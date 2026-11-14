En un 15 de noviembre, pero de 1985, Walter Kutschmann, criminal de guerra nazi y antiguo agente de la Gestapo, es detenido en Buenos Aires, Argentina.

OTRAS EFEMÉRIDES

1867.- Se funda en Rosario el diario argentino La Capital, el más antiguo del país.

1884.- Se inaugura en Berlín la conferencia internacional convocada para regular la expansión colonial europea en África y establecer las condiciones para su reparto.

1889.- Tras el derrocamiento del emperador Pedro II, el Gobierno provisional de Brasil proclama la república.

1920.- Se celebra en Ginebra (Suiza) la primera asamblea de la Sociedad de Naciones.

1940.- Las autoridades alemanas ordenan el cierre del gueto de Varsovia, donde recluyen a cientos de miles de judíos.

1983.- Proclamada la independencia de la República Turca del Norte de Chipre, no reconocida internacionalmente salvo por Turquía.

1986.- Cuba y España acuerdan indemnizar a ciudadanos españoles por los bienes expropiados tras el triunfo de la revolución cubana, en 1959.

1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel la creación del Estado de Palestina.

1991.- Representantes de los rebeldes afganos y de las autoridades soviéticas acuerdan poner fin a trece años de guerra y preparar elecciones democráticas.

1995.- La Conferencia General de la UNESCO establece el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de abril.

2001.- Microsoft lanza en Estados Unidos la Xbox, su primera videoconsola.

2006.- Comienza el proyecto Genoma Neandertal con la primera lectura de un millón de bases de ADN extraídas de un fósil.

.- La cadena Al Yazira comienza las emisiones de su canal en inglés, Al Jazeera English, con sedes en Doha, Washington, Londres y Kuala Lumpur.

2020.- China firma la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, junto a otros 14 países de Asia y Oceanía.

2023.- Científicos chinos anuncian el hallazgo de un conjunto de fósiles de dinosaurios que conserva huevos y ejemplares adultos.

2025.- Miles de jóvenes se manifiestan en Ciudad de México en una protesta convocada por la Generación Z contra la violencia en el país.

NACIMIENTOS

1937.- Fernando Schwartz, escritor y diplomático español.

1942.- Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta de nacionalidad argentina, israelí y española.

1972.- Montserrat Martí Caballe, soprano catalana.

1977.- Sean Murray, actor estadounidense.

1983.- Fernando Verdasco Carmona, tenista español.

1997.- Paula Badosa, tenista española.

DEFUNCIONES

1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.

1916.- Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, premio nobel de Literatura 1905.

1958.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.

1976.- Jean Gabin, actor francés.

2011.- Antxon Eceiza, cineasta español.

2016.- Sixto Durán, político y expresidente de Ecuador.

2017.- Lil Peep, rapero neoyorquino.

2020.- Ray Clemence, futbolista inglés.

2024.- Princesa Yuriko de Japón, con 101 años la miembro más anciana de la realeza japonesa.

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Decenas de miles de personas sufren este sábado 14 de noviembre retrasos y cancelaciones de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla masiva de las comunicaciones. (AFP)

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