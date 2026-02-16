Efemérides del 17 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 17 de febrero, pero de 1979, las tropas chinas invaden la República Socialista de Vietnam, respaldada por la Unión Soviética, un conflicto que duró 27 días.
1810.- Un Decreto del emperador francés Napoleón Bonaparte declara a Roma segunda capital del Imperio, ciudad italiana donde se coronará por segunda vez.
1824.- El Congreso de Perú nombra a Simón Bolívar máxima autoridad política y militar, y suspende la Constitución.
1933.- Sale a la venta el primer número de la revista estadounidense Newsweek.
1936.- Se publica la primera edición de la historieta ‘The Phantom’, precursora del cómic de superhéroes.
1949.- El líder sionista británico Jaim Weizmann es elegido primer presidente del Estado de Israel.
1966.- Se estrena ‘La jauría humana’, un filme estadounidense dirigido por Arthur Penn e interpretado por Marlon Brando.
1986.- Los 12 países miembros de la CEE firman el Acta Única Europea en Luxemburgo y La Haya (Países Bajos), la primera reforma del Tratado de Roma.
1996.- El campeón del mundo de Ajedrez, el ruso Gari Kasparov, gana al ordenador Deep Blue de IBM en Filadelfia (EEUU).
2000.- La multinacional informática Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000.
2003.- Un perturbado mental provoca un incendio en el metro de Daegu (Corea del Sur) que causa 192 muertos.
2008.- El Parlamento regional de Kosovo, territorio de mayoría albanesa, proclama la independencia unilateral de Serbia.
2023.- La extensión de hielo marino antártico registra un nuevo mínimo histórico, según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de EEUU.
1821.- María Dolores Eliza Rosanna Gilbert, ‘Lola Montes’, bailarina y aventurera irlandesa.
1836.- Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español.
1874.- Thomas John Watson, empresario estadounidense, fundador de la compañía informática IBM.
1916.- Raf Vallone, actor y director de cine italiano.
1926.- Manuel Millares, pintor español.
1934.- Alan Bates, actor británico.
1952.- Andrés Sánchez-Robayna, poeta y escritor español.
1963.- Michael Jordan, jugador de baloncesto estadounidense.
1972.- Billie Joe Armstrong, músico estadounidense, vocalista y guitarrista de Green Day.
1981.- Paris Hilton, actriz y diseñadora estadounidense.
1991.- Ed Sheeran, cantante británico.
1993.- Marc Márquez, piloto de motociclismo español.
1996.- Sasha Pieterse, actriz y cantante estadounidense nacida en Sudáfrica.
2004.- Jenna Raine, cantante estadounidense.
1673.- Jean-Baptiste Poquelin, ‘Moliére’, escritor francés.
1856.- Heinrich Heine, poeta romántico alemán.
1894.- Francisco Asenjo Barbieri, compositor español.
1915.- Francisco Giner de los Ríos, pedagogo y escritor español, fundador de la Institución Libre de Enseñanza.
1937.- Pierre de Cobuertin, francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna.
1982.- Thelonious Monk, pianista y compositor estadounidense de jazz.
1998.- Ernst Jünger, filósofo y escritor alemán.
2004.- José López Portillo, político mexicano que fue presidente del país.
2006.- Ray Barretto, músico estadounidense de origen puertorriqueño, uno de los más destacados compositores de jazz latino.
2012.- Enrique Sierra, músico español.
2016.- Andrzej Zulawski, cineasta polaco.
2023.- Stella Stevens, actriz estadounidense.
