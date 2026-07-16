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Simone Veil fue una superviviente de Auschwitz que más tarde se convirtió en ministra de Salud de Francia y presidenta del Parlamento Europeo. (Archivos Nacionales de los Países Bajos)
Simone Veil fue una superviviente de Auschwitz que más tarde se convirtió en ministra de Salud de Francia y presidenta del Parlamento Europeo. (Archivos Nacionales de los Países Bajos)
Por Agencia EFE

En un 17 de julio, pero de 1979, la francesa Simone Veil se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta del Parlamento Europeo.

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