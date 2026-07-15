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Resumen

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Jugadores de Uruguay celebran la histórica conquista del Mundial de 1950 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras vencer 2-1 a Brasil en el recordado "Maracanazo", una de las mayores gestas en la historia del fútbol. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Jugadores de Uruguay celebran la histórica conquista del Mundial de 1950 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras vencer 2-1 a Brasil en el recordado "Maracanazo", una de las mayores gestas en la historia del fútbol. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 16 de julio, pero de 1950, Uruguay conquista en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, la Copa del Mundo de fútbol frente a Brasil por 2 a 1, un hecho que quedó conocido como el ‘Maracanazo’.

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