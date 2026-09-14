En un 15 de septiembre, pero de 2008, la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.

OTRAS EFEMÉRIDES

1821.- Proclamación de la independencia de España de la Capitanía General de Guatemala, entonces formada por las actuales Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

1885.- El químico ruso Constantin Fahlberg patenta la sacarina, uno de los edulcorantes sintéticos más antiguos.

1921.- Guatemala, Honduras y El Salvador forman la República de la América Central.

1935.- Las leyes de Núremberg despojan a los judíos de la ciudadanía alemana y prohíben su matrimonio con personas de “sangre alemana”.

1953.- La diplomática y política india Vijaya Lakshmi Pandit se convierte en la primera mujer en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas.

1954.- En China, el Congreso Nacional Popular aprueba una nueva Constitución y Mao Tse Tung es nombrado jefe del Estado.

1960.- Congo: El general Joseph Mobutu derroca al jefe de Estado, Josep Kasavubu, y al presidente del Gobierno, Patricio Lumumba.

1995.- Clausura en Beijing de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Reserva de 39 países (confesionales católicos o islámicos en su mayoría) a la Declaración y a la Plataforma de Acción.

1997 .- Larry Page y Sergey Brin registran el dominio www.Google.com.

2003.- La Unión Europea incluye al grupo palestino Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

2005.- La Corte Suprema de Chile ratifica el sobreseimiento definitivo de la causa contra el general Augusto Pinochet por los crímenes de la ‘Operación Cóndor’.

2020.- Israel firma con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin los Acuerdos de Abraham, con el presidente Donald Trump como facilitador.

2023.- Miles de trabajadores de General Motors (GM), Ford y Stellantis, los tres mayores constructores de automóviles de Estados Unidos, comienzan una histórica huelga para pedir la firma de un nuevo convenio colectivo. Es la primera vez en la historia que fábricas de los llamados Tres Grandes de Detroit, como se conoce a las tres compañías, se declaran en huelga de forma simultánea.

2024.- El FBI detiene a un hombre armado que presuntamente intentaba atentar contra Donald Trump en su campo de golf de Palm Beach (Florida, EE. UU.).

NACIMIENTOS

1739.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1830.- Porfirio Díaz, expresidente de México.

1890.- Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio.

1894.- Jean Renoir, cineasta francés.

1904.- Humberto II, último rey de Italia.

1914.- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

1937.- Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina.

1945.- Carmen Maura, actriz española.

1946.- Oliver Stone, cineasta estadounidense.

.- Tommy Lee Jones, actor estadounidense.

1947.- Eusebio Poncela, actor español.

1972.- Letizia Ortiz Rocasolano, reina de España.

1977.- Tom Hardy, actor británico.

1984.- El príncipe Harry, duque de Sussex, segundo hijo del ahora rey Carlos III y la fallecida Diana de Gales.

DEFUNCIONES

1938.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1973.- Gustavo Adolfo VI, rey de Suecia.

2004.- Johnny Ramone, guitarrista estadounidense.

2006.- Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana.

2008.- Richard Wright, músico británico, miembro fundador de “Pink Floyd”.

2017.- Harry Dean Stanton, actor estadounidense.

2018.- Kirin Kiki, actriz japonesa.

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