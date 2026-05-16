En el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1814.- Noruega se independiza de Dinamarca.

1856.- En España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, para recompensar actuaciones extraordinarias realizados en torno a calamidades públicas.

1861.- En Inglaterra, se funda la Caja Postal de Ahorros, primera entidad de ese tipo en el mundo.

1863.- Publicación del poema ‘Cantares Gallegos’, de Rosalía de Castro.

1902.- Alfonso XIII comienza su reinado en España a los 16 años de edad.

1924.- Inaugurado el Estadio de Chamartín, oficialmente Campo del Real Madrid Club de Fútbol, donde después fue construido el estadio Santiago Bernabeu.

1959.- El Gobierno de Fidel Castro promulga la primera Ley de Reforma Agraria, en Cuba.

1980.- Primer atentado del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso: un comando ataca un local en Chuschi (Ayacucho) que albergaba urnas y papeletas electorales.

1992.- El papa Juan Pablo II beatifica a Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.

1997.- Laurent Kabila se autoproclama jefe de Estado y rebautiza Zaire como República Democrática del Congo.

2000.- Los científicos Luc Montagnier y Robert Gallo son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el aislamiento del virus del SIDA.

2006.- El cineasta español Pedro Almodóvar gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

2007.- El español Javier Solana recibe en Aquisgrán (Alemania) el Premio Carlomagno del europeísmo.

2011.- La reina Isabel II de Inglaterra viaja a Irlanda en la primera visita de un monarca británico desde la independencia del país.

2019.- Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio gay.

.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, elimina los aranceles sobre el acero y aluminio con México y Canadá.

.- Sony y Microsoft anuncian una alianza para desarrollar videojuegos en línea, sector en el que competirán con Google y Apple.

2020.- Acusado de corrupción, Benjamin Netanyahu asume su quinto mandato como primer ministro de Israel.

2021.- Más de 5.000 inmigrantes entran en la ciudad española de Ceuta, ante la inactividad de Marruecos, en una jornada de presión migratoria sin precedentes.

2025.- Austria gana Eurovisión en una polémica edición marcada por la participación de Israel.

NACIMIENTOS

1806.- Pascual Madoz, autor del ‘Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España’.

1845.- Jacinto Verdaguer, sacerdote y poeta español, escribió su obra en lengua catalana.

1864.- Melquiades Álvarez, jurista y político español.

1886.- Alfonso XIII, rey de España.

1911.- Alfredo Mayo, actor español.

1936.- Dennis Hopper, actor y director estadounidense.

1942.- Ramón Sánchez-Ocaña, periodista español.

1961.- Enya, cantante irlandesa.

1969.- Joan Llaneras, ciclista español.

1971.- Máxima Zorreguieta, reina consorte de Países Bajos, de origen argentino.

DEFUNCIONES

1510.- Alessandro Botticelli, pintor italiano.

1727.- Catalina I de Rusia, esposa de Pedro I el Grande.

1838.- Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, político y diplomático francés.

1987.- Karl Gunnar Myrdal, economista sueco, P. Nobel de Economía 1974.

2002.- Ladislao Kubala, futbolista y entrenador húngaro, nacionalizado español y checoslovaco.

2004.- Tony Randall, actor estadounidense.

2009.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.

2012.- Donna Summer, cantante estadounidense.

2013.- Jorge Rafael Videla, exdictador argentino.

2022.- Vangelis, compositor griego.

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El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas el sábado 16 de mayo, y también un deceso en Uganda. (AFP)

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