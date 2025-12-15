Escucha la noticia
Efemérides del 16 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 16 de diciembre, pero de 1835, un gran incendio en la ciudad de Nueva York destruye la Bolsa y la mayoría de edificios del extremo sureste de la isla de Manhattan en torno a Wall Street.
OTRAS EFEMÉRIDES
1857.- Un terremoto causa la muerte de más de 13.000 personas en Nápoles.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Trump demanda a la BBC por miles de millones de dólares por un reportaje en el que se editaron sus palabras
1914.- Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido por decisión de este último país.
1920.- Un terremoto de magnitud 7,8 causa entre 200.000 y 273.000 muertos en Haiyuan, provincia de Ningxia, en China.
1944.- Segunda Guerra mundial: Fuerte ofensiva alemana en el frente occidental europeo.
1945.- Los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético se reúnen en Londres para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del Eje.
1954.- El científico Tracy Hall obtiene los primeros diamantes sintéticos en los laboratorios de General Electrics.
1970.- Estreno de la película “Love Story”. Dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Ali MacGraw y Ryan O’Neal está considerada una de las cimas del cine romántico estadounidense.
1980.- El escritor uruguayo, afincado en España, Juan Carlos Onetti, obtiene el Premio Cervantes de Literatura.
1989.- Comienza en la ciudad de Timisoara la Revolución rumana que acabó con la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu.
1997.- Hungría, Polonia y la República Checa firman en Bruselas el protocolo de adhesión a la OTAN.
.- Alrededor de 700 niños y adolescentes japoneses son hospitalizados con síntomas de epilepsia tras ver un episodio del programa de animación Pocket Monsters.
2006.- Estados Unidos lanza al espacio el nanosatélite Genesat 1 de experimentación biológica.
2007.- El Ejército británico cede el control de la provincia de Basora al Gobierno iraquí.
2011.- Los líderes de la Unión Europea acuerdan la creación de un fondo de rescate permanente para ayudar a los países europeos con dificultades financieras.
MÁS INFORMACIÓN: “Kast tiene un mandato claro para actuar rápido en seguridad y migración”: El mayor reto del presidente electo de Chile
NACIMIENTOS
1770.- Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán.
1775.- Jane Austen, escritora británica.
1878.- José Clará, escultor español.
1882.- Julio Camba, periodista y escritor español.
1902.- Rafael Alberti, poeta español.
1911.- Dolores Medio, escritora española.
1928.- Philip K. Dick, escritor estadounidense.
1932.- Rodión Shchedrín, compositor ruso.
1938.- Liv Johanne Ullmann, “Liv Ullmann”, actriz y cineasta noruega.
1939.- Philip Langridge, tenor británico.
1946.- Benny Andersson, músico sueco componente del grupo Abba.
1973.- Marisa dos Reis Nunes, “Mariza”, cantante portuguesa.
DEFUNCIONES
1897.- Alphonse Daudet, novelista francés.
1965.- Somerset Maugham, escritor británico.
TAMBIÉN VER: Entre el lujo y la intimidación: Trump construye un fastuoso salón de baile y lanza un “salón de la vergüenza” para disciplinar a la prensa
1989.- Silvana Mangano, actriz italiana.
.- Lee van Cleef, actor estadounidense.
2008.- Harold Gramatges, músico cubano.
2018.- Antonio José Cortés Pantoja, “Chiquetete”, 70 años, cantante español.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Albanese visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, “héroe australiano” del tiroteo de Sídney
- Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos
- Machado “tiene roto es el cerebro y el alma”, dice dictador Maduro sobre fractura de Nobel de la Paz
- Maduro advierte a Kast: “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”
- Partido Nacional de Honduras denuncia “autogolpe” y acusa a expresidente Zelaya de bloquear escrutinio
Contenido sugerido
Contenido GEC