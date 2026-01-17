El 17 de enero de 1917, Estados Unidos formalizó la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares, una operación estratégica en el Caribe en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
El 17 de enero de 1917, Estados Unidos formalizó la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares, una operación estratégica en el Caribe en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 17 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 17 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 17 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En , pero de 1917, Estados Unidos compra a Dinamarca las por 25 millones de dólares. La toma de posesión tuvo lugar el 31 de marzo.

Otras efemérides

1912.- Llega al Polo Sur el explorador británico Robert Scott, un mes después de haberlo hecho el noruego Roald Amundsen.

Francisco Sanz

1913.- Raymond Poincaré es elegido presidente de la República francesa.

1920.- Entra en vigor en Estados Unidos la ‘Ley Seca’, por la que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

1929.- El popular personaje Popeye aparece por primera vez en una tira cómica del New York Evening Journal.

1945.- Fuerzas soviéticas entran en Varsovia.

1966.- Dos aviones de EEUU colisionan sobre la provincia española de Almería y caen cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería capital. Se tardó tres meses en encontrarlas.

1991.- Comienza la operación Tormenta del Desierto para obligar a Irak a retirarse de Kuwait.

1996.- La organización terrorista ETA secuestra, en España, al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

1997.- La ciudad bíblica de Hebrón, sagrada para judíos y musulmanes, queda en manos palestinas tras casi treinta años de ocupación israelí.

2010.- El derechista Sebastián Piñera gana las elecciones presidenciales en Chile, poniendo fin a 20 años de gobiernos de la Concertación, formado por partidos de centro e izquierda.

2017.- Obama conmuta la pena a exsoldado Chelsea Manning, que filtró documentos secretos a Wikileaks en 2010.

2018.- Viorica Dancila (socialdemócrata) se convierte en la primera mujer al frente del Gobierno de Rumanía.

2021.- El opositor ruso Alexéi Navalni es detenido al regresar a Rusia, cinco meses después de ser envenenado.

2024.- El papa Francisco afirma que el placer sexual es “un don de Dios” que hoy se ve socavado por la pornografía.

Nacimientos

1600.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1706.- Benjamín Franklin, científico y diplomático estadounidense.

1897.- Caroline Emilie ‘Lili’ Bleeker, física y empresaria holandesa.

1911.- George Stigler, economista estadounidense, Nobel de Economía en 1982.

1919.- Antonio Mingote, humorista gráfico español.

1922.- Betty White, actriz estadounidense.

1933.- Dalida, cantante italo-francesa nacida en Egipto.

1940.- Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay.

1942.- Antonio Fraguas ‘Forges’, humorista y dibujante español.

.- Cassius Clay (Mohamed Alí), boxeador estadounidense.

1943.- René García Préval, expresidente de Haití.

1944.- Concha Cuetos, actriz española.

-Françoise Hardy, cantante francesa.

1952.- Ryuichi Sakamoto, músico japonés.

1954.- Marina Rossell, cantautora española.

1955.- Pietro Parolin, cardenal italiano, secretario de Estado del Vaticano.

.- Katalin Karikó, bioquímica húngara.

1956.- Paul Young, músico británico.

1962.- Jim Carrey, actor canadiense-estadounidense.

1963.- Elena Pisonero, economista y política española.

1964.- Michelle Obama, abogada y exprimera dama de EEUU.

1971.- Javier Gutiérrez, actor español.

1978.- Joan Lino Martínez, saltador de longitud español de origen cubano.

1981.- Daniel Diges, cantante y actor español.

1983.- Álvaro Arbeloa, exfutbolista español.

1984.- Calvin Harris, músico y productor británico.

1985.- Adriana Ugarte, actriz española.

1988.- FKA twigs (Tahliah Debrett Barnett), cantante, bailarina, compositora y productora británica.

1990.- Esteban Chaves, ciclista colombiano.

Defunciones

1893.- Cristino Martos, político español.

1910.- Joaquim Nabuco de Araújo, escritor y político brasileño opuesto a la esclavitud.

1975.- Gustavo Rojas Pinilla, militar y político colombiano.

1989.- Alfredo Zitarrosa, cantautor uruguayo.

1991.- Olav V, rey de Noruega.

1996.- Pilar Trenas, periodista española.

2002.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel de Literatura.

2005.- Zhao Ziyang, exprimer ministro de la República Popular China y exsecretario general del Partido Comunista Chino.

.- Virginia Mayo, actriz estadounidense.

2008.- Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense, campeón del mundo.

2010.- José Heredia Maya, profesor y escritor español, primer catedrático de Universidad gitano.

2013.- Fernando Guillén, actor español.

2015.- Faten Hamama, actriz egipcia.

2018.- Augusto Polo Campos, compositor peruano.

2019.- Mary Oliver, poetisa estadounidense.

.- Sam Savage, escritor estadounidense.

2020.- Juan Carlos Saravia, cantante folclórico argentino.

2024.- César Suárez, fiscal ecuatoriano.

2025.- Denis Law, leyenda del Manchester United y del fútbol escocés, 84 años.

