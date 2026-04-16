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Contraataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, apoyadas por tanques T-34, cerca de Playa Girón durante la invasión de Bahía de Cochinos, 19 de abril de 1961. (Panoramio vía Wikimedia Commons)
Contraataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, apoyadas por tanques T-34, cerca de Playa Girón durante la invasión de Bahía de Cochinos, 19 de abril de 1961. (Panoramio vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 17 de abril, pero de 1961, hace 65 años, se produjo el desembarco de Bahía de Cochinos (Cuba), en un fracasado intento de derrocar a Fidel Castro.

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