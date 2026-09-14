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Resumen

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El cartel de la sede de Lehman Brothers se ve en Nueva York, el 15 de septiembre de 2008. (NICHOLAS ROBERTS / AFP)
El cartel de la sede de Lehman Brothers se ve en Nueva York, el 15 de septiembre de 2008. (NICHOLAS ROBERTS / AFP)
/ NICHOLAS ROBERTS
Por Agencia EFE

En un 15 de septiembre, pero de 2008, la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.

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