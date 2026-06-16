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Varios miles de simpatizantes del Congreso Nacional Africano (ANC) realizaron una marcha de protesta por el centro de Johannesburgo el 15 de junio de 1991, donde el ANC exigía paz, libertad y empleo. (Trevor SAMSON / AFP)
Varios miles de simpatizantes del Congreso Nacional Africano (ANC) realizaron una marcha de protesta por el centro de Johannesburgo el 15 de junio de 1991, donde el ANC exigía paz, libertad y empleo. (Trevor SAMSON / AFP)
/ TREVOR SAMSON
Por Agencia EFE

En un 17 de junio, pero de 1991, hace 35 años, el Parlamento de Sudáfrica deroga el ‘apartheid’ o sistema de segregación racial.

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