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En un 16 de julio, pero de 1950, Uruguay conquista en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, la Copa del Mundo de fútbol frente a Brasil por 2 a 1, un hecho que quedó conocido como el ‘Maracanazo’.
En un 16 de julio, pero de 1950, Uruguay conquista en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, la Copa del Mundo de fútbol frente a Brasil por 2 a 1, un hecho que quedó conocido como el ‘Maracanazo’.
Otras efemérides
1661.- El Banco de Estocolmo, primera entidad en emitir papel moneda en Europa.
1769.- Fray Junípero Serra funda la misión de San Diego de Alcalá, primera de las nueve constituidas en California.
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1884.- Primera edición del torneo de tenis de Wimbledon femenino. Ganó Maud Watson al vencer a su hermana Lilian.
1898.- Las tropas españolas firman el armisticio y la capitulación de Santiago de Cuba con los estadounidenses, que entran en la ciudad al día siguiente.
1920.- Por el tratado de Saint-Germain en-Laye se acuerda la paz en la I Guerra Mundial y se desmembra el imperio austrohúngaro.
1927.- Augusto César Sandino comienza su lucha armada en Nicaragua
1945.- Primera explosión atómica estadounidense en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. Fue la prueba ‘Trinity’, de 21 kilotones.
1951.- Publicación de la novela ‘’The Catcher in the Rye’ (‘El guardián entre el centeno’), de J.D. Salinger.
1965.- Inauguración del túnel del Mont Blanc en los Alpes entre Francia e Italia. Tres días después se abrió al paso del tráfico.
1969.- Lanzan desde Cabo Cañaveral Apolo XI, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Los dos primeros pisan la Luna cuatro días después.
1976.- Encuentran el cadáver del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado dos días antes en Santiago de Chile por la policía secreta de Pinochet. Fue torturado hasta la muerte.
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1980.- El español Juan Antonio Samaranch es elegido presidente del Comité Olímpico Internacional.
1988.- La estadounidense Florence Griffith-Joyner establece el récord mundial de los 100 lisos (10.49) en Indianápolis.
1990.- El Parlamento de Ucrania declara la soberanía de la segunda república más importante de la URSS.
1995.- Jeff Bezos abre Amazon para vender libros por Internet sobre un proyecto iniciado un año antes como Cadabra.
1999.- Fallece en accidente de aviación John Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense, al estrellarse la avioneta que pilotaba. Mueren su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.
2000.- Florentino Pérez gana las elecciones a la Presidencia del Real Madrid, en las que se impone a Lorenzo Sanz.
2001.- Jacques Rogge, cirujano belga, es elegido presidente del COI y sucede a Juan Antonio Samaranch.
2002.- La organización terrorista IRA pide disculpas por las más de 600 personas asesinadas en 30 años en el Ulster.
2017.- Los venezolanos rechazan en votación una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Maduro.
2019.- El Parlamento Europeo confirma a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.
2019.- Encarcelan en Estados Unidos el expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado en su país por corrupción en el caso Odebrecht.
2023.- Carlos Alcaraz conquista su primer Wimbledon al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.
Nacimientos
1486.- Andrea del Sarto, pintor italiano.
1723.- Joshua Reynolds, pintor inglés.
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1872.- Roald Amundsen, explorador noruego.
1907.- Barbara Stanwyck, actriz estadounidense.
1911.- Ginger Rogers, bailarina y actriz estadounidense.
1929.- Carmelo Alonso Bernaola, compositor español.
1942.- Víctor Monge, ‘Serranito’, guitarrista español.
1948.- Rubén Blades, músico y político panameño.
1964.- Miguel Induráin, ciclista español.
1990.- Antón Álvarez, cantante español conocido por ‘C. Tangana’.
Defunciones
1896.- Edmond de Goncourt, escritor francés.
1985.- Heinrich Boll, escritor alemán y Nobel 1972.
1989.- Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.
1989.- Nicolás Guillén, poeta cubano.
1990.- Miguel Muñoz, exfutbolista y entrenador español.
1991.- Robert Motherwell, pintor estadounidense.
2003.- Celia Cruz, cantante cubana.
2004.- Charles William Sweeney, piloto que lanzó la bomba atómica sobre Nagasaki.
2015.- Alcides Ghiggia, futbolista uruguayo y héroe del ‘Maracanazo’.
2023.- Jane Birkin, cantante y actriz británica.
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