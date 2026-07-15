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En 1965, la sonda espacial estadounidense Mariner IV transmite 21 imágenes de Marte, a 200 millones de kms de la Tierra. (Foto: NASA)
En 1965, la sonda espacial estadounidense Mariner IV transmite 21 imágenes de Marte, a 200 millones de kms de la Tierra. (Foto: NASA)
Por Agencia EFE

En un 15 de julio, pero de 1965, la sonda estadounidense Mariner IV transmite las primeras imágenes de la superficie de Marte.

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