Esta es la clásica imagen de Túpac Maru II. Foto: Internet.
Efemérides del 16 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 16 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 16 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El de 1780, el caudillo indígena proclama por primera vez la abolición de la esclavitud en América.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- El conquistador español Diego Vázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba, que se denomina villa de San Cristóbal de La Habana.

1855.- El médico, explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria en el río Zambeze (Rhodesia).

1885.- El empresario norteamericano George Eastman inventa la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1904.- Estados Unidos se hace con los derechos sobre el canal de Panamá por 40 millones de dólares.

1918.- Se proclama la República Popular de Hungría, tras la disolución del imperio austrohúngaro.

1933.- Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.

1955.- Mohamed V de Marruecos vuelve del exilio en Córcega, donde fue deportado por las autoridades coloniales francesas.

1974.- Una potente transmisión de radio desde el radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) envía el “Mensaje de Arecibo” hacia el espacio, en un intento de comunicación con el mundo exterior.

1985.- Fallece en Armero (Colombia) la niña Omayra Sánchez Garzón, víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Permaneció tres días atrapada entre los restos de su casa.

1989.- Los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis jesuitas y dos mujeres. Cinco eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

2001.- Muere Mohamed Atef, lugarteniente de Osama Bin Laden y cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul (Afganistán).

2003.- El delantero Leo Messi debuta con el FC Barcelona en un encuentro amistoso contra el FC Oporto.

2007.- La cola del cometa Holmes alcanza un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, con lo que supera el diámetro del Sol y se convierte en el objeto más grande del Sistema Solar.

2017.- El nicaragüense Sergio Ramírez obtiene el Premio Cervantes.

2022.- Japón envía el módulo de aterrizaje lunar más pequeño del mundo, el cubeSat Omotenashi.

2023.- El Parlamento italiano aprueba una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, como la carne cultivada. Italia es el primer país europeo que introduce esta medida.

2024.- Las hijas del activista por los derechos civiles Malcolm X demandan a la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por el asesinato de su padre en 1965.

NACIMIENTOS

1717.- Jean Le Rond D’Alambert, matemático y físico francés.

1892.- Tazio Nuvolari, automovilista italiano.

1895.- Pau Hindemith, compositor alemán.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1955.- Héctor Raúl Cúper, entrenador de fútbol argentino.

1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.

DEFUNCIONES

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960.- Clark Gable, actor estadounidense.

1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.

2006.- Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.

2019.- Terry O’Neill, fotógrafo británico.

2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del voley playa de Brasil.

2024.- Jerry Weill, compositor y músico, considerado el maestro del jazz venezolano.

