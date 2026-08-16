En un 17 de agosto, pero de 1995, China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.

Otras Efemérides

1502.- Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.

1585.- Los tercios españoles mandados por Alejandro Farnesio entran en la ciudad de Amberes tras un asedio de casi un año.

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1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.

1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.

1935.- Son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes.

1945.- Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente.

1958.- Fracasa el primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.

1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.

1977.- Se estrena en Francia ‘Ese oscuro objeto de deseo’ de Luis Buñuel.

1978.- Los estadounidenses Ben Abruzzo, Max Anderson y Larry Newman cruzan el Atlántico a bordo del globo Double Eagle II.

1982.- Philips lanza el primer Compact Disk (CD).

1987.- La 100, considerada la radio número 1 de habla española. comienza sus emisiones en Argentina.

1988.- Fallece en un atentado a su avión el presidente de Pakistán, Zia Ul Haq.

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1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo “una relación inapropiada” con Mónica Lewinsky.

1999.- Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el oeste de Turquía y causa más de 17.000 muertos.

2006.- El Gobierno libanés comienza el despliegue de 15.000 soldados al sur del río Litani, en cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU.

2008.- Irán lanza por primera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de “Omid”.

2016.-.- Corea del Norte anuncia que ha retomado la producción de plutonio.

2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.

2019.- Un suicida detona su carga explosiva en una sala en la que se celebraba un banquete de boda en Kabul y mata a 80 personas.

2020.- La Casa del Rey confirma que Juan Carlos I está en Emiratos después de trasladar su residencia fuera de España tras las acusaciones por sus negocios opacos.

2022.- Israel y Turquía restablecen lazos diplomáticos tras diez años de tensión.

Nacimientos

1893.- Mae West, actriz estadounidense.

1920.- Maureen O’Hara, actriz irlandesa.

1926.- Jiang Zemin, ex presidente de China.

1930.- Ted Hughes, escritor inglés.

1932.- Vidia S. Naipaul, escritor británico y Nobel de 2001.

1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.

1944.- Larry Ellison, fundador de Oracle.

1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula-1.

1952.- Guillermo Vilas, tenista argentino.

1954.- Andrés Pastrana Arango, político colombiano.

1960.- Sean Penn, actor norteamericano.

Defunciones

1786.- Federico II ‘El Grande’, rey de Prusia.

1955.- Fernand Léger, pintor francés.

1987.- Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler.

1990.- Bruno Lomas, cantante español.

2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.

2016.- Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic ‘El Capitán Trueno’.

2024.- Stephen Chamberlain, empresario británico.

2025.- Terence Stamp, actor británico.

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