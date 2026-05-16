En el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
1814.- Noruega se independiza de Dinamarca.
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1856.- En España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, para recompensar actuaciones extraordinarias realizados en torno a calamidades públicas.
1861.- En Inglaterra, se funda la Caja Postal de Ahorros, primera entidad de ese tipo en el mundo.
1863.- Publicación del poema ‘Cantares Gallegos’, de Rosalía de Castro.
1902.- Alfonso XIII comienza su reinado en España a los 16 años de edad.
1924.- Inaugurado el Estadio de Chamartín, oficialmente Campo del Real Madrid Club de Fútbol, donde después fue construido el estadio Santiago Bernabeu.
1959.- El Gobierno de Fidel Castro promulga la primera Ley de Reforma Agraria, en Cuba.
1980.- Primer atentado del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso: un comando ataca un local en Chuschi (Ayacucho) que albergaba urnas y papeletas electorales.
1992.- El papa Juan Pablo II beatifica a Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.
1997.- Laurent Kabila se autoproclama jefe de Estado y rebautiza Zaire como República Democrática del Congo.
2000.- Los científicos Luc Montagnier y Robert Gallo son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el aislamiento del virus del SIDA.
2006.- El cineasta español Pedro Almodóvar gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
2007.- El español Javier Solana recibe en Aquisgrán (Alemania) el Premio Carlomagno del europeísmo.
2011.- La reina Isabel II de Inglaterra viaja a Irlanda en la primera visita de un monarca británico desde la independencia del país.
2019.- Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio gay.
.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, elimina los aranceles sobre el acero y aluminio con México y Canadá.
.- Sony y Microsoft anuncian una alianza para desarrollar videojuegos en línea, sector en el que competirán con Google y Apple.
2020.- Acusado de corrupción, Benjamin Netanyahu asume su quinto mandato como primer ministro de Israel.
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2021.- Más de 5.000 inmigrantes entran en la ciudad española de Ceuta, ante la inactividad de Marruecos, en una jornada de presión migratoria sin precedentes.
2025.- Austria gana Eurovisión en una polémica edición marcada por la participación de Israel.
1806.- Pascual Madoz, autor del ‘Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España’.
1845.- Jacinto Verdaguer, sacerdote y poeta español, escribió su obra en lengua catalana.
1864.- Melquiades Álvarez, jurista y político español.
1886.- Alfonso XIII, rey de España.
1911.- Alfredo Mayo, actor español.
1936.- Dennis Hopper, actor y director estadounidense.
1942.- Ramón Sánchez-Ocaña, periodista español.
1961.- Enya, cantante irlandesa.
1969.- Joan Llaneras, ciclista español.
1971.- Máxima Zorreguieta, reina consorte de Países Bajos, de origen argentino.
1510.- Alessandro Botticelli, pintor italiano.
1727.- Catalina I de Rusia, esposa de Pedro I el Grande.
1838.- Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, político y diplomático francés.
1987.- Karl Gunnar Myrdal, economista sueco, P. Nobel de Economía 1974.
2002.- Ladislao Kubala, futbolista y entrenador húngaro, nacionalizado español y checoslovaco.
2004.- Tony Randall, actor estadounidense.
2009.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.
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2012.- Donna Summer, cantante estadounidense.
2013.- Jorge Rafael Videla, exdictador argentino.
2022.- Vangelis, compositor griego.
El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas el sábado 16 de mayo, y también un deceso en Uganda. (AFP)
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