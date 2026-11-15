En un 16 de noviembre, pero de 1989, los “Escuadrones de la muerte” asesinan en San Salvador a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- Diego Velázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba, con el nombre de San Cristóbal de La Habana.

1780.- El líder indígena Túpac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud en los territorios bajo su control durante la rebelión contra el dominio colonial español.

1855.- El explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria, en el río Zambeze, entre las actuales Zambia y Zimbabue.

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1885.- El empresario estadounidense George Eastman patenta una película fotográfica flexible sobre soporte de papel, precursora de sus posteriores avances en fotografía.

1904.- Estados Unidos adquiere por 40 millones de dólares los derechos sobre el canal de Panamá que estaban en manos de la compañía francesa que había iniciado su construcción.

1918.- Se proclama la República Popular de Hungría, tras la disolución del Imperio austrohúngaro.

1933.- Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.

1955.- Mohamed V de Marruecos regresa del exilio en Córcega, adonde había sido deportado por las autoridades coloniales francesas.

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1974.- El radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) transmite el llamado “Mensaje de Arecibo”, una señal de radio dirigida al espacio con información sobre la humanidad y la Tierra.

1985.- La niña colombiana Omayra Sánchez muere en Armero, tres días después de quedar atrapada entre los escombros y el lodo provocados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

1989.- Los escuadrones de la muerte asesinan en San Salvador a seis jesuitas y dos mujeres. Cinco de los religiosos eran españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

2001.- Mohamed Atef, lugarteniente de Osama bin Laden y considerado uno de los responsables de los atentados del 11 de septiembre, muere en un bombardeo estadounidense sobre Kabul.

2007.- La cola del cometa 17P/Holmes alcanza unos 1,4 millones de kilómetros de diámetro, una extensión superior a la del Sol.

2016.- El presidente ruso, Vladímir Putin, revoca la firma de Rusia del Estatuto de Roma, base legal de la Corte Penal Internacional.

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2017.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibe el Premio Cervantes.

2024.- Las hijas de Malcolm X presentan una demanda contra la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por su presunta responsabilidad en el asesinato del activista en 1965.

NACIMIENTOS

1717.- Jean Le Rond D’Alambert, matemático y físico francés.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1955.- Héctor Raúl Cúper, entrenador de fútbol argentino.

1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.

DEFUNCIONES

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960.- Clark Gable, actor estadounidense.

2006.- Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía 1976.

2019.- Terry O’Neill, fotógrafo británico.

2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del voley playa de Brasil.

2024.- Jerry Weill, compositor y músico, considerado el maestro del jazz venezolano.

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