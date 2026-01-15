Efemérides del 16 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 16 de enero, pero de 2001, hace veinticinco años, el presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, es asesinado por su guardia personal en un intento de golpe de Estado.

OTRAS EFEMÉRIDES

1605.- Se publica en Madrid la primera edición de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

1962.- Golpe de Estado en la República Dominicana que depone al presidente Joaquín Balaguer.

1969.- El estudiante Jan Palach se prende fuego en Praga en protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia. Falleció tres días después.

.- La URSS realiza la primera maniobra de acoplamiento en órbita de dos naves espaciales tripuladas, las Soyuz 4 y Soyuz 5.

1975.- Firma en Lisboa del acuerdo para la independencia de Angola.

1987.- Dimisión forzada de Hu Yaobang como secretario del Partido Comunista chino. Le sucedió Zhao Ziyang.

1992.- El Gobierno y la guerrilla salvadoreños firman en México un acuerdo de paz, tras 12 años de guerra civil y 75.000 muertos.

2003.- Despega, desde Cabo Cañaveral (Florida, EEUU), el transbordador espacial Columbia, que 16 días después se desintegró en el espacio antes de aterrizar. Fallecieron sus siete tripulantes.

2006.- Ellen Johnson-Sirleaf toma posesión como presidenta de Liberia.

2007.- Más de cien muertos en una cadena de atentados en Bagdad.

2008.- La petrolera Total, el armador y el gestor del petrolero ‘Erika’ y la sociedad italiana de certificación Rina son condenados a pagar 192 millones de euros en indemnizaciones por la marea negra que provocó el hundimiento del buque, en 1999, en la costa atlántica francesa.

2022.- El tenista serbio Novak Djokovic es deportado de Australia (donde iba a disputar el Abierto) por su negativa a vacunarse contra la covid-19.

2023.- El jefe de Cosa Nostra (la mafia de Sicilia), Matteo Messina Denaro, es detenido en Italia tras permanecer 30 años huido.

.- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, revoca una cuestionada medida de su antecesor, Jair Bolsonaro, que permitía la tala de madera en las reservas indígenas.

NACIMIENTOS

1901.- Fulgencio Batista, expresidente cubano.

1905.- Ernesto Halffter, compositor español.

1918.- Inga Fischer-Hjalmars, física sueca.

1928.- Pilar Lorengar, soprano española.

1932.- Dian Fossey, zoóloga estadounidense.

1933.- Susan Sontang, escritora y directora de cine norteamericana.

1942.- Nicole Fontaine, política francesa.

1946.- Kabir Bedi, ‘Sandokán’, actor indio.

1948.- John Carpenter, director de cine, guionista y compositor estadounidense.

1957.- Ricardo Darín, actor argentino.

1959.- Helen Folasade Adu, ‘Sade’, cantante británico-nigeriana.

1960.- Luis de Guindos, economista y político español.

1974.- Kate Moss, modelo británica.

1980.- Lin-Manuel Miranda, actor, compositor y rapero estadounidense de origen puertorriqueño.

DEFUNCIONES

1794.- Edward Gibbon, historiador inglés.

1942.- Carole Lombard, actriz estadounidense.

1950.- Gustav Krupp, industrial y financiero alemán.

1957.- Arturo Toscanini, director de orquesta italiano.

1963.- Gilardo Gilardi, compositor argentino.

1970.- Francisco Gutiérrez Cossío (Pancho Cossío), pintor español.

1980.- Benjamín Palencia, pintor español.

1982.- Ramón J. Sender, escritor español.

2008.- Hone Tuwhare, poeta neozelandés de ascendencia maorí.

.- Pierre Lambert, político francés.

2009.- Andrew Wyeth, pintor estadounidense.

.- John Mortimer, escritor británico.

2011.- Augusto Algueró, compositor español.

2012.- Gustav Leonhardt, músico holandés.

2017.- Eugene Cernan, estadounidense, último astronauta que pisó la Luna.

2019.- Jack Bogle, financiero estadounidense, fundador del grupo inversor Vanguard.

2021.- Phil Spector, músico y productor estadounidense.

2022.- Ibrahim Boubacar Keita, expresidente de Mali.

2023.- Gina Lollobrigida, actriz italiana.

.- Luisa Josefina Hernández, escritora mexicana.

2024.- José Agustín, escritor mexicano.

