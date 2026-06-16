En un 17 de junio, pero de 1991, hace 35 años, el Parlamento de Sudáfrica deroga el ‘apartheid’ o sistema de segregación racial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1885.- La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York.

1911.- Se manifiestan en Londres cerca de 50.000 sufragistas para reivindicar el voto femenino.

1928.- La aviadora estadounidense Amelia Earthart, acompañada del piloto W. Stutz, cruza el océano Atlántico, primera mujer en hacerlo, hazaña que logra en solitario el 20 de mayo de 1932.

1939.- Último guillotinado en público en Francia, el asesino en serie Eugen Weidmann.

1944.- Islandia se independiza de Dinamarca.

1946.- Se efectúa en San Luis (Misuri, Estados Unidos) la primera llamada comercial desde un teléfono móvil instalado en un vehículo.

1950.- Primer trasplante de riñón con éxito en un hospital de Chicago (EE.UU.).

1961.- El bailarín ruso Rudolf Nureyev sale corriendo en la pista del aeropuerto parisino de La Bourget y evita volver a Moscú.

1972.- Salta el escándalo político del Watergate tras ser detenidos cinco hombres que trataban de robar en el edificio de ese nombre, sede del Partido Demócrata en Washington (EE.UU.) Al día siguiente lo publica el Washington Post.

1992.- Los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y de Rusia, Boris Yeltsin, firman los históricos acuerdos de Cooperación y Amistad sobre reducción de sus arsenales nucleares.

1994.- Se adopta la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

2001.- Simeón II gana las elecciones de Bulgaria tras 50 años de exilio en España.

2008.- Noruega, primer país nórdico en legalizar el matrimonio gay.

2011.- La figura del rey de Marruecos pasa de ‘sagrada’ a ‘inviolable’.

2015.- Wikipedia gana el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

2018.- España acoge en el puerto de Valencia el ‘Aquarius’ con 629 inmigrantes a bordo tras ser rechazado por Italia y Malta.

2019.- El rey Felipe VI recibe la Orden de La Jarretera, máxima distinción británica.

2020.- Acuerdan retirar las estatuas de Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica en la rotonda del Capitolio de California (Estados Unidos).

2025.- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner comienza su prisión domiciliaria de seis años por corrupción.

NACIMIENTOS

1882.- Igor Stravinsky, músico ruso.

1914.- Julián Marías, filósofo y ensayista español.

1936.- Ken Loach, cineasta británico.

1943.- Barry Manilow, cantante estadounidense.

1945.- Eddy Merckx, ciclista belga.

1947.- Paul Young, cantante británico.

1971.- Paulina Rubio, cantante mexicana.

1980.- Venus Williams, tenista estadounidense.

DEFUNCIONES

1986.- Kate Smith, cantante estadounidense.

2007.- Gianfranco Ferré, modisto italiano.

2009.- Ralf Dahrendorf, sociólogo y político británico-alemán.

2015.- Suleiman Demirel, presidente de Turquía.

2019.- Mohamed Mursi, presidente de Egipto.

.- José Lladró, cofundador de cerámicas Lladró.

2021.- Kenneth Kaunda, primer presidente de Zambia.

2022.- Jean-Louis Trintignant, actor francés.

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