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Resumen

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La masacre ocurrió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), durante la guerra civil de El Salvador, y conmocionó a la comunidad internacional. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
La masacre ocurrió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), durante la guerra civil de El Salvador, y conmocionó a la comunidad internacional. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 16 de noviembre, pero de 1989, los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

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