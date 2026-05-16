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La sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el 7 de noviembre de 2005. (Fabrice COFFRINI / AFP)
La sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el 7 de noviembre de 2005. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

En el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

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