En un 15 de julio, pero de 1965, la sonda estadounidense Mariner IV transmite las primeras imágenes de la superficie de Marte.

OTRAS EFEMÉRIDES

1662.- Creación de la Royal Society de Londres.

1834.- Supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición en España.

1864.- Alfred Nobel patenta la nitroglicerina, descubierta antes por el italiano Ascanio Sobrero.

1902.- Se inaugura en París la Conferencia Internacional para la represión de la trata de blancas. Ocho años después se suprime su tráfico.

1916.- William Boeing crea la compañía aeronáutica Pacific Aero Products Co, antecedente de la actual Boeing.

1953.- IBM anuncia el lanzamiento de su ordenador IBM 650, el primero que produjo en serie.

1958.- Desembarco de más de 5.400 infantes de la Marina de Estados Unidos en Beirut.

1960.- Fuerzas de la ONU llegan al Congo para impedir una guerra civil.

1968.- Se inaugura la primera línea aérea comercial entre Estados Unidos y la URSS con un vuelo semanal desde Nueva York (Pan American) y desde Moscú (Aeroflot).

1974.- Oficiales griegos de Chipre derrocan al presidente, el arzobispo Makarios, y nombran a Nicos Sampson.

1983.- Sega lanza en Japón su primera videoconsola de sobremesa, la SG-1000, y su competidora Nintendo comercializa la consola de videojuegos, Famicom o NES.

1985.- Se inaugura en Nairobi la Conferencia Mundial de la Mujer, que puso fin al decenio que la ONU ha dedicado a la mujer.

1987.- El Gobierno de Taipei levanta la ley marcial en Taiwán, vigente desde 38 años antes cuando los nacionalistas huyeron de la China continental.

1997.- El presidente serbio Slobodan Milosevic es elegido presidente de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por el Parlamento.

.- Asesinado de dos disparos en la cabeza el diseñador de moda italiano Gianni Versace en la puerta de su mansión en Miami Beach (Florida).

2001.- Estados Unidos prueba con éxito el escudo antimisiles al derribar un misil Minuteman 2 sobre el Pacífico con un interceptor a 7.725 kilómetros de distancia.

2002.- India elige a Abdul Kalam, padre del programa atómico nacional, presidente.

2003.- Nace la Fundación Mozilla para apoyar proyectos de código abierto, como el navegador Firefox.

2006.- Lanzan el servicio de la red social Twitter, creada el 21 de marzo por Jack Dorsey.

2016.- Fallido golpe de Estado en Turquía. Al menos 270 muertos y comienza la purga de decenas de miles de militares y funcionarios.

2021.- Comienzan las inundaciones provocadas por un fuerte temporal que deja 184 muertos en Alemania y 41 en Bélgica por el desbordamiento de los ríos Ahr y Mehaigne.

2022.- Capturan a Rafael Caro Quintero, uno de los capos más buscado por EE.UU., en el estado de Chihuahua (México).

2024.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana las presidenciales con más del 99 % de los votos.

NACIMIENTOS

1606.- Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.

1939.- Anibal Cavaco Silva, expresidente y ex primer ministro portugués.

.- Sayed Ali Husseini Jamenei, líder espiritual y expresidente iraní.

1943.- Joscelyn Bell Burnell, astrofísica irlandesa descubridora de la primera radioseñal de un púlsar.

1946.- Linda Ronstadt, cantante estadounidense.

1946.- Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei.

1950.- Arianna Huffington, escritora estadounidense y coeditora de ‘The Huffington Post’.

1953.- Jean-Bertrand Aristide, expresidente haitiano.

1959.- Vincent Lindon, cineasta francés.

1961.- Forest Whitaker, actor estadounidense.

1976.- Diane Kruger, actriz alemana.

DEFUNCIONES

1885.- Rosalía de Castro, poetisa española.

1904.- Antón Chejov, escritor ruso.

1921.- Alfonso de Guimaraens, poeta brasileño.

1979.- Juana Ibarbourou, ‘Juana de América’, poetisa uruguaya.

2000.- Juan Filloy, escritor argentino.

2003.- Roberto Bolaño, escritor chileno.

2017.- Martin Landau, actor estadounidense.

.- Maryam Mirzakhani, matemática iraní y primera mujer galardonada con la medalla Fields.

2023.- Francisco Ibañez, creador español de cómics y ‘padre’ de personajes como Mortadelo y Filemón.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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