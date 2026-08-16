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En un 17 de agosto, pero de 1995, China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.
En un 17 de agosto, pero de 1995, China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.
Otras Efemérides
1502.- Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.
1585.- Los tercios españoles mandados por Alejandro Farnesio entran en la ciudad de Amberes tras un asedio de casi un año.
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1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.
1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.
1935.- Son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes.
1945.- Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente.
1958.- Fracasa el primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.
1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.
1977.- Se estrena en Francia ‘Ese oscuro objeto de deseo’ de Luis Buñuel.
1978.- Los estadounidenses Ben Abruzzo, Max Anderson y Larry Newman cruzan el Atlántico a bordo del globo Double Eagle II.
1982.- Philips lanza el primer Compact Disk (CD).
1987.- La 100, considerada la radio número 1 de habla española. comienza sus emisiones en Argentina.
1988.- Fallece en un atentado a su avión el presidente de Pakistán, Zia Ul Haq.
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1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo “una relación inapropiada” con Mónica Lewinsky.
1999.- Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el oeste de Turquía y causa más de 17.000 muertos.
2006.- El Gobierno libanés comienza el despliegue de 15.000 soldados al sur del río Litani, en cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU.
2008.- Irán lanza por primera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de “Omid”.
2016.-.- Corea del Norte anuncia que ha retomado la producción de plutonio.
2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.
2019.- Un suicida detona su carga explosiva en una sala en la que se celebraba un banquete de boda en Kabul y mata a 80 personas.
2020.- La Casa del Rey confirma que Juan Carlos I está en Emiratos después de trasladar su residencia fuera de España tras las acusaciones por sus negocios opacos.
2022.- Israel y Turquía restablecen lazos diplomáticos tras diez años de tensión.
Nacimientos
1893.- Mae West, actriz estadounidense.
1920.- Maureen O’Hara, actriz irlandesa.
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1926.- Jiang Zemin, ex presidente de China.
1930.- Ted Hughes, escritor inglés.
1932.- Vidia S. Naipaul, escritor británico y Nobel de 2001.
1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.
1944.- Larry Ellison, fundador de Oracle.
1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula-1.
1952.- Guillermo Vilas, tenista argentino.
1954.- Andrés Pastrana Arango, político colombiano.
1960.- Sean Penn, actor norteamericano.
Defunciones
1786.- Federico II ‘El Grande’, rey de Prusia.
1955.- Fernand Léger, pintor francés.
1987.- Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler.
1990.- Bruno Lomas, cantante español.
2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.
2016.- Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic ‘El Capitán Trueno’.
2024.- Stephen Chamberlain, empresario británico.
2025.- Terence Stamp, actor británico.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.