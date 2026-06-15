El 16 de junio de 1976 se produjo la masacre de Soweto (Sudáfrica), cuando decenas de estudiantes negros fueron asesinados en la represión policial por negarse a aprender ‘afrikkaans’, la lengua de los blancos que tenían el poder.

OTRAS EFEMÉRIDES

1779.- España declara la guerra a Gran Bretaña y comienza el sitio de Gibraltar.

1900.- El pueblo cubano vota la primera Constitución del país.

1903.- Fundación de la compañía Ford Motor Company en Detroit.

.- Se registra oficialmente la marca Pepsi-Cola.

1960.- Estreno en Nueva York de ‘Psicosis’, película de Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh.

1963.- La astronauta rusa Valentina Tereshkova se convierte, entre el 16 y el 19 de junio, en la primera mujer que realiza un viaje espacial.

1978.- Estreno en Estados Unidos de la película ‘Grease’, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

1983.- Yuri Andropov elegido jefe del Estado soviético.

2002.- Canonizado el padre Pío de Pietrelcina.

2011.- Se reabre al público la Torre de Pisa tras veinte años de trabajos para su estabilización.

2012.- La opositora birmana Suu Kyi recoge el Nobel de la Paz otorgado en 1991.

2019.- Apagón histórico originado en Argentina y que afectó por completo a Uruguay y Paraguay.

NACIMIENTOS

1303.- Giovanni Boccaccio, escritor italiano, autor del ‘Decamerón’.

1890.- Stan Laurel, ‘el flaco’ de ‘El Gordo y el Flaco’, actor británico.

1917.- Katharine Graham, periodista estadounidense, editora de The Wahington Post.

1920.- José López Portillo, presidente de México.

1934.- William Forsyth Sharpe, economista estadounidense, Premio Nobel 1990.

1937.- Erich Segal, escritor estadounidense.

1942.- Giacomo Agostini, italiano, campeón del mundo de motociclismo.

1985.- Joël Dicker, escritor suizo.

DEFUNCIONES

1959.- George Reeves, actor estadounidense.

1977.- Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán.

1979.- Nicholas Ray, cineasta estadounidense.

1990.- Eva Turner, cantante lírica británica.

2000.- Princesa Nagako, esposa del emperador Hirohito de Japón.

2012.- Giuseppe Bertolucci, cineasta y guionista italiano.

2017.- John G. Avildsen, cineasta estadounidense, Óscar por ‘Rocky’.

.- Helmut Kohl, político alemán.

2020.- Edén Pastora, ‘Comandante Cero’, guerrillero nicaragüense.

2021.- Janet Malcolm, periodista estadounidense.

2022.- Ivonne Haza, soprano dominicana.

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