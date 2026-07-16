En un 17 de julio, pero de 1979, la francesa Simone Veil se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta del Parlamento Europeo.
1918.- Fusilados el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa en Ekaterimburgo por orden de los bolcheviques. Sus cuerpos se encontraron en una fosa en 1989.
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1945.- Inaugurada la Conferencia de Potsdam (Alemania).
1951.- Coronación del rey Balduino de Bélgica.
1955.- Apertura restringida a prensa e invitados del parque temático de Disneyland en Anaheim (California).
1975.- Las naves ‘Soyuz XIX’ y ‘Apollo 18’ se acoplan en la primera misión conjunta.
1979.- Anastasio Somoza renuncia a la Presidencia de Nicaragua, asediado por los sandinistas, y al día siguiente huye a Miami (EE.UU.).
1981.- La aviación israelí comienza a bombardear Beirut y sur del Líbano. Destruyen el cuartel general de la OLP y causan más de 300 muertos.
1989.- Polonia y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1945.
1994.- Brasil conquista su cuarto mundial de fútbol al vencer a Italia, en Los Ángeles (California).
1996.- Mueren los 230 ocupantes de un Boeing que estalla en el aire y cae al Atlántico poco después de despegar de Nueva York.
1998.- Aprobación del Estatuto de Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional (TPI) y es suscrito al día siguiente.
.- Inhumación y entierro de los restos del zar Nicolás II y su familia en la catedral de San Petersburgo.
2000.- Bachar al Asad toma posesión como presidente sirio tras la muerte de su padre.
2002.- El Ejército español desaloja a los soldados marroquíes de la isla de Perejil.
2006.- Al menos 668 fallecidos y 65 desaparecidos por un tsunami en la isla de Java (Indonesia), causado por un seísmo en el mar.
2014.- Fallecen los 298 ocupantes de un avión de Malaysia Airlines derribado por un misil en Ucrania.
2018.- La Unión Europea y Japón firman un Acuerdo de Asociación Económica, que liberaliza la mayoría de sus intercambios comerciales.
2019.- El narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua en EE.UU.
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1763.- John Jacob Astor, comerciante alemán y origen de millonarios estadounidenses.
1899.- James Cagney, actor estadounidense.
1920.- Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI.
1932.- Joaquín Salvador Lavado, ‘Quino’, dibujante hispano-argentino.
1935.- Donald Sutherland, actor canadiense.
1943.- Shlomo Ben-Ami, político israelí.
1947.- Camilla Parker-Bowles, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra.
1954.- Angela Merkel, política alemana.
1978.- Justine Triet, directora de cine francesa.
1790.- Adam Smith, economista británico.
1911.- Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano.
1912.- Henri Poincaré, matemático y filósofo francés.
1995.- Juan Manuel Fangio, argentino y pentacampeón de Fórmula Uno.
2001.- Maurice Bévére, ‘Morris’, creador del cómic de Lucky Luke.
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2019.- Emilio Ybarra, expresidente del banco español BBVA.
2022.- César ‘Pupy’ Pedroso, pianista y compositor cubano.
2023.- Joao Donato, cantante y compositor brasileño de la ‘bossa nova’.
El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles 15 de julio tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes. (AFP)
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