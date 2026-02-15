Efemérides del 16 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
Un activista disfrazado como el presidente de Estados Unidos, George Bush, se burla de su negativa a recibir un salvavidas durante una manifestación de Greenpeace, el 16 de febrero de 2005. (PAULO LIEBERT / AGENCIA ESTADO / AFP)
/ PAULO LIEBERT
Por Agencia EFE

En un 16 de febrero, pero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

