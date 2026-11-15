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En un 16 de noviembre, pero de 1989, los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.
En un 16 de noviembre, pero de 1989, los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.
OTRAS EFEMÉRIDES
1519.- Diego Velázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba, con el nombre de San Cristóbal de La Habana.
1780.- El líder indígena Túpac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud en los territorios bajo su control durante la rebelión contra el dominio colonial español.
1855.- El explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria, en el río Zambeze, entre las actuales Zambia y Zimbabue.
1885.- El empresario estadounidense George Eastman patenta una película fotográfica flexible sobre soporte de papel, precursora de sus posteriores avances en fotografía.
1904.- Estados Unidos adquiere por 40 millones de dólares los derechos sobre el canal de Panamá que estaban en manos de la compañía francesa que había iniciado su construcción.
1918.- Se proclama la República Popular de Hungría, tras la disolución del Imperio austrohúngaro.
1933.- Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.
1955.- Mohamed V de Marruecos regresa del exilio en Córcega, adonde había sido deportado por las autoridades coloniales francesas.
1974.- El radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) transmite el llamado “Mensaje de Arecibo”, una señal de radio dirigida al espacio con información sobre la humanidad y la Tierra.
1985.- La niña colombiana Omayra Sánchez muere en Armero, tres días después de quedar atrapada entre los escombros y el lodo provocados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.
1989.- Los escuadrones de la muerte asesinan en San Salvador a seis jesuitas y dos mujeres. Cinco de los religiosos eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.
2001.- Mohamed Atef, lugarteniente de Osama bin Laden y considerado uno de los responsables de los atentados del 11 de septiembre, muere en un bombardeo estadounidense sobre Kabul.
2007.- La cola del cometa 17P/Holmes alcanza unos 1,4 millones de kilómetros de diámetro, una extensión superior a la del Sol.
2016.- El presidente ruso, Vladímir Putin, revoca la firma de Rusia del Estatuto de Roma, base legal de la Corte Penal Internacional.
2017.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibe el Premio Cervantes.
2024.- Las hijas de Malcolm X presentan una demanda contra la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por su presunta responsabilidad en el asesinato del activista en 1965.
NACIMIENTOS
1717.- Jean Le Rond D’Alambert, matemático y físico francés.
1922.- José Saramago, escritor portugués.
1955.- Héctor Raúl Cúper, entrenador de fútbol argentino.
1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.
DEFUNCIONES
1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.
1960.- Clark Gable, actor estadounidense.
2006.- Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.
2019.- Terry O’Neill, fotógrafo británico.
2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del voley playa de Brasil.
2024.- Jerry Weill, compositor y músico, considerado el maestro del jazz venezolano.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.