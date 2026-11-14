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Walter Kutschmann en Miramar, Argentina, donde vivió bajo una identidad falsa, el 26 de diciembre de 1976. (Ricardo Alfieri vía Wikimedia Commons)
Walter Kutschmann en Miramar, Argentina, donde vivió bajo una identidad falsa, el 26 de diciembre de 1976. (Ricardo Alfieri vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 15 de noviembre, pero de 1985, Walter Kutschmann, criminal de guerra nazi y antiguo agente de la Gestapo, es detenido en Buenos Aires, Argentina.

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