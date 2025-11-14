¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 15 de noviembre

En un 15 de noviembre, pero de 1988, el Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el establecimiento del Estado de Palestina.

Otras efemérides

1533.- El imperio inca de Perú cae en manos de Francisco Pizarro, gobernador nombrado por el rey de España Carlos I, que ocupa Cuzco y reconoce como soberano inca a Manco Cápac II, hermano de Atahualpa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1573.- El explorador español Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, en la actual Argentina.

PUEDES VER: Trump critica a demócratas en caso Epstein y anuncia que quiere investigación federal contra Clinton

1867.- Se funda en Rosario el diario “La Capital”, el más antiguo de los periódicos argentinos.

1884.- Se inaugura en Alemania la Conferencia de Berlín para solucionar los problemas derivados de la expansión colonial en África y resolver su repartición.

1889.- Tras ser derrocado el emperador de Brasil, Pedro II, el Gobierno provisional proclama la República Federal presidencialista.

1908.- El rey Leopoldo II de Bélgica convierte el Congo en una colonia y pasa a denominarse Congo Belga.

1920.- La primera asamblea de la Sociedad de Naciones se celebra en Ginebra (Suiza).

1923.- Se crea en la Unión Soviética la Dirección Política Unificada del Estado, policía política soviética, sustituta de ”la checa “.

1940.- Las autoridades alemanas ordenan cerrar el “gueto de Varsovia”, con unos 350.000 judíos recluidos, el más grande en área y en población.

1983.- Los turco-chipriotas residentes en el norte de Chipre se declaran independientes y se proclama la República Turca de Chipre del Norte.

1985.- El criminal de guerra nazi y agente de la Gestapo Walter Kutschmann es detenido en Buenos Aires (Argentina).

1986.- Cuba y España acuerdan el pago de indemnizaciones a españoles cuyos bienes fueron expropiados en 1959 tras el triunfo de la revolución cubana.

1990.- El escritor argentino Bioy Casares gana el Premio Cervantes.

1991.- Una delegación de rebeldes de Afganistán y las autoridades soviéticas acuerdan terminar con trece años de guerra y preparar elecciones democráticas.

1995.- La Conferencia General de la UNESO aprueba el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, que se celebra cada 23 de abril en todo el mundo.

2001.- Sale a la venta la XBOX, la primera videoconsola de Microsoft.

2006.- El proyecto “genoma Neandertal” se pone en marcha con la primera lectura de un millón de “letras” de ADN de un fósil.

- La cadena de televisión “Al Yazira” comienza la emisión del canal en inglés “Al Yazira Internacional”, con centros en Doha, Washington, Londres y Kuala Lumpur.

2018.- La uruguaya Ida Vitale gana el Premio Cervantes.

- Surge la nueva criptomoneda Bitcoin SV al actualizarse de nuevo la cadena de bloques de Bitcoin Cash.

2019.- Antonio Banderas inaugura en Málaga (sur de España) el Teatro del Soho, el espacio escénico creado por él.

2020-. China se convierte en el principal signatario de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo.

2023.- Científicos chinos anuncian el descubrimiento del grupo de fósiles de dinosaurios más antiguo del mundo que preserva tanto los huevos como las criaturas adultas.

- Se inaugura la Biblioteca Nacional de El Salvador.

Nacimientos

1891.- Erwin Rommel, militar alemán.

1937.- Fernando Schwartz, escritor y diplomático español.

1942.- Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta de nacionalidad argentina, israelí y española.

1946.- Carmen Romero, política española.

1971.- Montserrat Martí Caballe, soprano española.

1977.- Sean Murray, actor estadounidense.

1979.- Alberto Carlos Rivera Díaz , Albert Rivera, político español.

1983.- Fernando Verdasco Carmona, tenista español.

1997.- Paula Badosa, tenista española.

Defunciones

1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.

1916.- Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, premio nobel de Literatura 1905.

1958.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.

1976.- Jean Gabin, actor francés.

2011.- Antxon Eceiza, cineasta español.

2016.- Sixto Durán, político y expresidente de Ecuador.

2017.- Lil Peep, rapero neoyorquino.

2020.- Ray Clemence, futbolista inglés.

2024.- Princesa Yuriko de Japón, con 101 años la miembro más anciana de la realeza japonesa.