Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre africano siendo inspeccionado por un hombre blanco mientras otro hombre blanco conversa con traficantes de esclavos. (Obra de Francis Blackwell Mayer)
Un hombre africano siendo inspeccionado por un hombre blanco mientras otro hombre blanco conversa con traficantes de esclavos. (Obra de Francis Blackwell Mayer)
Por Agencia EFE

En un 16 de marzo, pero de 1995, con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado de Misisipi.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.