En un 17 de julio, pero de 1979, la francesa Simone Veil se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta del Parlamento Europeo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1918.- Fusilados el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa en Ekaterimburgo por orden de los bolcheviques. Sus cuerpos se encontraron en una fosa en 1989.

MIRA AQUÍ: La increíble historia de cómo Israel intentó reclutar a Mahmud Ahmadineyad para gobernar Irán

1945.- Inaugurada la Conferencia de Potsdam (Alemania).

1951.- Coronación del rey Balduino de Bélgica.

1955.- Apertura restringida a prensa e invitados del parque temático de Disneyland en Anaheim (California).

1975.- Las naves ‘Soyuz XIX’ y ‘Apollo 18’ se acoplan en la primera misión conjunta.

1979.- Anastasio Somoza renuncia a la Presidencia de Nicaragua, asediado por los sandinistas, y al día siguiente huye a Miami (EE.UU.).

1981.- La aviación israelí comienza a bombardear Beirut y sur del Líbano. Destruyen el cuartel general de la OLP y causan más de 300 muertos.

1989.- Polonia y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1945.

1994.- Brasil conquista su cuarto mundial de fútbol al vencer a Italia, en Los Ángeles (California).

1996.- Mueren los 230 ocupantes de un Boeing que estalla en el aire y cae al Atlántico poco después de despegar de Nueva York.

1998.- Aprobación del Estatuto de Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional (TPI) y es suscrito al día siguiente.

.- Inhumación y entierro de los restos del zar Nicolás II y su familia en la catedral de San Petersburgo.

2000.- Bachar al Asad toma posesión como presidente sirio tras la muerte de su padre.

2002.- El Ejército español desaloja a los soldados marroquíes de la isla de Perejil.

2006.- Al menos 668 fallecidos y 65 desaparecidos por un tsunami en la isla de Java (Indonesia), causado por un seísmo en el mar.

2014.- Fallecen los 298 ocupantes de un avión de Malaysia Airlines derribado por un misil en Ucrania.

2018.- La Unión Europea y Japón firman un Acuerdo de Asociación Económica, que liberaliza la mayoría de sus intercambios comerciales.

2019.- El narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua en EE.UU.

NACIMIENTOS

1763.- John Jacob Astor, comerciante alemán y origen de millonarios estadounidenses.

1899.- James Cagney, actor estadounidense.

1920.- Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI.

1932.- Joaquín Salvador Lavado, ‘Quino’, dibujante hispano-argentino.

1935.- Donald Sutherland, actor canadiense.

1943.- Shlomo Ben-Ami, político israelí.

1947.- Camilla Parker-Bowles, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra.

1954.- Angela Merkel, política alemana.

1978.- Justine Triet, directora de cine francesa.

DEFUNCIONES

1790.- Adam Smith, economista británico.

1911.- Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano.

1912.- Henri Poincaré, matemático y filósofo francés.

1995.- Juan Manuel Fangio, argentino y pentacampeón de Fórmula Uno.

2001.- Maurice Bévére, ‘Morris’, creador del cómic de Lucky Luke.

2019.- Emilio Ybarra, expresidente del banco español BBVA.

2022.- César ‘Pupy’ Pedroso, pianista y compositor cubano.

2023.- Joao Donato, cantante y compositor brasileño de la ‘bossa nova’.

VIDEO RECOMENDADO

El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles 15 de julio tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes. (AFP)

SOBRE EL AUTOR