel Nasser, expresidente de Egipto (1956-1970).
1919.- Maurice Herzog, alpinista y político francés.
1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo.
1927.- Armando Morales, pintor nicaragüense.
1929.- Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos.
1955.- Thierry Breton, empresario y político francés.
1968.- Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón.
1975.- Mary Pierce, tenista francesa.
1977.- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
1978.- ‘Niña Pastori’ (María Rosa García), cantaora de flamento española.
1980.- David Muñoz (‘Dabiz Muñoz’), cocinero español.
1981.- ‘Pitbull’ (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense.
DEFUNCIONES
1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974.
1998.- Junior Wells, músico estadounidense de blues.
2004.- Olivia Goldsmith, escritora estadounidense.
2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española.
2007.- Bo Yibo, histórico líder del Partido Comunista chino.
2012.- Manuel Fraga Iribarne, político español.
2018.- Dolores O’Riordan, cantante irlandesa, líder de ‘The Cranberries’.
2019.- Carol Channing, actriz y cantante estadounidense.
2021.- Vicente Cantatore, futbolista y entrenador argentino nacionalizado chileno.
2022.- Ninno Cerruti, diseñador de moda italiano.
2025.- David Lynch, polifacético cineasta, director de ‘Blue Velvet’ y ‘Twin Peaks’.
Contenido GEC