En un 15 de noviembre, pero de 1985, Walter Kutschmann, criminal de guerra nazi y antiguo agente de la Gestapo, es detenido en Buenos Aires, Argentina.
1867.- Se funda en Rosario el diario argentino La Capital, el más antiguo del país.
1884.- Se inaugura en Berlín la conferencia internacional convocada para regular la expansión colonial europea en África y establecer las condiciones para su reparto.
1889.- Tras el derrocamiento del emperador Pedro II, el Gobierno provisional de Brasil proclama la república.
1920.- Se celebra en Ginebra (Suiza) la primera asamblea de la Sociedad de Naciones.
1940.- Las autoridades alemanas ordenan el cierre del gueto de Varsovia, donde recluyen a cientos de miles de judíos.
1983.- Proclamada la independencia de la República Turca del Norte de Chipre, no reconocida internacionalmente salvo por Turquía.
1986.- Cuba y España acuerdan indemnizar a ciudadanos españoles por los bienes expropiados tras el triunfo de la revolución cubana, en 1959.
1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel la creación del Estado de Palestina.
1991.- Representantes de los rebeldes afganos y de las autoridades soviéticas acuerdan poner fin a trece años de guerra y preparar elecciones democráticas.
1995.- La Conferencia General de la UNESCO establece el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de abril.
2001.- Microsoft lanza en Estados Unidos la Xbox, su primera videoconsola.
2006.- Comienza el proyecto Genoma Neandertal con la primera lectura de un millón de bases de ADN extraídas de un fósil.
.- La cadena Al Yazira comienza las emisiones de su canal en inglés, Al Jazeera English, con sedes en Doha, Washington, Londres y Kuala Lumpur.
2020.- China firma la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, junto a otros 14 países de Asia y Oceanía.
2023.- Científicos chinos anuncian el hallazgo de un conjunto de fósiles de dinosaurios que conserva huevos y ejemplares adultos.
2025.- Miles de jóvenes se manifiestan en Ciudad de México en una protesta convocada por la Generación Z contra la violencia en el país.
1937.- Fernando Schwartz, escritor y diplomático español.
1942.- Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta de nacionalidad argentina, israelí y española.
1972.- Montserrat Martí Caballe, soprano catalana.
1977.- Sean Murray, actor estadounidense.
1983.- Fernando Verdasco Carmona, tenista español.
1997.- Paula Badosa, tenista española.
1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.
1916.- Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, premio nobel de Literatura 1905.
1958.- Tyrone Power, actor estadounidense.
1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.
1976.- Jean Gabin, actor francés.
2011.- Antxon Eceiza, cineasta español.
2016.- Sixto Durán, político y expresidente de Ecuador.
2017.- Lil Peep, rapero neoyorquino.
2020.- Ray Clemence, futbolista inglés.
2024.- Princesa Yuriko de Japón, con 101 años la miembro más anciana de la realeza japonesa.
Decenas de miles de personas sufren este sábado 14 de noviembre retrasos y cancelaciones de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla masiva de las comunicaciones. (AFP)
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