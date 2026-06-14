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Un 15 de junio, pero de 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demostró que el rayo es electricidad e inventó el pararrayos, mientras que el mismo día de 1904 se incendió en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros ‘General Slocum’, con 1.021 muertos.
Un 15 de junio, pero de 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demostró que el rayo es electricidad e inventó el pararrayos, mientras que el mismo día de 1904 se incendió en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros ‘General Slocum’, con 1.021 muertos.
OTRAS EFEMÉRIDES
1502.- Colón llega a la isla Martinica durante su cuarto y último viaje a América.
1667.- El médico francés Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.
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1785.- François de Rozier, pionero en elevarse en un globo aerostático en 1873, se convierte en la primera víctima de accidente aéreo cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.
1920.- Por primera vez una artista se hace oír en Europa a través de la radio: la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue escuchada en París.
1924.- Se publica ’20 poemas de amor y una canción desesperada’ del chileno Pablo Neruda.
1945.- La actriz Judy Garland se casa con el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza.
1960.- Estreno en Estados Unidos de ‘El Apartamento’, película dirigida por Billy Wilder.
1978.- El rey Hussein de Jordania contrae matrimonio (cuarta vez) con la estadounidense de origen oriental Elizabeth Halaby, que pasaría a llamarse Noor.
2002.- El Congreso de Estados Unidos aprueba un documento en el que reconoce al italiano Antonio Meucci como el inventor del teléfono y no el estadounidense Alexander Graham Bell.
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2005.- La escritora brasileña Nélida Piñón, primera autora en lengua portuguesa en obtener el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
2010.- El Gobierno británico declara inocentes a los 14 civiles muertos a balazos en 1972 por soldados británicos en el ‘Bloody Sunday’ (‘Domingo sangriento’), en Londonderry (Irlanda del Norte).
NACIMIENTOS
1594.- Nicolás Poussin, pintor francés.
1843.- Edward Grieg, compositor noruego.
1914.- Yuri Andropov, exjefe de Estado soviético.
1920.- Alberto Sordi, actor italiano.
1943.- Johnny Halliday, cantante y actor francés.
1946.- Demis Roussos, cantante griego.
1953.- Xi Jinping, político chino.
1963.- Helen Hunt, actriz estadounidense.
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1964.- Courteney Cox, actriz estadounidense.
1999.- Peso Pluma, cantante mexicano.
DEFUNCIONES
1844.- Thomas Campbell, poeta escocés.
1991.- Arthur Lewis, economista británico.
1995.- John Atanasoff, matemático y físico estadounidense, inventor del primer ordenador.
1996.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.
2003.- René Touzet, pianista y compositor cubano.
2016.- Lois Duncan, escritora estadounidense.
2019.- Franco Zeffirelli, cineasta italiano.
2023.-. Glenda Jackson, actriz británica.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.