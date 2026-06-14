Un 15 de junio, pero de 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demostró que el rayo es electricidad e inventó el pararrayos, mientras que el mismo día de 1904 se incendió en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros ‘General Slocum’, con 1.021 muertos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1502.- Colón llega a la isla Martinica durante su cuarto y último viaje a América.

1667.- El médico francés Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.

1785.- François de Rozier, pionero en elevarse en un globo aerostático en 1873, se convierte en la primera víctima de accidente aéreo cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

1920.- Por primera vez una artista se hace oír en Europa a través de la radio: la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue escuchada en París.

1924.- Se publica ’20 poemas de amor y una canción desesperada’ del chileno Pablo Neruda.

1945.- La actriz Judy Garland se casa con el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza.

1960.- Estreno en Estados Unidos de ‘El Apartamento’, película dirigida por Billy Wilder.

1978.- El rey Hussein de Jordania contrae matrimonio (cuarta vez) con la estadounidense de origen oriental Elizabeth Halaby, que pasaría a llamarse Noor.

2002.- El Congreso de Estados Unidos aprueba un documento en el que reconoce al italiano Antonio Meucci como el inventor del teléfono y no el estadounidense Alexander Graham Bell.

2005.- La escritora brasileña Nélida Piñón, primera autora en lengua portuguesa en obtener el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

2010.- El Gobierno británico declara inocentes a los 14 civiles muertos a balazos en 1972 por soldados británicos en el ‘Bloody Sunday’ (‘Domingo sangriento’), en Londonderry (Irlanda del Norte).

NACIMIENTOS

1594.- Nicolás Poussin, pintor francés.

1843.- Edward Grieg, compositor noruego.

1914.- Yuri Andropov, exjefe de Estado soviético.

1920.- Alberto Sordi, actor italiano.

1943.- Johnny Halliday, cantante y actor francés.

1946.- Demis Roussos, cantante griego.

1953.- Xi Jinping, político chino.

1963.- Helen Hunt, actriz estadounidense.

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1964.- Courteney Cox, actriz estadounidense.

1999.- Peso Pluma, cantante mexicano.

DEFUNCIONES

1844.- Thomas Campbell, poeta escocés.

1991.- Arthur Lewis, economista británico.

1995.- John Atanasoff, matemático y físico estadounidense, inventor del primer ordenador.

1996.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.

2003.- René Touzet, pianista y compositor cubano.

2016.- Lois Duncan, escritora estadounidense.

2019.- Franco Zeffirelli, cineasta italiano.

2023.-. Glenda Jackson, actriz británica.