Efemérides del 16 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 16 de febrero, pero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

OTRAS EFEMÉRIDES

1937.- La firma estadounidense Dupont patenta en Estados Unidos el ‘nylon’, una fibra artificial de origen sintético.

1938.- La comedia estadounidense ‘La fiera de mi niña’ (‘Bringing Up Baby’), protagonizada por Katharine Hepburn y Cary Grant, se estrena en San Francisco.

1957.- Se estrena en Suecia ‘El séptimo sello’, un clásico del cine universal escrito y dirigido por Ingmar Bergman.

1959.- Tras el triunfo de la revolución, Fidel Castro es nombrado primer ministro de la República de Cuba.

1998.- El vuelo 676 de China Airlines se estrella contra una zona residencial cerca del Aeropuerto Internacional de Chiang Kai-shek, en Taiwán, y provoca más de 200 muertos.

2017.- El heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, es detenido en Corea del Sur acusado de soborno en el caso de corrupción que causó la destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye.

2023.- Las autoridades de Nicaragua despojan de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

2024.- El opositor ruso Alexéi Navalny muere en una prisión siberiana.

NACIMIENTOS

1698.- Pierre Bouguer, matemático y astrónomo francés, pionero de la arquitectura naval.​

1812.- Henry Wilson, político estadounidense.

1884.- Robert J. Flaherty, cineasta estadounidense.

1909.- Dick J. McDonald, empresario estadounidense, pionero del ‘fast food’.

1925.- John Schlesinger, actor y director británico de cine.

1928.- Pedro M. Casaldáliga, obispo español en Brasil.

1932.- Antonio Ordóñez, torero español.

1942.- Kim Jong-il, presidente de Corea del Norte.

1944.- Richard Ford, escritor estadounidense.

1954.- Margaux Hemingway, modelo y actriz estadounidense.

1959.- John McEnroe, tenista estadounidense.

1964.- José Roberto de Gama (Bebeto), futbolista brasileño.

1979.- Valentino Rossi, motociclista italiano.

1990.- The Weeknd (Abel Makkonen), cantante canadiense.

DEFUNCIONES

1579.- Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador español.

1624.- Juan de Mariana, humanista e historiador español.

1865.- Pierre Joseph Proudhon, doctrinario, político y economista francés.

1907.- Giosuè Carducci, poeta italiano, premio Nobel de Literatura.

1967.- Smiley Burnette, actor, cantante y compositor estadounidense.

1990.- Keith Haring, pintor estadounidense.

1991.- Luis Escobar, actor y director español de cine y teatro.

2010.- Emilio Lavazza, empresario italiano.

2013.- Marifé de Triana, tonadillera española.

2016.- Butros Butros-Gali, diplomático egipcio, fue secretario general de la ONU.

2021.- Joan Margarit, poeta español.

2023.- Michel Deville, guionista y director de cine francés.

2025.- Paquita la del Barrio, cantante mexicana, famosa por ‘Rata de dos patas’.

