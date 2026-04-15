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Residentes caminan por una calle entre edificios destruidos tras un terremoto, en Guayaquil, Ecuador, el 16 de abril de 2016. (ARIEL OCHOA / AFP)
Residentes caminan por una calle entre edificios destruidos tras un terremoto, en Guayaquil, Ecuador, el 16 de abril de 2016. (ARIEL OCHOA / AFP)
/ ARIEL OCHOA
Por Agencia EFE

Un 16 de abril de hace diez años, en 2016, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter causó más de 600 muertos y 16.000 heridos en Ecuador.

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