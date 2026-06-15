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Un estudiante de secundaria lanza una piedra a la policía durante una protesta contra la obligación de usar el idioma afrikáans en la escuela, en Alexandra, cerca de Johannesburgo, el 18 de junio de 1976. (ROMAN ROLLNICK / AFP)
Un estudiante de secundaria lanza una piedra a la policía durante una protesta contra la obligación de usar el idioma afrikáans en la escuela, en Alexandra, cerca de Johannesburgo, el 18 de junio de 1976. (ROMAN ROLLNICK / AFP)
/ ROMAN ROLLNICK
Por Agencia EFE

El 16 de junio de 1976 se produjo la masacre de Soweto (Sudáfrica), cuando decenas de estudiantes negros fueron asesinados en la represión policial por negarse a aprender ‘afrikkaans’, la lengua de los blancos que tenían el poder.

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