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Un 17 de agosto de 1995, China realizó una prueba nuclear en Lop Nor, como parte de su programa atómico iniciado décadas antes. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Un 17 de agosto de 1995, China realizó una prueba nuclear en Lop Nor, como parte de su programa atómico iniciado décadas antes. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 17 de agosto, pero de 1995, China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.

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