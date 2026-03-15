En un 16 de marzo, pero de 1995, con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado de Misisipi.

OTRAS EFEMÉRIDES

1521.- Fernando de Magallanes llega a un archipiélago al que llama San Lázaro, la actual Filipinas.

1781.- Sir William Herschel descubre el planeta Urano. Aunque en un principio anunció el avistamiento como un cometa, posteriormente se confirmó que era un planeta, el séptimo del sistema solar.

1802.- Fundación de la Academia Militar de Westpoint, la más antigua de Estados Unidos.

1812.- Apertura de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

1816.- Llega al puerto francés de El Havre el ‘Elise’, primer barco a vapor que cruza el Canal de la Mancha.

1968.- Guerra de Vietnam: Más de 500 vietnamitas, la mayoría mujeres y niños, mueren a manos de tropas estadounidenses en la conocida como matanza de My Lai.

1978.- Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana italiana, es secuestrado por las Brigadas Rojas.

1998.- El Vaticano pide perdón por la pasividad de la Iglesia católica ante el holocausto judío.

2003.- El presidente estadounidense, George W. Bush, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro británico, Tony Blair, reunidos en las islas Azores (Portugal), dan un ultimátum al gobierno de Irak.

2013.- El Eurogrupo rescata a Chipre con 10.000 millones de euros pero impone una quita a todos los depósitos.

2014.- Crimea aprueba en referéndum su adhesión a Rusia.

2016.- Creada una vacuna experimental contra el dengue, eficaz en todas las cepas.

.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, logra el aval de la Cámara de Diputados para cerrar el litigio con los “fondos buitre” que mantenía al país fuera de los mercados internacionales.

2023.- El gobierno francés aprueba por decreto una polémica reforma de las pensiones muy contestada en las calles del país.

NACIMIENTOS

1868.- Máximo Gorki, escritor ruso.

1906.- Francisco Ayala, escritor y académico español.

1926.- Jerry Lewis, actor estadounidense.

1933.- Teresa Berganza, cantante lírica española.

1941.- Bernardo Bertolucci, director italiano de cine.

1953.- Richard Stallman, ingeniero e informático estadounidense, fundador del movimiento de software libre.

.- Isabelle Huppert, actriz francesa.

1959.- Jens Stoltenberg, político noruego, secretario general de la OTAN.

1965.- Belén Rueda, actriz española.

1977.- Mónica Cruz, actriz española.

DEFUNCIONES

1910.- Juan de Dios Peza, poeta mexicano.

1925.- August Wasserman, médico alemán.

1935.- John James Rickard Macleod, médico irlandés, descubridor de la insulina, Premio Nobel de Medicina 1923.

1939.- Selma Lagerlof, escritora sueca, premio Nobel 1909.

1945.- Pierre Drieu La Rochelle, poeta francés.

1979.- Jean Monnet, político francés, considerado uno de los “padres de Europa”.

1994.- Jacques Doucet, pintor francés.

2002.- Luis Villanueva, Kid Azteca, boxeador mexicano y campeón del mundo en varias ocasiones.

2004.- Michi Panero, escritor español.

2011.- Josefina Aldecoa, escritora y pedagoga española.

2018.- Eduardo Ramos, músico cubano y uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova.

2021.- Josep Lluis Martínez Picañol, ‘Picanyol’, ilustrador español.

2023.- Enrique Symns, periodista, escritor y actor de teatro argentino.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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