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Simpatizantes del ANC portan una pancarta con el lema "Voto para todos" durante una marcha en Pretoria en apoyo al "Referéndum Popular", en respaldo a la victoria de F.W. De Klerk en el referéndum del "Sí" el 18 de marzo de 1992. (AFP)
Simpatizantes del ANC portan una pancarta con el lema "Voto para todos" durante una marcha en Pretoria en apoyo al "Referéndum Popular", en respaldo a la victoria de F.W. De Klerk en el referéndum del "Sí" el 18 de marzo de 1992. (AFP)
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Por Agencia EFE

En un 17 de marzo, pero de 1992, Sudáfrica decide en referéndum poner fin al “apartheid” y respaldar las negociaciones tendentes a una sociedad democrática multirracial.

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