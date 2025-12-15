Efemérides del 16 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 16 de diciembre, pero de 1835, un gran incendio en la ciudad de Nueva York destruye la Bolsa y la mayoría de edificios del extremo sureste de la isla de Manhattan en torno a Wall Street.

OTRAS EFEMÉRIDES

1857.- Un terremoto causa la muerte de más de 13.000 personas en Nápoles.

1914.- Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido por decisión de este último país.

1920.- Un terremoto de magnitud 7,8 causa entre 200.000 y 273.000 muertos en Haiyuan, provincia de Ningxia, en China.

1944.- Segunda Guerra mundial: Fuerte ofensiva alemana en el frente occidental europeo.

1945.- Los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético se reúnen en Londres para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del Eje.

1954.- El científico Tracy Hall obtiene los primeros diamantes sintéticos en los laboratorios de General Electrics.

1970.- Estreno de la película “Love Story”. Dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Ali MacGraw y Ryan O’Neal está considerada una de las cimas del cine romántico estadounidense.

1980.- El escritor uruguayo, afincado en España, Juan Carlos Onetti, obtiene el Premio Cervantes de Literatura.

1989.- Comienza en la ciudad de Timisoara la Revolución rumana que acabó con la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu.

1997.- Hungría, Polonia y la República Checa firman en Bruselas el protocolo de adhesión a la OTAN.

.- Alrededor de 700 niños y adolescentes japoneses son hospitalizados con síntomas de epilepsia tras ver un episodio del programa de animación Pocket Monsters.

2006.- Estados Unidos lanza al espacio el nanosatélite Genesat 1 de experimentación biológica.

2007.- El Ejército británico cede el control de la provincia de Basora al Gobierno iraquí.

2011.- Los líderes de la Unión Europea acuerdan la creación de un fondo de rescate permanente para ayudar a los países europeos con dificultades financieras.

NACIMIENTOS

1770.- Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán.

1775.- Jane Austen, escritora británica.

1878.- José Clará, escultor español.

1882.- Julio Camba, periodista y escritor español.

1902.- Rafael Alberti, poeta español.

1911.- Dolores Medio, escritora española.

1928.- Philip K. Dick, escritor estadounidense.

1932.- Rodión Shchedrín, compositor ruso.

1938.- Liv Johanne Ullmann, “Liv Ullmann”, actriz y cineasta noruega.

1939.- Philip Langridge, tenor británico.

1946.- Benny Andersson, músico sueco componente del grupo Abba.

1973.- Marisa dos Reis Nunes, “Mariza”, cantante portuguesa.

DEFUNCIONES

1897.- Alphonse Daudet, novelista francés.

1965.- Somerset Maugham, escritor británico.

1989.- Silvana Mangano, actriz italiana.

.- Lee van Cleef, actor estadounidense.

2008.- Harold Gramatges, músico cubano.

2018.- Antonio José Cortés Pantoja, “Chiquetete”, 70 años, cantante español.

