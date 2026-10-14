icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Charlie Chaplin en la película 'El gran dictador', de 1940. (Vía Wikimedia Commons)
Charlie Chaplin en la película 'El gran dictador', de 1940. (Vía Wikimedia Commons)
/ chaplin
Por Agencia EFE

En un 15 de octubre, pero de 1940, se estrena en Nueva York la película ‘El gran dictador’ (‘The Great Dictator’), una sátira sobre el nazismo, protagonizada por Charles Chaplin.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.