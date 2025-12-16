Escucha la noticia
Efemérides del 17 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un 17 de diciembre, pero de 1790, la Piedra del Sol, el Calendario Azteca, una de las piezas más valiosas de la era precolombina mesoamericana, es descubierta en Ciudad de México.
OTRAS EFEMÉRIDES
1571.- Comienza en Salamanca la instrucción del proceso de la Inquisición contra el poeta y religioso español fray Luis de León.
1903.- El inventor y aviador estadounidense Orville Wright realiza el primer vuelo con motor de la historia en la playa Kitty Hawk (Ohio).
1916.- El místico ruso Rasputin, asesor de Estado de la zarina Alejandra Romanov, es asesinado en San Petersburgo (30 de diciembre, según calendario Gregoriano).
1961.- El Gran Circo Norte-Americano se incendia en la ciudad brasileña de Niterói y provoca 500 muertos en la mayor tragedia en la historia circense.
1982.- Se estrena en Estados Unidos ‘Tootsie’ la comedia dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange.
1983.- Un incendio en la discoteca madrileña “Alcalá 20” se salda con 81 fallecidos.
1989.- Se emite el primer episodio de la popular serie de animación estadounidense “Los Simpson”.
1994.- El grupo español de grandes almacenes Galerías Preciados presenta suspensión de pagos.
1997.- El escritor estadounidense Jorn Barger acuña el término “weblog”, posteriormente acotado a web, para definir a las páginas que se publican en Internet.
2010.- La inmolación del vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, por la confiscación de su puesto de frutas, desata una revuelta popular que provocará la salida de Túnez del presidente Ben Ali y el comienzo de la denominada Primavera Árabe.
2011.- El tifón Washi azota el sur de Filipinas y provoca inundaciones y derrumbamientos que causan más de 1.500 muertos y decenas de miles de desplazados.
.- El dictador de Corea del Norte Kim Jong-il, que ejerció el poder durante 17 años, fallece a los 69 años de un posible ataque al corazón.
2013.- El expresidente de los empresarios españoles (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán es condenado a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.
2014.- El presidente estadounidense Barack Obama anuncia el comienzo de un proceso para retomar las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba, tras 50 años de hostilidades.
2019.- El papa Francisco elimina el secreto pontificio en los casos de pederastia y establece el deber de cooperar con la justicia cuando haya mandatos ejecutivos.
2020.- El Congreso español aprueba por amplia mayoría la proposición de ley que regulará la eutanasia.
.- 344 estudiantes de secundaria raptados en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram regresan a sus casas, tras seis días de cautiverio.
2021.- Australia y el Reino Unido firman un tratado de libre comercio (TLC), el primero tras la salida del país británico de la Unión Europea.
2023.- Más del 55 % de los chilenos rechazan la propuesta de una Constitución conservadora.
NACIMIENTOS
1810.- Francisco Serrano, militar y político, regente de España.
1930.- Pitita Ridruejo, aristócrata española.
1936.- Tommy Steele, actor y cantante británico.
1936.- Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), religioso argentino.
1939.- Eddie Kendricks, cantante y compositor estadounidense, miembro fundador de The Temptations.
1942.- Juan de Dios Román, deportista español, entrenador de balonmano.
1947.- Andrés Rábago, “El Roto”, dibujante español.
1949.- Paul Rodgers, cantante británico, miembro fundador Free y Bad Company.
1975.- Milla Jovovich, modelo y actriz ucraniana.
1987.- Chelsea Manning, analista de inteligencia estadounidense acusado de filtrar para WikiLeaks.
1994.- Jackie Groenen, futbolista neerlandesa.
2007.- Jacobo Mountbatten-Windsor, miembro de la Familia Real Británica.
DEFUNCIONES
1830.- Simón Bolivar, militar y político venezolano.
1881.- Lewis Henry Morgan, estadounidense, fundador de la antropología como ciencia.
1907.- William Thomson, Lord Kelvin, físico británico.
1909.- Leopoldo II, Rey de Bélgica.
1964.- Victor Franz Hess, científico austríaco, premio Nobel de Física.
2009.- Jennifer Jones, actriz estadounidense.
2010.- Don Van Vliet, “Captain Beefheart”, músico estadounidense.
2011.- Cesária Evora, cantante caboverdiana.
2021.- Vicente Feliú, cantautor cubano.
2022.- Nélida Piñón, escritora brasileña.
.- Jaime Echegoyen, financiero español.
2024.- Marisa Paredes, actriz española.
