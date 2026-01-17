Efemérides del 17 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 17 de enero, pero de 1917, Estados Unidos compra a Dinamarca las Islas Vírgenes por 25 millones de dólares. La toma de posesión tuvo lugar el 31 de marzo.
Otras efemérides
1912.- Llega al Polo Sur el explorador británico Robert Scott, un mes después de haberlo hecho el noruego Roald Amundsen.
1913.- Raymond Poincaré es elegido presidente de la República francesa.
1920.- Entra en vigor en Estados Unidos la ‘Ley Seca’, por la que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
1929.- El popular personaje Popeye aparece por primera vez en una tira cómica del New York Evening Journal.
1945.- Fuerzas soviéticas entran en Varsovia.
1966.- Dos aviones de EEUU colisionan sobre la provincia española de Almería y caen cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería capital. Se tardó tres meses en encontrarlas.
1991.- Comienza la operación Tormenta del Desierto para obligar a Irak a retirarse de Kuwait.
1996.- La organización terrorista ETA secuestra, en España, al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
1997.- La ciudad bíblica de Hebrón, sagrada para judíos y musulmanes, queda en manos palestinas tras casi treinta años de ocupación israelí.
2010.- El derechista Sebastián Piñera gana las elecciones presidenciales en Chile, poniendo fin a 20 años de gobiernos de la Concertación, formado por partidos de centro e izquierda.
2017.- Obama conmuta la pena a exsoldado Chelsea Manning, que filtró documentos secretos a Wikileaks en 2010.
2018.- Viorica Dancila (socialdemócrata) se convierte en la primera mujer al frente del Gobierno de Rumanía.
2021.- El opositor ruso Alexéi Navalni es detenido al regresar a Rusia, cinco meses después de ser envenenado.
2024.- El papa Francisco afirma que el placer sexual es “un don de Dios” que hoy se ve socavado por la pornografía.
Nacimientos
1600.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.
1706.- Benjamín Franklin, científico y diplomático estadounidense.
1897.- Caroline Emilie ‘Lili’ Bleeker, física y empresaria holandesa.
1911.- George Stigler, economista estadounidense, Nobel de Economía en 1982.
1919.- Antonio Mingote, humorista gráfico español.
1922.- Betty White, actriz estadounidense.
1933.- Dalida, cantante italo-francesa nacida en Egipto.
1940.- Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay.
1942.- Antonio Fraguas ‘Forges’, humorista y dibujante español.
.- Cassius Clay (Mohamed Alí), boxeador estadounidense.
1943.- René García Préval, expresidente de Haití.
1944.- Concha Cuetos, actriz española.
-Françoise Hardy, cantante francesa.
1952.- Ryuichi Sakamoto, músico japonés.
1954.- Marina Rossell, cantautora española.
1955.- Pietro Parolin, cardenal italiano, secretario de Estado del Vaticano.
.- Katalin Karikó, bioquímica húngara.
1956.- Paul Young, músico británico.
1962.- Jim Carrey, actor canadiense-estadounidense.
1963.- Elena Pisonero, economista y política española.
1964.- Michelle Obama, abogada y exprimera dama de EEUU.
1971.- Javier Gutiérrez, actor español.
1978.- Joan Lino Martínez, saltador de longitud español de origen cubano.
1981.- Daniel Diges, cantante y actor español.
1983.- Álvaro Arbeloa, exfutbolista español.
1984.- Calvin Harris, músico y productor británico.
1985.- Adriana Ugarte, actriz española.
1988.- FKA twigs (Tahliah Debrett Barnett), cantante, bailarina, compositora y productora británica.
1990.- Esteban Chaves, ciclista colombiano.
Defunciones
1893.- Cristino Martos, político español.
1910.- Joaquim Nabuco de Araújo, escritor y político brasileño opuesto a la esclavitud.
1975.- Gustavo Rojas Pinilla, militar y político colombiano.
1989.- Alfredo Zitarrosa, cantautor uruguayo.
1991.- Olav V, rey de Noruega.
1996.- Pilar Trenas, periodista española.
2002.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel de Literatura.
2005.- Zhao Ziyang, exprimer ministro de la República Popular China y exsecretario general del Partido Comunista Chino.
.- Virginia Mayo, actriz estadounidense.
2008.- Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense, campeón del mundo.
2010.- José Heredia Maya, profesor y escritor español, primer catedrático de Universidad gitano.
2013.- Fernando Guillén, actor español.
2015.- Faten Hamama, actriz egipcia.
2018.- Augusto Polo Campos, compositor peruano.
2019.- Mary Oliver, poetisa estadounidense.
.- Sam Savage, escritor estadounidense.
2020.- Juan Carlos Saravia, cantante folclórico argentino.
2024.- César Suárez, fiscal ecuatoriano.
2025.- Denis Law, leyenda del Manchester United y del fútbol escocés, 84 años.
