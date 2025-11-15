Efemérides del 16 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 16 de noviembre de 1780, el caudillo indígena Túpac Amaru II proclama por primera vez la abolición de la esclavitud en América.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- El conquistador español Diego Vázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba, que se denomina villa de San Cristóbal de La Habana.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1855.- El médico, explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria en el río Zambeze (Rhodesia).

1885.- El empresario norteamericano George Eastman inventa la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1904.- Estados Unidos se hace con los derechos sobre el canal de Panamá por 40 millones de dólares.

1918.- Se proclama la República Popular de Hungría, tras la disolución del imperio austrohúngaro.

1933.- Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.

1955.- Mohamed V de Marruecos vuelve del exilio en Córcega, donde fue deportado por las autoridades coloniales francesas.

1974.- Una potente transmisión de radio desde el radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) envía el “Mensaje de Arecibo” hacia el espacio, en un intento de comunicación con el mundo exterior.

1985.- Fallece en Armero (Colombia) la niña Omayra Sánchez Garzón, víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Permaneció tres días atrapada entre los restos de su casa.

1989.- Los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis jesuitas y dos mujeres. Cinco eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

2001.- Muere Mohamed Atef, lugarteniente de Osama Bin Laden y cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul (Afganistán).

2003.- El delantero Leo Messi debuta con el FC Barcelona en un encuentro amistoso contra el FC Oporto.

2007.- La cola del cometa Holmes alcanza un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, con lo que supera el diámetro del Sol y se convierte en el objeto más grande del Sistema Solar.

2017.- El nicaragüense Sergio Ramírez obtiene el Premio Cervantes.

2022.- Japón envía el módulo de aterrizaje lunar más pequeño del mundo, el cubeSat Omotenashi.

2023.- El Parlamento italiano aprueba una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, como la carne cultivada. Italia es el primer país europeo que introduce esta medida.

2024.- Las hijas del activista por los derechos civiles Malcolm X demandan a la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por el asesinato de su padre en 1965.

NACIMIENTOS

1717.- Jean Le Rond D’Alambert, matemático y físico francés.

1892.- Tazio Nuvolari, automovilista italiano.

1895.- Pau Hindemith, compositor alemán.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1955.- Héctor Raúl Cúper, entrenador de fútbol argentino.

1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.

DEFUNCIONES

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960.- Clark Gable, actor estadounidense.

1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.

2006.- Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.

2019.- Terry O’Neill, fotógrafo británico.

2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del voley playa de Brasil.

2024.- Jerry Weill, compositor y músico, considerado el maestro del jazz venezolano.