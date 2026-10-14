En un 15 de octubre, pero de 1940, se estrena en Nueva York la película ‘El gran dictador’ (‘The Great Dictator’), una sátira sobre el nazismo, protagonizada por Charles Chaplin.

OTRAS EFEMÉRIDES

1815.- Napoleón llega a la Isla de Santa Elena, donde morirá seis años después.

1841.- El general Diego de León es fusilado en Madrid por su frustrado asalto al Palacio Real.

1917.- La célebre espía y bailarina Mata-Hari es fusilada en el bosque de Vincennes, cerca de París, por pasar información a Alemania.

1924.- Se publica el Manifiesto del Surrealismo, de André Breton.

1940.- El expresidente de la Generalitat catalana Lluis Companys es fusilado en el castillo de Montjuic.

1946.- Se suicida en la cárcel de Nuremberg el mariscal alemán Hermann Goering.

1949.- Tropas comunistas entran en Cantón, lo que supone el final de la guerra civil china.

1970.- En Egipto, Anuar el Sadat asume la presidencia del país tras el fallecimiento de Nasser.

1975.- Mercedes Salisachs gana el Premio Planeta con ‘La gangrena’.

1977.- Firmada la Ley de Amnistía en España (entra en vigor dos días después).

1983.- El piloto brasileño Nelson Piquet gana el campeonato mundial de Formula 1.

1987.- Blaise Compaoré da un golpe de Estado en Burkina Faso, en el que muere el presidente, Thomas Sankara.

1988.- El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

1993.- Es inaugurada en Hong Kong la escalera mecánica más larga del mundo (150 metros).

1999.- La ONG Médicos Sin Fronteras obtiene el Premio Nobel de la Paz.

2003.- Con el aterrizaje exitoso de la primera nave espacial tripulada china, el país asiático se convierte en tercer país en enviar un hombre al espacio exterior.

2004.- El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y efímero secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), detenido por cargos de corrupción durante su gobierno.

2014.- Las dos Coreas celebran su primera reunión militar bilateral en siete años.

2016.- Cerca de 200 países acuerdan en Kigali (Ruanda) la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos, localizados en aires acondicionados y aerosoles.

2017.- Concluye la Misión de la ONU en Haití, creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y reforzada tras el terremoto de 2010.

2018.- Presentación en Londres de ‘Breves respuestas a las grandes preguntas’, libro póstumo del científico británico Stephen Hawking.

2019.- La coalición internacional confirma su retirada del noreste de Siria tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, en el mismo sentido.

2021.- Carmen Mola (pseudónimo de los escritores Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez) gana el Planeta con ‘La bestia’, dotado con 1 millón de euros.

.- Muere apuñalado en Inglaterra David Amess, diputado conservador británico.

2022.- Luz Gabás, Premio Planeta con ‘Lejos de Luisiana’.

2023.- Manuel Díaz González ‘El Cordobés’ se retira en la plaza de toros de Jaén, y su padre Manuel Benítez le corta la coleta.

.- Sonsoles Ónega gana el Planeta por ‘Las hijas de la criada’.

.- Daniel Noboa es elegido presidente de Ecuador.

2025.- Uruguay se convierte en el tercer país de América que legaliza la eutanasia activa.

NACIMIENTOS

1775.- Alberto Lista, escritor y poeta español.

1844.- Friedrich Wihelm Nietzsche, filósofo alemán.

1858.- John L. Sullivan, boxeador estadounidense.

1901.- Enrique Jardiel Poncela, escritor español.

1908.- J. Kennet Galbraith, economista estadounidense.

1920.- Mario Puzo, escritor estadounidense.

1923.- Antonio Fontán, periodista y político español.

1925.- Aurora Bautista, actriz española.

1959.- Sarah Ferguson, aristócrata británica.

1968.- Didier Deschamps, futbolista y entrenador francés.

1969.- Carlos Alsina, periodista español.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

1974.- Cayetana Álvarez de Toledo, periodista y política española.

1994.- Sebastián Yatra, cantante colombiano.

DEFUNCIONES

1865.- Andrés Bello, filólogo y escritor venezolano.

1917.- Mata Hari, espía neerlandesa.

1934.- Raymond Poincaré, expresidente francés.

1964.- Cole Porter, compositor estadounidense.

2005.- Ramón Gaya, pintor y poeta español.

2006.- Antonio Alegre Cremades, pintor y académico español.

2012.- Norodom Sihanuk, rey de Camboya.

2018.- Paul Allen, cofundador de Microsoft.

2021.- Abel Rodríguez, actor cubano.

.- Geli Albaladejo, actriz española.

2024.- Antonio Skármeta, escritor chileno.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes 13 de octubre que su gobierno evalúa una liberación “anticipada” y “condicional” de detenidos durante su guerra antipandillas que sean “culpables” de colaborar con esas bandas criminales. (AFP)

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