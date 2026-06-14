Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Benjamin Franklin demuestra la naturaleza eléctrica de los rayos mientras el General Slocum arde en una tragedia marítima histórica. Foto: Imagen generada con IA ChatGP
Benjamin Franklin demuestra la naturaleza eléctrica de los rayos mientras el General Slocum arde en una tragedia marítima histórica. Foto: Imagen generada con IA ChatGP
Por Agencia EFE

Un 15 de junio, pero de 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demostró que el rayo es electricidad e inventó el pararrayos, mientras que el mismo día de 1904 se incendió en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros ‘General Slocum’, con 1.021 muertos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.