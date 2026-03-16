En un 17 de marzo, pero de 1992, Sudáfrica decide en referéndum poner fin al “apartheid” y respaldar las negociaciones tendentes a una sociedad democrática multirracial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1813.- Guerra de la Independencia de España: El rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, abandona Madrid.

1861.- El Parlamento subalpino consagra el nacimiento del nuevo Estado italiano.

.- Aparece en el primer número de la ‘Gazzeta Ufficiale’ el decreto que concede a Víctor Manuel II el título de rey de Italia.

1903.- Fundación en Buenos Aires del equipo de fútbol Racing Club, uno de los más populares de Argentina.

1948.- Firma del Tratado de Bruselas entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Gran Bretaña, precursor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1959.- El Dalai Lama (máxima autoridad política y religiosa para los budistas tibetanos) Tenzin Gyatso abandona su país disfrazado de soldado. Dos semanas después llegó a la India.

1969.- Golda Meir se convierte en la primera mujer en alcanzar el puesto de primera ministra en Israel.

2000.- Más de 500 seguidores de la secta religiosa Restauración de los Diez Mandamientos de Dios se encierran y se queman vivos en una iglesia de Kanunga, Uganda.

2008.- El Gobierno cubano de Raúl Castro levanta a los agricultores la prohibición de comercializar sus productos.

2011.- El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza “todas las medidas necesarias” para proteger a la población y establecer una zona de exclusión aérea en Libia.

2014.- El presidente ruso, Vladímir Putin, firma un decreto por el que Rusia reconoce a la autonomía ucraniana de Crimea como un Estado soberano e independiente.

2020.- China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus.

2023.- La Corte penal Internacional emite orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

2024.- El presidente ruso, Vladímir Putin, gana las elecciones presidenciales.

NACIMIENTOS

1834.- Teófilo Daimler, ingeniero alemán, primer constructor del motor de explosión para automóviles.

1914.- Juan Carlos Ongaina, político y militar argentino.

1919.- Nathaniel Adams Coles, conocido como “Nat King Cole”, cantante estadounidense.

1935.- Luis Goytisolo, escritor español.

1938.- Rudolf Nureyev, bailarín y coreógrafo soviético.

1945.- Elis Regina, cantante brasileña.

1948.- William Gibson, escritor canadiense de ciencia ficción, uno de los padres de la corriente de ciencia ficción conocida como “cyberpunk”.

1951.- Kurt Russell, actor estadounidense.

1964.- Rob Lowe, actor estadounidense.

1969.- Alexander McQueen, diseñador de moda británico.

DEFUNCIONES

1584.- Ivan “El Terrible”, zar ruso.

1878.- José Amador de los Ríos, literato español.

1976.- Luchino Visconti, director italiano de cine.

1990.- Germaine Lefebvre, “Capucine”, actriz y modelo francesa.

1993.- Helen Hayes, actriz estadounidense.

1995.- José María Forqué, director y productor español de cine.

1996.- René Clement, director francés de cine.

2002.- Luise Rinser, escritora alemana.

.- Van Tien Dung, general vietnamita que tomó Saigón en 1975.

2010.- Alex Chilton, músico estadounidense.

2012.- Nazir Gayed, Shenuda III, patriarca de la iglesia copta de Egipto.

2019.- Richard Anthony Monsour, conocido como Dick Dale, guitarrista estadounidense, miembro del grupo The Ventures, pionero del sonido “surf-rock”.

2020.- Betty Williams, pacifista británica premiada en 1976 con el Premio Nobel de la Paz.

2023.- Jorge Edwards, escritor hispano-chileno, Premio Cervantes 1999.

.- Dubravka Ugresic, escritora croata.

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