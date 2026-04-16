En un 17 de abril, pero de 1961, hace 65 años, se produjo el desembarco de Bahía de Cochinos (Cuba), en un fracasado intento de derrocar a Fidel Castro.
1492.- Los Reyes Católicos firman en Santa Fe (Granada) las Capitulaciones de Santa Fe, que establecen el primer convenio y las concesiones para Cristóbal Colón, en la víspera de su primer viaje.
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1521.- Lutero comparece ante la Dieta de Worms, no se retracta de sus escritos y es excomulgado de la Iglesia católica.
1812.- Las Cortes de Cádiz crean el Tribunal Supremo de Justicia.
1815.- Un incendio destruye una manzana de casas en la Puerta del Sol de Madrid.
1861.- El Estado de Virginia se separa de la Unión Norteamericana.
1888.- Constituida en Inglaterra la Liga Profesional de Fútbol.
1895.- China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, que marca el final de la Primera Guerra Chino-Japonesa.
1897.- Turquía declara la guerra a Grecia.
1946.- Siria se independiza de Francia.
1963.- Sirhan B. Sirhan es declarado culpable del asesinato del senador Robert F. Kennedy.
1964.- Jerrie Mock se convierte en la primera mujer en dar una vuelta aérea al mundo.
1975.- Las fuerzas comunistas de los jemeres rojos entran en Pnom-Penh, la capital de Camboya, donde Instauraron un régimen genocida que acabó con la vida de más de un millón y medio de personas.
1982.- Canadá adquiere total independencia de Gran Bretaña con la aprobación de la nueva Constitución del país.
1986.- Tres británicos secuestrados en Líbano son asesinados como represalia por la utilización de bases aéreas británicas por las fuerzas de EE.UU. que bombardearon Libia.
2004.- El líder de Hamas, Abdel Asís Rantisi, es asesinado en Gaza por dos cohetes disparados por helicópteros israelíes.
2007.- Un cohete ruso-ucraniano Dniéper pone en órbita el primer satélite colombiano, el Libertad 1.
2010.- Europa, paralizada por aire debido al cierre del espacio aéreo de una veintena de países a causa de la nube de ceniza del volcán islandés Eyjafjallajökull.
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2011.- Comienza a emitirse la primera temporada de Juego de Tronos en la cadena de televisión HBO.
2014.- El telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en el cual podría existir agua en forma líquida.
2019.- Se suicida de un disparo en la cabeza el expresidente peruano Alan García cuando iba a ser detenido por orden judicial en relación con supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
1867.- María Guerrero, actriz española.
1926.- Montserrat Torrent, organista española.
1918.- William Holden, actor norteamericano.
1919.- Chavela Vargas, cantante mexicana.
1972.- Jennifer Garner, actriz estadounidense.
1974.- Victoria Beckam, componente del grupo británico Spice Girls.
1980.- David Otero, ‘El Pescao’, guitarrista español.
1695.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1790.- Benjamín Franklin, diplomático e inventor estadounidense.
1996.- José Luis López Aranguren, filósofo español.
1997.- Haim Herzog, político israelí.
2003.- John Paul Getty, multimillonario británico.
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2014.- Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano.
2017.- Luis Eduardo Rodrigo Espinosa, ‘Eduardo Rodrigo’, compositor argentino.
2018.- Barbara Bush, primera dama de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves 16 de abril e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países. (AFP)
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