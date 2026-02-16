Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tropas de China avanzan durante la invasión a Vietnam en 1979, conflicto armado que se extendió por 27 días en plena tensión con la Unión Soviética. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Tropas de China avanzan durante la invasión a Vietnam en 1979, conflicto armado que se extendió por 27 días en plena tensión con la Unión Soviética. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 17 de febrero, pero de 1979, las tropas chinas invaden la República Socialista de Vietnam, respaldada por la Unión Soviética, un conflicto que duró 27 días.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Efemérides del 17 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 17 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 16 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 16 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas
Tendencias

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas

Cómo la droga se mueve libre en el mar: las redes criminales saturan las rutas marítimas con barcos cada vez más sofisticados
Actualidad

Cómo la droga se mueve libre en el mar: las redes criminales saturan las rutas marítimas con barcos cada vez más sofisticados