En un 16 de julio, pero de 1950, Uruguay conquista en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, la Copa del Mundo de fútbol frente a Brasil por 2 a 1, un hecho que quedó conocido como el ‘Maracanazo’.

Otras efemérides

1661.- El Banco de Estocolmo, primera entidad en emitir papel moneda en Europa.

1769.- Fray Junípero Serra funda la misión de San Diego de Alcalá, primera de las nueve constituidas en California.

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1884.- Primera edición del torneo de tenis de Wimbledon femenino. Ganó Maud Watson al vencer a su hermana Lilian.

1898.- Las tropas españolas firman el armisticio y la capitulación de Santiago de Cuba con los estadounidenses, que entran en la ciudad al día siguiente.

1920.- Por el tratado de Saint-Germain en-Laye se acuerda la paz en la I Guerra Mundial y se desmembra el imperio austrohúngaro.

1927.- Augusto César Sandino comienza su lucha armada en Nicaragua

1945.- Primera explosión atómica estadounidense en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. Fue la prueba ‘Trinity’, de 21 kilotones.

1951.- Publicación de la novela ‘’The Catcher in the Rye’ (‘El guardián entre el centeno’), de J.D. Salinger.

1965.- Inauguración del túnel del Mont Blanc en los Alpes entre Francia e Italia. Tres días después se abrió al paso del tráfico.

1969.- Lanzan desde Cabo Cañaveral Apolo XI, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Los dos primeros pisan la Luna cuatro días después.

1976.- Encuentran el cadáver del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado dos días antes en Santiago de Chile por la policía secreta de Pinochet. Fue torturado hasta la muerte.

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1980.- El español Juan Antonio Samaranch es elegido presidente del Comité Olímpico Internacional.

1988.- La estadounidense Florence Griffith-Joyner establece el récord mundial de los 100 lisos (10.49) en Indianápolis.

1990.- El Parlamento de Ucrania declara la soberanía de la segunda república más importante de la URSS.

1995.- Jeff Bezos abre Amazon para vender libros por Internet sobre un proyecto iniciado un año antes como Cadabra.

1999.- Fallece en accidente de aviación John Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense, al estrellarse la avioneta que pilotaba. Mueren su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.

2000.- Florentino Pérez gana las elecciones a la Presidencia del Real Madrid, en las que se impone a Lorenzo Sanz.

2001.- Jacques Rogge, cirujano belga, es elegido presidente del COI y sucede a Juan Antonio Samaranch.

2002.- La organización terrorista IRA pide disculpas por las más de 600 personas asesinadas en 30 años en el Ulster.

2017.- Los venezolanos rechazan en votación una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Maduro.

2019.- El Parlamento Europeo confirma a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.

2019.- Encarcelan en Estados Unidos el expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado en su país por corrupción en el caso Odebrecht.

2023.- Carlos Alcaraz conquista su primer Wimbledon al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

Nacimientos

1486.- Andrea del Sarto, pintor italiano.

1723.- Joshua Reynolds, pintor inglés.

1872.- Roald Amundsen, explorador noruego.

1907.- Barbara Stanwyck, actriz estadounidense.

1911.- Ginger Rogers, bailarina y actriz estadounidense.

1929.- Carmelo Alonso Bernaola, compositor español.

1942.- Víctor Monge, ‘Serranito’, guitarrista español.

1948.- Rubén Blades, músico y político panameño.

1964.- Miguel Induráin, ciclista español.

1990.- Antón Álvarez, cantante español conocido por ‘C. Tangana’.

Defunciones

1896.- Edmond de Goncourt, escritor francés.

1985.- Heinrich Boll, escritor alemán y Nobel 1972.

1989.- Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.

1989.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1990.- Miguel Muñoz, exfutbolista y entrenador español.

1991.- Robert Motherwell, pintor estadounidense.

2003.- Celia Cruz, cantante cubana.

2004.- Charles William Sweeney, piloto que lanzó la bomba atómica sobre Nagasaki.

2015.- Alcides Ghiggia, futbolista uruguayo y héroe del ‘Maracanazo’.

2023.- Jane Birkin, cantante y actriz británica.