El logotipo de "Wikipedia" se ve en la pantalla de una tableta el 4 de diciembre de 2012 en París. (Lionel BONAVENTURE / AFP)
El logotipo de "Wikipedia" se ve en la pantalla de una tableta el 4 de diciembre de 2012 en París. (Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un , pero de 2001, nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger.

OTRAS EFEMÉRIDES

1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático

1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto.

1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán.

1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos.

1943.- Inauguración del Pentágono (Departamento de Defensa estadounidense), cerca de Washington.

1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano.

1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el Nilo.

1992.- La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia, lo que supone la desmembración de Yugoslavia como Estado unitario a efectos europeos.

1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón ‘L’ de la Real Academia Española.

2000.- El caudillo paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, ‘Arkan’, acusado de crímenes de guerra, es asesinado en Belgrado.

2004.- El robot ‘Spirit’, de la NASA, comienza la exploración de Marte.

2005.- Primera sentencia por el maltrato a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib: un tribunal de Texas condena a Charles Graner a diez años de prisión y la expulsión del Ejército.

2006.- Michelle Bachelet gana las elecciones en Chile y se convierte en la primera mujer que accede a la Presidencia.

2009.- Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, en Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger. Se salvan los 155 viajeros.

2013.- Más de 80 muertos en un atentado contra la universidad siria de Alepo.

2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el ‘brexit’ y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno.

2022.- Un buque de la compañía española Repsol provoca un vertido de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos suspende la emisión de visados para 75 países: ¿Qué naciones son las afectadas por la medida de Trump?

NACIMIENTOS

1850.- Sofía Kovalevskaya, matemática rusa.

1888.- María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), escritora costarricense.

1896.- Víctor de la Serna, escritor español nacido en Chile.

1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego.

1908.- Edward Teller, físico estadounidense de origen húngaro.

1918.- Gamal Abdel Nasser, expresidente de Egipto (1956-1970).

1919.- Maurice Herzog, alpinista y político francés.

1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo.

1927.- Armando Morales, pintor nicaragüense.

1929.- Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos.

1955.- Thierry Breton, empresario y político francés.

1968.- Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón.

1975.- Mary Pierce, tenista francesa.

1977.- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

1978.- ‘Niña Pastori’ (María Rosa García), cantaora de flamento española.

1980.- David Muñoz (‘Dabiz Muñoz’), cocinero español.

1981.- ‘Pitbull’ (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense.

DEFUNCIONES

1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974.

1998.- Junior Wells, músico estadounidense de blues.

2004.- Olivia Goldsmith, escritora estadounidense.

2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

2007.- Bo Yibo, histórico líder del Partido Comunista chino.

2012.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

2018.- Dolores O’Riordan, cantante irlandesa, líder de ‘The Cranberries’.

2019.- Carol Channing, actriz y cantante estadounidense.

TAMBIÉN VER: Cuba después de Venezuela: ¿Qué significa el ultimátum de Trump a la isla y el peso de Rusia como aliado clave de la dictadura?

2021.- Vicente Cantatore, futbolista y entrenador argentino nacionalizado chileno.

2022.- Ninno Cerruti, diseñador de moda italiano.

2025.- David Lynch, polifacético cineasta, director de ‘Blue Velvet’ y ‘Twin Peaks’.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC